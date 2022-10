Het aantal kerkgangers blijft dalen en verdere parochiefusies zijn onontkoombaar, schrijven de Nederlandse bisschoppen in een rapport dat naar het Vaticaan is gestuurd. De bisschoppen zetten in op evangelisatie.

Een geringe kennis van de geloofsinhoud, structuren die vroeger het katholiek geloof in het dagelijks leven ondersteunden die grotendeels zijn verdwenen en steeds legere kerken. Echt vrolijk zal paus Franciscus niet worden van dit beeld van de situatie in katholiek Nederland. Al zal hij niet verrast zijn.

Het valt allemaal te lezen in een rapport dat de Nederlandse bisschoppen naar het Vaticaan hebben gestuurd over de actuele situatie in de Nederlandse kerkprovincie, voorafgaande aan hun ad-liminabezoek aan Rome in de tweede week van november. Het rapport is vrijdag gepubliceerd.

Ad limina betekent letterlijk 'naar de drempels'. Die drempels verwijzen naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de grondleggers van de kerk. Elke bisschop is verplicht om eens in de vijf jaar naar die graven in Rome af te reizen om ze te vereren en de paus en zijn medewerkers ervan op de hoogte te brengen hoe het in zijn bisdom gaat. De bezoeken vinden gewoonlijk per kerkprovincie plaats en dus gaan de Nederlandse bisschoppen samen. Het laatste ad limina-bezoek dateert van 2013.

Ontkerkelijking zet door

Sindsdien is de situatie er voor de rooms-katholieke kerk in Nederland alleen maar moeilijker op geworden, schrijven de bisschoppen. 'De ontkerkelijking zet door. Christelijke terminologie, symbolen, denkwijzen en uitingen zijn in het openbare leven grotendeels verdwenen. Godsdienst en ethiek moeten meer moeite doen om in de verschillende sectoren van de samenleving gehoor te vinden.'

Dat laatste moet de katholieke kerk in Nederland doen met steeds minder mensen en financiële middelen, blijkt uit de kerncijfers in het rapport. Sinds 2012 nam het aantal pastorale beroepskrachten (priesters, diakens en pastoraal werkers) met 30 procent af. In diezelfde tijd liep het aantal wekelijkse kerkgangers nog harder terug, met ruim de helft. Grote boosdoener was hier de coronapandemie die voor een grote afkalving zorgde. Nog maar 98.600 katholieken bezoeken in het weekend een viering.

Evangelisatie

Fusies van de nog bestaande parochies zijn volgens de bisschoppen onontkoombaar. Die fusies zouden ook kansen bieden voor parochies om 'vitale, uitnodigende en aantrekkelijke geloofsgemeenschappen te blijven of te worden.' De geloofscrisis, die onder de kerkcrisis ligt, moet onder ogen worden gezien en worden aangepakt, aldus het rapport. Daarom zetten de bisschoppen in op evangelisatie. Maar, constateren de bisschoppen nuchter, die volkskerk van vroeger komt niet meer terug.