Een virus zo goed volgen als corona, dat kunnen we nog maar net. Van historische pandemieën weten we veel minder. Maar een nieuwe tak van wetenschap gaat dat veranderen: de paleomicrobiologie.

De meeste mensen zouden zich in een griezelfilm wanen, maar Sébastien Calvignac-Spencer is dol op donkere magazijnen vol glazen potten met menselijke preparaten. De Franse moleculair-viroloog hoopt altijd op nog onontdekte collecties in musea en oude ziekenhuizen. "Een kelder waar een bevlogen professor of toegewijde conciërge de oude collectie heeft behoed voor destructie. Liefst met een vergeelde kaartenbak die we kunnen raadplegen."

Want Calvignac-Spencer, onderzoeker bij het beroemde Koch instituut in Berlijn, is driftig op zoek naar weefsel. Het liefst uit longen van mensen die stierven aan luchtweginfecties tijdens epidemieën. Door de verwoestende Spaanse Griep (1918-1920) bijvoorbeeld, die 50 tot 100 miljoen slachtoffers eiste, maar ook door alledaagse infectieziekten zoals de mazelen.

Helaas voor hem, bewaren pathologen in hun collecties vooral preparaten met typische afwijkingen die leerzaam zijn voor toekomstige artsen en chirurgen. Maar soms vindt Calvignac-Spencer zijn speld in de hooiberg. Twee jaar geleden bijvoorbeeld: de long van een tweejarig mazelenslachtoffertje uit 1912. Het preparaat werd bij hem om de hoek bewaard in het Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité.

Het mazelenvirus zelf is daarin niet meer terug te vinden. Door de gebruikte conserveringsmiddelen worden bacteriën of virussen onherstelbaar beschadigd. Maar er zijn dan nog wel brokstukken aanwezig van hun erfelijk materiaal, stukken DNA of RNA. Het lukte Calvignac-Spencers onderzoeksgroep daaruit het complete genoom te reconstrueren van het mazelenvirus waaraan de kleuter stierf (zie kader). En met zo'n oud genoom kan een stamboom worden opgesteld die aangeeft dat de mazelen al 1500 jaar langer ronddwalen dan gedacht, zeker sinds de zesde eeuw voor Christus.

Spaanse griep van 1918

Dit jaar onderzocht Calvignac-Spencer de longen van een zeventienjarig meisje dat in 1918 in München stierf aan het dodelijke Spaanse griepvirus. Het virus dat hij vond, blijkt vrijwel identiek aan de enige twee eerder gevonden griepvirussen uit deze pandemie. De eerste kwam van een slachtoffer in New York wiens long ook op sterk water was gezet; de ander van een slachtoffer dat begraven lag in de permafrost van Alaska. Alle drie de virussen komen nauw overeen met een vogelgriepvirus. Tijdens de oversteek van de Atlantische oceaan heeft het Spaanse griepvirus destijds dus geen grote veranderingen ondergaan.

"We zullen het verloop van een pandemie uit het verleden nooit zo gedetailleerd kunnen beschrijven als nu gebeurt met COVID-19," zegt Calvignac-Spencer. aids is eigenlijk de eerste pandemie waarbij de evolutie van het virus, het hiv-virus, is gevolgd. Bij de huidige coronapandemie gebeurt dat nu nog sneller en preciezer, van de eerste variant in Wuhan tot de nieuwe omikronvariant. "Maar het is nog compleet onduidelijk of het normaal is dat de ene variant de andere verdringt," stelt de viroloog. "Evolutie is een onvoorspelbaar proces, maar herhaalt zichzelf ook vaak. Dat maakt wellicht voorspellingen mogelijk over wat je in een pandemie kunt verwachten."

Verpleegsters verzorgen slachtoffers van de Spaanse griep in een kuuroord in Massachusetts (1918) Verpleegsters verzorgen slachtoffers van de Spaanse griep in een kuuroord in Massachusetts (1918) Foto: Getty Images

Russsische griep of corona?

Bijna elke generatie kent wel een pandemie, maar gelukkig lang niet allemaal zo ernstig als COVID-19. Calvignac-Spencer is nu vooral op zoek naar weefsel van patiënten die overleden aan de Russische griep in de late negentiende eeuw. "Dat zou geen griep maar een corona-epidemie geweest kunnen zijn. Er is een coronavirus, OC43, dat nu slechts verkoudheid veroorzaakt en dat rond 1890 van een rund naar de mens is overgesprongen. Precies in de tijd van de Russische griep. Het is een uitdaging om de boosdoener terug te vinden: een influenza- of een coronavirus."

1890 is aan de vroege kant voor medische preparaten. De oudste objecten zijn weliswaar zo'n 300 jaar oud, maar zeer zeldzaam. Toch heeft de viroloog inmiddels één interessant preparaat kunnen lokaliseren. "Curatoren zijn meestal erg behulpzaam, maar het kost tijd en veel papierwerk om zo'n antiek preparaat te mogen gebruiken. Hopelijk kunnen we snel aan de slag."

Veel infectieziektes zoals de pest, lepra en tbc zijn ontstaan vanaf zo'n 10.000 jaar voor Christus. Mensen gingen toen in dorpen wonen in plaats van rond te trekken in kleine groepen van jagers en verzamelaars. Ze verbouwden gewassen en hielden vee. Virussen en bacteriën kregen zo meer kans over te springen van dier naar mens. En dat kon tot epidemieën leiden omdat meer mensen contact hadden. Want wanneer een ziekteverwekker geen nieuwe slachtoffers vindt, verdwijnt hij.

