Ja, ook zij heeft haar mooie haar afgeknipt en ze demonstreert zo veel mogelijk voor gelijke rechten voor vrouwen, ondanks dat ze altijd bang is. Zelfs hier, in Eindhoven. Vier jaar is Parmida Baladi (25) uit Iran al in Nederland en ze wacht nog steeds op een verblijfsvergunning. 'Wat moet daar nog meer gebeuren voor het erg genoeg is om hier te mogen blijven?'

Nu de protesten in Iran sinds een aantal weken aanzwellen wil Parmida haar verhaal vertellen. Het moet, vindt ze. Hoe vrouwen en etnische groepen beperkt worden in hun leven en gevaar lopen, dat moeten mensen weten.

De dood van studente Mahsa Amini nadat ze was opgepakt omdat haar kleding niet goed zat, zegt alles. Ooggetuigen zagen dat zij na haar arrestatie werd mishandeld. Amini raakte in coma en overleed drie dagen later in het ziekenhuis. Volgens de politie aan hartfalen, maar volgens haar familie was het meisje gezond. Naar aanleiding van haar gaan vrouwen in en buiten Iran de straat op en knippen massaal hun haar af.

Het statement dat de atlete Elnaz Rekabi maakte door zonder hijab mee te doen aan de Aziatische kampioenschappen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, zorgde ervoor dat ze werd opgepakt door de politie en een tijdje verdween. Later vertelde ze dat ze haar hoofddoek was 'vergeten'.

Iraanse vrouwen zijn sinds 1979 verplicht een hoofddoek te dragen. Parmida: "Ook kinderen. Vanaf zes jaar moeten zij hun haar bedekken en vanaf negen jaar wordt meisjes aangeleerd niet hard te lachen, hard te praten of te dansen. Alle leuke, normale dingen mogen niet. Dit is niet mijn geloof. "

Onder bedreiging van pistool

Net zoals de studente Mahsa Amini, moest ook Parmida vier jaar geleden met de politie mee. Parmida snapt nog steeds niet waarom. "Ik ben geen fashionista met aparte kleding of zo. Ik ging in nette, bedekkende kleding en zonder make-up naar de universiteit waar ik Industrial Engineering (Technische bedrijfskunde, red.) studeerde. Mijn haar kwam een beetje onder mijn hoofddoek uit, want ik droeg geen chador. Ik ben namelijk niet gelovig. Toen moest ik mee, onder bedreiging van een pistool. Eerst naar de politiekamer op school, later naar het politiebureau. Toen was ik echt bang." Dit was de druppel voor haar ouders om te vluchten. Eerder al liet haar moeder op school weten dat ze het niet eens was met het onderwijs van haar zoon. Dat was heel militaristisch. Echte activisten waren haar ouders niet, maar ze werden wel in de gaten gehouden.

Er was geld voor drie personen om te vluchten, voor Parmida, haar moeder en haar broertje. Vader is nog steeds in Iran. Veel contact hebben ze niet. Parmida: "Dat kan ook niet. Er is geen internet en alle sociale media kanalen zoals WhatsApp, Instagram en YouTube zijn geblokkeerd. Ik weet niet hoe het met hem gaat."

Sociale media gebruiken om stem te laten horen

Vanuit Iran kwamen Parmida en haar moeder en broertje vier jaar geleden in Ter Apel terecht en van daaruit gingen ze naar het azc in Budel en Overloon. Sinds drie maanden wonen ze in de vluchtelingenopvang aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Met zijn drieën in een kamer. Parmida wil absoluut niet klagen. "Zeker niet. Ik ben blij dat we hier veilig zijn, maar ik zou zo graag verder willen. Studeren of werken. Zonder verblijfsvergunning kan dat niet. Het voelt zo oneerlijk. Waarom worden vluchtelingen niet allemaal gelijk behandeld?" Ze doelt op Oekraïense vluchtelingen, die wel meteen mogen werken of studeren. Ook krijgen zij meer leefgeld.

"Dat is jammer, want ik wil zoveel mogelijk leren, maar ook naar demonstraties. Vanwege hoge reiskosten kon ik niet naar die in Den Haag en Amsterdam. Daarom gebruik ik mijn sociale media om mijn stem te laten horen." Dat doet ze zaterdag ook zeker tijdens de demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven, die om 14.00 uur begint.

Staatsexamen in vier vakken

In het azc in Overloon kregen ze Nederlandse les, maar Parmida's niveau was veel te hoog. "Door een leraar daar werd ik doorverwezen naar particuliere les, maar ik moet alles zelf betalen. We eten daarom wat minder en we kopen minder kleren. Een lieve oude vriendin heeft voor mij het staatsexamen betaald. Zij en haar man zijn als mijn oma en opa. Dat examen voor vier vakken kost tweehonderd euro. Dus ik móet het halen." Het laatste examen heeft ze deze week gehad. De uitslag hoort ze over vijf weken.

Parmida wil haar verhaal vertellen. Dat deed ze al op een school in Gemert en in enkele media. Ook mocht ze haar zegje doen in de Tweede Kamer. "Ik was uitgenodigd door Sjoerd Sjoerdsma. Dat was tof. Ik wil de mensen bewust maken van het leven in Iran. De situatie daar is al meer dan veertig jaar zo. Misschien vergeten mensen het, het is geen nieuws meer. Tot er weer iets gebeurt, zoals met de studente en de atlete. Iedereen moet weten hoe wij daar moeten leven. Alle intelligente mensen vluchten, worden gevangen genomen of gedood. Daarom moeten we blijven praten."

Hier soms ook gevangen

Wat ze het allerliefste wil, is vrij en veilig zijn. "In Iran hadden we een fijn huis, een auto en veel materiële dingen. Maar we waren niet vrij." Ze durft niet in de toekomst te kijken. Soms voelt ze zich hier ook gevangen. "Ik kan nu heel veel, maar ook veel niet. In Iran bepaalt het regime je toekomst, hier de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst, red.). Zal ik ooit een verblijfsvergunning krijgen?", vraagt Parmida zich af.

Een antwoord heeft de IND niet. Een woordvoerder: "Volgens de normale procedure moet een vluchteling binnen een half jaar uitsluitsel krijgen. Als de aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen, dan kan men in hoger beroep gaan. En ja, dan kan het heel lang duren." Iran staat niet op de lijst van veilige landen van de overheid.