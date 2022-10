Ze hoorde het meermaals. Patiënten die haar toevertrouwden: 'Dokter... het mooi is geweest.' Huisarts Isabel van Hövell-Ullmann (38) vertelt open en eerlijk over levensbeëindiging in de echte praktijk.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Dokter, ik wil dood'. Een dame op leeftijd had maar weinig woorden nodig om haar diepste wens te uiten. Ze pakte een papieren onderzetter onder haar glas vandaan en schreef deze korte maar krachtige boodschap op.

Even daarvoor had de toenmalige huisarts in opleiding Isabel van Hövell-Ullmann bij een huisbezoek haar patiënte voorgehouden dat een verzoek om euthanasie niet alleen aan een reeks medische en juridische voorwaarden moet voldoen, maar ook schriftelijk moet worden vastgelegd. Dat kan bij wijze van spreken op een bierviltje, zei de dokter nog.

Op een humane manier sterven

De dame in kwestie bedacht zich geen moment en legde haar doodswens meteen vast op het eerste papiertje dat ze kon vinden. Ze was al jaren aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en was vastbesloten om op een humane manier te sterven. Dat was een lang gekoesterde wens. En al helemaal toen ze in haar laatste levensfase was beland.



Ze was zeer ernstig ziek. Ze had een grote longtumor en wist dat haar een vreselijk einde zou wachten. Dat wilde ze niet. Dat had ze bij herhaling kenbaar gemaakt. Weloverwogen koos deze dame daarom voor een actieve levensbeëindiging op medische gronden.



Haar wens werd na rijp beraad ingewilligd. De euthanasie had, overeenkomstig de wens van de patiënte, in een kleine kring en in een vertrouwde omgeving plaats, en werd door Van Hövell en een collega verricht.

Het aantal gevallen van euthanasie in Nederland stijgt, zo blijkt uit gegevens van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Meestal zijn huisartsen hierbij betrokken. Voor hen wordt dat nooit gewoon, iedere patiënt is bijzonder.



Van Hövell sprak onlangs tijdens een dinerlezing openlijk over de vraagstukken rondom actieve levensbeëindiging waarmee een huisarts in de praktijk te maken kan krijgen. Ze zal haar eerste patiënte nooit vergeten.



"Het is alweer jaren geleden, maar ik kan me elke minuut daarvan nog herinneren. Het heeft veel indruk op me gemaakt en het heeft me lang bezig gehouden", zegt Van Hövell.



"De euthanasie voldeed aan alle voorwaarden. Haar verzoek daartoe was zeer terecht, invoelbaar, consistent en consequent door haar aangekaart, maar het blijft raar om een mens dood te maken. Dat doet wel wat met je."



Van Hövell is sinds deze zomer werkzaam in de Huisartsenpraktijk Polseweg in Huissen. Daarvoor heeft ze onder andere jarenlang in Duiven gewerkt. In haar vijfjarige loopbaan als huisarts is ze twee keer betrokken geweest bij een euthanasie.

Dokter Isabel Van Hövell-Ullmann sprak zeer recent tijdens een dinerlezing openlijk over de vraagstukken rondom actieve levensbeëindiging, waarmee een huisarts in de praktijk te maken kan krijgen. Dokter Isabel Van Hövell-Ullmann sprak zeer recent tijdens een dinerlezing openlijk over de vraagstukken rondom actieve levensbeëindiging, waarmee een huisarts in de praktijk te maken kan krijgen. Foto: Rolf Hensel

Patiënt moet ook laatste wil aan huisarts kunnen voorleggen

"Als huisarts ben je als het goed is een vertrouwenspersoon, betrokken en invoelend. Iemand die dicht bij de patiënt staat, waar ze in alle openheid alles tegen durven te zeggen. De huisarts is ook vaak de eerste persoon aan wie de patiënten hun gedachten over hun laatste wil durven voor te leggen, bijvoorbeeld omdat ze om welke reden dan ook vinden dat hun leven klaar is."



"Dat ze bijvoorbeeld denken aan actieve levensbeëindiging. Dat wil overigens absoluut niet zeggen dat ze daar hoe dan ook daar uitvoering willen geven. Het gaat erom dat ze daarover openlijk kunnen spreken. Dat kan al heel bevrijdend werken."



"Ja, het kan zijn ook dat ze zeggen: 'Dit leven wil ik niet meer'. Dat is nogal wat. Een zwaar beladen onderwerp dat je niet zo snel deelt met mensen in je naaste omgeving, zoals familie en vrienden. Vaak hebben ze daar al heel lang mee geworsteld, voordat ze zoiets ter sprake brengen", aldus Van Hövell.

