Waarom mag je over een jaar wel een waterbuffel kopen, maar geen hamster? Die vraag kwelt kleinveehouder Nick Grossat, die met ingang van 2024 veel dieren niet meer mag fokken. Want een groep experts heeft bepaald dat deze zoogdieren ongeschikt zijn als huisdier.

Een stukje ten oosten van Haastrecht ligt tussen akkers en boerderijen het kleinveepension van Nick Grossat (23). Wat zo'n tien jaar geleden begon als klus - Grossat paste op de konijnen van een kennis - is ondertussen uitgegroeid tot een loods vol vrolijk kraaiende hamsters, muizen en konijnen.

Tegenwoordig maken zelfs kippen en eenden deel uit van de inboedel. De insteek blijft hetzelfde: Grossats voorliefde voor de diertjes gaat boven het geld. Juist daarom baalt hij dat hij over iets meer dan een jaar ongeveer de helft van zijn knaagdieren niet meer mag fokken.

Russische dwerghamsters

Per 2024 mogen er namelijk nog maar dertig soorten zoogdieren zonder vergunning worden gehouden als huisdier. Het is de uitkomst van jarenlang onderzoek door experts op verzoek van het kabinet. De zoogdieren die wel geschikt zijn bevonden als huisdier, zijn op een lijst gezet. Deze veelbesproken 'positieflijst' zorgt er onder meer voor dat Grossat geen Russische dwerghamsters, witbuikegels of chinchilla's meer mag fokken.

"Het is gedaan uit dierenwelzijn, maar dat staat bij ons juist voorop", zegt Grossat, "Ik heb vaak genoeg mensen geen hamster verkocht, omdat de kooi die ze hadden gekocht, niet groot genoeg was. Ik heb er drie maanden geleden via Facebook achter moeten komen dat ik met het fokken van bijna al mijn hamsters moet stoppen, zonder dat ik echt goed snap waarom."

Dierenwelzijn

Bij de Dierenbescherming begrijpen ze zijn frustratie, maar zijn ze blij met de lijst, zegt woordvoerder Niels Kalkman, die al langere tijd bezig is met het dossier. "Er zullen misschien fokkers zijn die het dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan, maar uiteindelijk komen de dieren terecht bij mensen die ze misschien minder goed kunnen verzorgen. We denken dan liever vanuit het dierenwelzijn, hoewel we weten hoeveel plezier mensen uit huisdieren kunnen halen."

Het onderzoek is voornamelijk door Universiteit Utrecht gedaan; Kalkman en Dierenbescherming zijn daar tevreden mee. "Wij waren eerst gevraagd mee te denken, maar uiteindelijk zijn wij en andere betrokkenen er toch buiten gelaten vanwege mogelijke partijdigheid. Het is ook beter dat er een wetenschappelijke toetsing is welke dieren wel en niet geschikt zijn."

Document

En dat toetsen is uitgebreid gebeurd. In een document van meer dan 1800 pagina's wordt per diersoort uiteengezet in hoeverre de soort als huisdier gehouden kan worden. Voedselopname, benodigde ruimte en gedrag zijn bijvoorbeeld factoren waarnaar de experts hebben gekeken.

Bij de veelbesproken serval staat bijvoorbeeld dat het dier de mens ernstig kan verwonden en veel ruimte en voedsel nodig heeft. Bij de Russische dwerghamster is te lezen dat deze gewend is aan een steppe-klimaat en holen moet graven. Bij deze soort is de kans op overbevolking groot.

Ondanks de wetenschappelijke onderbouwing zullen eigenaars en fokkers van de hamster nog steeds niet heel blij zijn. Het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat er veel met belangenbehartigers is gepraat, waaronder de fokkers. Zo wordt, om hen tegemoet te komen, overgangsrecht toegepast, wat inhoudt dat de dieren die voor 2024 geboren zijn nog mogen worden verkocht.

Balen

Maar voor Grossat is de lijst ondanks die regeling nog steeds flink balen. "Goed, ik zal straks een deel van mijn omzet mislopen, maar ik heb het nooit voor het geld gedaan. Voor mij wordt het werk gewoon minder leuk als ik minder dieren mag verkopen. Ik zie om me heen nu wel dat collega's dieren met extra korting verkopen, maar daar ga ik niet aan beginnen. Ik wil ze niet per se kwijt, ik wil ze een goed huis geven."

Deze zoogdieren mogen vanaf 2024 nog wel worden aangeschaft als huisdier

Afrikaanse dwergrelmuis

Algerijnse gerbil

Alpaca

Bleke gerbil

Bruine rat

Bunzing

Cavia

Chinese dwerghamster

Chinese waterree

Dwergrenmuis

Ezel

Fret

Geit

Goudhamster

Grote Egyptische renmuis

Harrington's gerbil

Hond

Huiskat

Huismuis

Kameel

Konijn

Lama

Mongoolse gerbil

Noord-Afrikaanse renmuis

Paard

Rund

Schaap

Varken

Waterbuffel

Woestijnslaapmuis