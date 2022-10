Het is een uniek gebouw, op sommige avonden banjeren er poedelnaakte mensen door het pand en Tina Turner dook er onverwachts op bij de opening van een tentoonstelling. Dit kan maar over één museum gaan: Kunsthal Rotterdam. Wat is de succesformule, die honderdduizenden bezoekers per jaar trekt?

In de afgelopen decennia groeide Kunsthal uit tot een icoon. Met zeven verschillende tentoonstellingsruimtes, maar zónder eigen collectie, komt hier echt van alles voorbij. Van hedendaagse kunst tot fotografie en van mode tot een expositie over Feyenoord en jawel: katten.

Waar zit dat grote succes van de Kunsthal nou eigenlijk in? "Hoogwaardige kwaliteit met een lage drempel", zegt Wim Pijbes, voormalig directeur van het Rijkmuseum én van Kunsthal. En dat is heel lastig, zegt hij. "Want het is niet moeilijk om voor de massa te creëren. En het is ook niet zo moeilijk om ontzettend highbrow super sophisticated (verfijnd, red.) dingen te doen. Wat interessant is, is om sophisticated te zijn voor een groot publiek. De Kunsthal is daar bij tijd en wijle héél goed in geslaagd."

Hij noemt Kunsthal een 'goede plek'. "Er is een vrijheid, een soort lichtheid die prettig is. Dat voelt het publiek ook", zegt Pijbes. "Het publiek is altijd centraal gesteld. Dat betekent niet dat het een soort applausmachine is, maar dat alles geprogrammeerd wordt voor het publiek. Grote onderwerpen, zoals Picasso, Escher of dinosaurussen. Maar ook obscure onderwerpen zoals Roemeense kunstenaars en Noord-Koreaanse affiches. Juist die mix van breed en diep is heel typisch voor Kunsthal."

Marlies Dekkers' lingerie als cultuuruiting

Ook loopt Kunsthal vaak voorop, zegt Pijbes, directeur van de Stichting Droom en Daad. "Kunsthal was de eerste die auto's als onderwerp museaal toonde. De eerste die Escher op een doorwrochte manier aan een groot publiek museaal presenteerde. Kunsthal was de eerste waar Araki getoond werd en waar Marlies Dekkers' lingerie als cultuuruiting werd getoond."

Wat in elk geval als een paal boven water staat: Kunsthal zit diep in de harten van Rotterdammers én bij kunstliefhebbers ver buiten de stad. En ja, zelfs over de landsgrenzen. Het gerenommeerde National Geographic tipte haar lezers afgelopen zomer nog om eens buiten Amsterdam te kijken en een bezoekje te brengen aan de blockbusting culturele attractie Kunsthal. In het allereerste volledige jaar werden er 105.000 bezoeken geregistreerd en dat aantal is gegroeid. In 2018 ging het om 420.000 bezoeken, het grootste aantal ooit. In de jaren daarvoor werden er jaarlijks ruim tweehonderdduizend kaartjes gescand.

Een minigreep uit de drie decennialange geschiedenis van de Kunsthal:

Naturisten in het pand

Naturisten in het pand. Naturisten in het pand. Foto: Fred Ernst

Hé, wat doen die naakte mensen daar? Kunsthal organiseerde een naked tour voor mensen die het liefst helemaal puur natuur naar kunst willen kijken. De tour ging langs de tentoonstelling van het werk van Robert Mapplethorpe, in 2017. In die expositie stond het menselijk lichaam centraal. Dat nakend kunst bekijken was zó'n grandioos succes dat er sindsdien jaarlijks een naakttour op de agenda heeft gestaan. De tours, met plek voor zo'n honderd mensen, zijn snel uitverkocht. Ook in januari komt er weer eentje aan, waarbij mensen de huidige expositie Wonderful Things kunnen bekijken.