Verder teruggaan in de geschiedenis van pandemieën kan via onderzoek van lichamen begraven in de permafrost, van gemummificeerde lichamen, opgegraven skeletten, tanden, en wonderlijk genoeg ook van oude nier-, maag- en galstenen of versteende longknobbels. Ook daar kan het genetisch materiaal intact genoeg zijn om het weer aaneen te puzzelen.

Geschiedenis van de pest wordt herschreven

Dankzij zulk onderzoek is bijvoorbeeld het geschiedenisboek van de pest de afgelopen jaren herschreven. Een pionier is de Duitse hoogleraar paleogenetica Johannes Krause (Max Plank Instituut, Leipzig), die gefascineerd is door de beruchtste pandemie uit de Europese geschiedenis: de Zwarte Dood (1347-1351). Binnen vijf jaar raakte vrijwel iedere Europeaan besmet met de pestbacterie en naar schatting de helft stierf eraan.

Krauses onderzoeksgroep bewees twee jaar geleden allereerst dat de Zwarte Dood inderdaad veroorzaakt werd door de pestbacterie: Yersinia pestis. In tandwortels van middeleeuwse schedels, afkomstig van een speciale pestbegraafplaats in Londen, vond Krause 99 procent van de genen van de bacterie terug. Opvallend is dat latere bacterievarianten uit die middeleeuwse epidemie, die Krauses groep ondertussen ook heeft gevonden, veranderingen kent die de ziekte waarschijnlijk milder maakten. Een evolutie die lijkt op wat we nu zien bij COVID-19.

De Londense pestbacterie uit 1348 blijkt een voorloper van veel moderne varianten. De pest is namelijk nog niet uitgeroeid. Dat lukt ook niet, omdat de bacterie een natuurlijk reservoir heeft: ze huist in knaagdieren zoals marmotten en ratten, vooral in centraal-Azië. Jaarlijks raken nog altijd zo'n 2500 mensen wereldwijd besmet. Dat loopt nu meestal goed af; meer dan 95 procent overleeft dankzij antibiotica. De laatste echte pestepidemie, de Hongkong-epidemie, was in de tweede helft van de negentiende eeuw en liftte de wereld over via scheepsratten.

Zusters van het Amerikaanse Rode Kruis verzorgen slachtoffers van de griepepidemie (1918). Zusters van het Amerikaanse Rode Kruis verzorgen slachtoffers van de griepepidemie (1918). Foto: rawpixel.com

De oorsprong: Tian Shan

Krause mocht onlangs in Sint-Petersburg skeletten onderzoeken uit het berggebied Tian Shan in Kirgizië. Die waren interessant omdat de originele grafstenen een grote sterfte vermelden in 1338, acht jaar voordat de pestbacterie in Europa een slachting aanrichtte. En uit historische geschriften is bekend dat de ziekte 'uit het oosten' kwam.

Ook nu trof Krause inderdaad DNA van de pestbacterie aan, een variant die genetisch precies klopt als voorloper van alle stammen die later de wereld overgingen. Zeven eeuwen na dato is dus één van de allereerste slachtoffers van de Zwarte Dood gevonden én de oorsprong van de epidemie, het 'Wuhan' van toen. In Tian Shan sprong de bacterie over op een bergbewoner, hoogstwaarschijnlijk via een vlo. En dat gebeurde niet in de elfde eeuw, zoals eerder werd aangenomen, maar slechts acht jaar voordat de Zwarte Dood in Europa toesloeg.

Het was niet de eerste keer dat de bacterie oversprong en een pandemie veroorzaakte. Het oudste genoom van een pestbacterie dat is teruggevonden komt uit de Steentijd, uit een skelet van maar liefst 5000 jaar oud dat werd gevonden bij de Zwarte Zee. Deze bacterie blijkt echter een variant uit een inmiddels uitgestorven zijtak van de stamboom van de pestbacterie.

Een verbazingwekkende verandering

Opvallend is dat de oerbacterie de genen mist die zorgen voor overleving in vlooien. Want juist die vlooien zorgden voor besmetting tijdens de Zwarte Dood. Als vlooien via een rat zijn besmet met de modernere pestbacterie, dan blokkeert die hun maagingang. Bijt de vlo, dan kan het bloed dat hij wil opzuigen niet naar binnen, en spuugt hij het terug in zijn slachtoffer met bacterie en al. En omdat de vlo hongerig blijft, blijft hij bijten tot hij na een paar dagen het loodje legt. De oudste gevonden pestbacterie die dit vileine trucje kende, stamt uit 3800 voor Christus. Krause: "Er moet tussen vier- en vijfduizend jaar geleden dus een verbazingwekkende verandering hebben plaatsgevonden in de evolutie van de pestbacterie."

Met al die historische pestvarianten kan Krause een verspreidingspatroon schetsen sinds de Steentijd. Dat plaatje vertoont grote gelijkenis met migratiepatronen die historici opstelden. De ziekte reisde mee met de mens, wat ook logisch is. Maar Krause vraagt zich af of het niet andersom kan zijn: vluchtten mensen in de oertijd voor epidemieën? Waren pandemieën wellicht een belangrijke reden voor volksverhuizingen?