'Zo voel ik het ook'

Ze wil graag voor haar patiënten van betekenis te zijn, ook in hun laatste levensfase, zonder hen moraliserend of belerend tegemoet te treden. '"Wie ben ik om voor een ander te bepalen, wat hij wel of niet aankan?', zei rabbijn Marianne van Praag een keer in een interview. Zo voel ik het ook."



"Maar," zegt ze, "een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding moet voldoen aan een reeks juridische en medische voorwaarden, voordat een arts daaraan kan meewerken. Het gaat om zes zogeheten zorgvuldigheidseisen, zoals vastgelegd in de euthanasiewet."

Van Hövell vindt het van groot belang om in verschillende gesprekken met een patiënt te achterhalen hoe het zit met de wilsbekwaamheid van de patiënt. Ook om te toetsen of er geen sprake is van dementie of een depressie. En of de euthanasiewens vrijwillig, goed doordacht, consistent en consequent is.

'Het gaat mij om de beleving van de patiënt'

"Je wilt ook uitsluiten dat mensen met een vraag om levensbeëindiging komen, omdat ze in een sociaal isolement zitten. Ja, dat kan voorkomen. Dan zeggen ze: ik ben anderen tot last."



"Vaak zijn het oudere mensen die het gevoel hebben dat hun leven lang genoeg is geweest. Of ze vinden dat hun leven geen zin meer heeft, bijvoorbeeld omdat ze erg eenzaam zijn. Maar daar is euthanasie niet voor bedoeld."



"Euthanasie is geen oplossing voor maatschappelijke problemen. Ik vind dat we als samenleving meer naar elkaar, en in het bijzonder naar de ouderen moeten omkijken. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, ook voor de politiek."



Bij euthanasie moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. "Bij ondraaglijk lijden gaat het over hoe de patiënt dit ervaart en of er iets aan te doen is. Het moet voor mij invoelbaar zijn."



"Dat betekent niet dat ik denk in iemands schoenen te kunnen lopen. Het gaat mij om de beleving van de patiënt en dat ik begrijp wat het voor iemand betekent om door te maken wat hij of zij doormaakt", aldus Van Hövell.

Euthanasie is de nooduitgang

Euthanasie komt volgens haar in de alledaagse praktijk van een huisarts incidenteel voor. "Euthanasie is de nooduitgang, maar er zijn vele wegen die leiden naar Rome. Zo is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te stoppen met eten en drinken, mits met goede begeleiding."

In de afgelopen vijf jaar is Van Hövell twee keer betrokken geweest bij een verzoek om actieve levensbeëindiging. Eenmaal dus toen ze nog huisarts in opleiding was. En later eveneens bij een vrouw op leeftijd, die artrose (slijtage) in een vergevorderd stadium in al haar gewrichten had. "Ze was van top tot teen versleten. Ze had onbeheersbare pijnen, waar niets aan gedaan kon worden", zegt de Huissense huisarts.

Van Hövell heeft deze patiënte in het traject naar de euthanasie toe begeleid, waarna een collega die bekend was met de patiënte het van haar overnam. Dit was zo met de patiënt overlegd, omdat Van Hövell met vakantie zou gaan en de patiënte niet meer wilde wachten.



"Je mag als arts natuurlijk ook besluiten om niet mee te werken aan een verzoek om euthanasie, bijvoorbeeld vanwege gewetensbezwaren, maar dan heb je in mijn ogen wel de plicht om de patiënt te verwijzen naar een andere arts."

Altijd controle achteraf door justitie

De huisarts is, aldus Van Hövell, in elke euthanasiezaak wettelijk verplicht om tenminste één onafhankelijke arts, een zogenoemde SCEN-arts, te raadplegen. Die moet de patiënt zien en op basis van een goed onderbouwde rapportage beoordelen of de aanvragende huisarts aan alle wettelijke zorgvuldigheidscriteria heeft voldaan. Dat geldt ook voor de toediening van de juiste medicijnen en in de juiste volgorde.



Van Hövell: "Je hebt niet alleen een zorgvuldig toetsingstraject voor een euthanasie, maar ook erna. Zo krijg je nadien een brief van de officier van justitie, waarin de zorgvuldigheidstoetsing wederom aan de orde komt."



"De kernvraag is of je niet in overtreding bent, of je niet een moord hebt gepleegd. Zo'n uitgebreide toetsing is belangrijk. Dat vind ik ook fijn. Het beëindigen van een mensenleven is wel zó permanent. Het is onomkeerbaar. Dat je daarover verantwoording moet afleggen, is niet meer dan vanzelfsprekend."