Bizarre roof

Geënsceneerde foto van de roof bij de Kunsthal. Geënsceneerde foto van de roof bij de Kunsthal. Foto: Marco de Swart

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Kunsthal. In de nacht van 15 op 16 oktober 2012 worden zeven meesterwerken uit de hal geroofd. Het gaat om werken van de beroemde schilders Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin, Meyer de Haan en Lucian Freud. Bij elkaar miljoenen en miljoenen euro's waard. De doeken zijn nooit teruggevonden.

De mogelijke opdrachtgever van de ongekend grote kunstroof overleed kort na een bezoek aan de seksclub. Genoeg ingrediënten voor een film, moet men hebben gedacht. De film Gambit is in de maak en zou in de eerste helft van 2024 in première moeten gaan.

Bekende modeontwerper op Rotterdamse bodem

Geen Rotterdammer kon er omheen in 2013: Jean Paul Gaultier kwam naar de stad en dat was overal te zien. Zelfs op de Thalys waarmee de ontwerper arriveerde. Geen Rotterdammer kon er omheen in 2013: Jean Paul Gaultier kwam naar de stad en dat was overal te zien. Zelfs op de Thalys waarmee de ontwerper arriveerde. Foto: EPA/Robin van Lonkhuijzen

'Spectaculair onthaal voor Gaultier in Rotterdam', kopte deze krant in 2013. Het Franse ontwerpersfenomeen Jean Paul Gaultier kwam naar Kunsthal om de expositie van zijn eigen werk te openen. De stad gaf zelfs bekende iconen zoals de Euromast een blauwwit-gestreept jasje. Ook bomen, palen op metrostations en zelfs de Thalys moesten eraan geloven. Rotterdam kon met geen mogelijkheid om de komst van de ontwerper heen.

Het gebouw

Exterieur Kunsthal Exterieur Kunsthal Foto: Ed Oudenaarden

Tsja, de meningen waren sterk verdeeld over het gebouw dat is ontworpen door de bekende architect Rem Koolhaas. En dat zal nu dertig jaar later echt nog niet anders zijn. Het grote gebouw is een kunstwerk op zich. Met steile hellingen en veel verschillende materialen, van verfijnd tot stoer, valt Kunsthal in elk geval op.

Die hellingen zijn uniek, maar ook problematisch voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn. De entree van het expositiegebouw lag in de eerste jaren ongeveer halverwege die hellingbaan. Later werd de ingang verplaatst.

De grote ruimtes bieden lekker veel mogelijkheden voor de gevarieerde tentoonstellingen. "Je moet Kunsthal eerder zien als een cultureel Ahoy' dan als een museum", verklaarde toenmalig directeur Wim van Krimpen in een artikel uit 1992. En 'een lage drempel en hoog niveau' was het credo voor de hal (die wij voor het gemak tóch maar museum noemen)

Tina Turner duikt op

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en zangeres Tina Turner in Kunsthal. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en zangeres Tina Turner in Kunsthal. Foto: Philippe Raets

Is dat d'r echt? Ja hoor! In 2016 staat de Queen of Rock 'n' Roll opeens in Rotterdam. Ze bezoekt de opening van Peter Lindberghs tentoonstelling. De gerenommeerde modefotograaf en de zangeres zijn goede vrienden en Turner is ook op een foto te zien in de expositie. Ze landde op Rotterdam The Hague Airport en was binnen no time ook weer weg.

30 uur lang feest in dertigjarige Kunsthal

Kunsthal viert het jubileum met een feest dat dertig uur duurt. Het wordt op magische wijze afgetrapt door illusionist Victor Mids. Ook is er een avondopenstelling, een fotoshoot, workshops en zijn er fotografietours. Ook staat er een bedje opgemaakt midden in de tentoonstelling Wonderful Things, waar slechts twee mensen na een dagje jubileumfeesten in kunnen slapen.

Op zondag gaat het feest door met een ontbijtconcert en nog meer workshops. Meer informatie en aanmelden - voor bijna alle activiteiten nodig - via kunsthal.nl