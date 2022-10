Het aantal lichturen daalt, en het wordt stilaan frisser: voor je kamerplanten breekt nu een periode van rust aan. De groei valt stil, en dat betekent dat je op een andere manier voor je planten moet zorgen. 'Minder begieten, stoppen met voeding, en uitkijken voor plaaginsecten', raadt onze tuinexperte Laurence Machiels aan. Ze deelt 7 tips om je planten mooi en gezond door de winter te krijgen.

1. Geef (veel) minder water

Vanaf nu vertraagt de groei van je planten, waardoor ze minder water nodig hebben. Eén gietronde per week is nu voldoende. Maar geef vooral niet zomaar water, controleer altijd eerst de potgrond. Duw je vinger in de grond en begiet pas wanneer die droog aanvoelt. Geef je planten niet direct water uit de kraan. Dat is in de herfst en de winter vaak te koud, waardoor de wortels schade kunnen ondervinden. Zorg dat er altijd een volle gieter bij je planten staat, zo heeft het water automatisch de optimale temperatuur. Houd je planten in de gaten, in deze transitieperiode. Krijgen de bladeren gele randen of vlekken, dan geef je teveel water. Cactussen en vetplanten zoals Kalanchoe hebben vanaf nu maar één keer per maand water nodig. Geef ze telkens kleine geutjes, van ineens te veel gaan ze rotten.

2. Stop met voeding

Je planten gaan nu in rust: gun hen die! Geef geen voeding meer tot maart. Begint een plant toch ineens nieuwe bladeren aan te maken? Geef die dan wél een scheutje plantenvoeding. De paradijsvogelbloem (Strelitzia) heeft continu voeding nodig, ook in de winter, die blijft onverdroten verder groeien.

3. Let op voor de koude

Tropische kamerplanten hebben warmte nodig. Daalt de temperatuur in een kamer ‘s nachts onder 15°C, verhuis je Alocasia, Calathea, Monstera en bananenplant dan nu naar een andere, warmere plek. Ook een ficus kan zijn bladeren laten vallen als het te koud wordt. Sansevieria, Dracaena en Yucca kunnen wél tegen lagere temperaturen. Ook cactussen en vetplanten kunnen tegen wat kou; in de woestijn kan het ’s nachts erg koud zijn. Cactussen kunnen na een koele periode zelfs makkelijker bloeien.

Verhuis tropische kamerplanten naar een warmere kamer. Foto: Steven Richardson

4. Verpotten kan nog (maar liever niet)

Verpotten doe je in de lente, wanneer je planten aan de groei slaan. Maar is je kamerplant spectaculair gegroeid deze zomer, en merk je nu pas dat de wortels uit de pot groeien? Laat je plant dan niet verpieteren door te weinig ruimte, en verpot ze nu toch. Haal je plant uit de pot, verwijder de buitenste aarde, strooi verse potgrond in de pot, en zet je plant op dezelfde hoogte als voordien. Druk goed aan. Kies voor biologische potgrond voor kamerplanten, en zorg ervoor dat de potgrond op kamertemperatuur is.

5. Haal de plantenspuit boven

Zodra de verwarming de hoogte ingaat, wordt de lucht in huis een stuk droger. Deuren en ramen staan veel minder vaak open. Van te droge lucht kunnen de bladeren van tropische planten bruine randjes krijgen. Houd ze uit de buurt van radiatoren of kachels! Vul een plantenspuit met (liefst gefilterd) water, laat op kamertemperatuur komen, en benevel de bladeren wekelijks, ook aan de onderzijde. Neem geen leidingwater; dat bevat doorgaans veel kalk wat witte vlekken op de bladeren achterlaat.

Hang bakjes water aan de radiatoren, die zorgen ook voor meer luchtvochtigheid. Zet de planten dichter bij elkaar, in een groep blijft de luchtvochtigheid beter op peil. Let op, droge randjes duiden niet altijd op te droge lucht, sommige planten zien er in de winter van nature gewoon minder mooi uit. De bladeren van de bananenplant krijgen ‘s winters bruine randen, en de oudste bladeren sterven af, dat is normaal. Cactussen, vetplanten, Sansevieria, Dracaena en Yucca hebben weinig last van droge lucht, en kunnen zelfs op een vensterbank bij de radiator staan.

6. Wees alert voor beestjes

Controleer je planten elke twee weken op beestjes. Wolluizen en dopluizen, die kleine bruinige bultjes op de bladeren, komen het vaakst voor. Behandel dat meteen, met een biologisch middel tegen bladluizen. Kleine, witte of gele stipjes op het blad wijzen op spintmijten. Besproei je planten regelmatig; spint heeft een hekel aan vochtigheid. Vliegen er vliegjes boven je kamerplanten? Rouwvliegjes of varenrouwmuggen doen weinig kwaad, maar hun larven knagen aan de wortels van je planten en kunnen ze ernstig verzwakken. Geef telkens kleine beetjes water, en laat de potgrond tussendoor uitdrogen; de vliegjes houden niet van droge potgrond. Strooi één centimeter schelpen- of volièrezand bovenop de potgrond.

7. Geef meer licht

Kleuren de bladeren van een kamerplant ineens geel? Dat is hét signaal om ze zo snel mogelijk naar een plek met meer licht te verhuizen. Sommige plekken zijn ’s zomers ideaal, voor een plant, maar in de winter te donker. Let ook op je bonte en gekleurde kamerplanten. Bij te weinig licht, kleuren hun bladeren naar effen groen.