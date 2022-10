Kitty heeft dringend een nieuwe nier nodig. Alleen is er niemand in haar kring van familie en vrienden die haar kan helpen. Daarom deed ze een oproep op internet. Meer dan tien wildvreemde mensen stapten tot dusver naar voren. Ze wilden de 51-jarige moeder van twee graag een van hun nieren geven. Maar Kitty kreeg ook kritiek na haar oproep. 'Ik werd zelfzuchtig genoemd, dat ik dit durf te vragen.'

Kitty van Delft uit Den Haag is zich al lange tijd bewust van haar sterfelijkheid. Haar nieren werken momenteel nog voor ongeveer 15 procent. Zonder een geschikte donor zal de Haagse nierdialyse nodig hebben. En vanaf dat punt word je niet meer beter. Met haar oproep hoopt ze snel een geschikte donor te vinden.

Vorig jaar had ze een wake-upcall, toen haar buurvrouw overleed. "Ze had mijn leeftijd. Ik heb twee dochters van 9 en tien jaar oud, een man en een leven waar ik nog altijd heel erg van geniet. Ik wil nog niet dood, besefte ik heel helder."

Via het LUMC-ziekenhuis in Leiden wordt er hard gezocht naar donoren. Kitty, die valt in de bloedgroep O, heeft echter de pech dat haar lichaam veel afweerstoffen aanmaakt waardoor de geschikte persoon zeer moeilijk te vinden is. "De arts vertelde me dat er waarschijnlijk niemand gevonden kan worden. Dus ging ik zelf op zoek. Maar het is erg lastig om die ene vraag te stellen."

Drie jaar geleden barstte Kitty in tranen uit op het schoolplein van haar dochter. Haar gezondheid was in die periode hard achteruit gegaan. Door haar nierziekte lukte steeds minder in haar dagelijkse leven. "De moeder van een vriendin van mijn dochter troostte mij. 'Als de dag ooit komt dat je een nieuwe nier nodig hebt, mag je er een van mij', zei ze."

Drie jaar later kwam dat moment. "Ik vond het verschrikkelijk om de telefoon op te pakken. Met de vraag: 'Herinner je die ene keer nog?'" De vrouw was haar belofte echter niet vergeten en meende wat ze die dag zei. Ze twijfelde ook niet en maakte die avond nog een afspraak om te kijken of ze een match is. Helaas. Hoewel ze de nodige bloedgroep O heeft, zou het lichaam van Kitty deze nier toch afstoten.

Urgent!

Dus moest Kitty doorzoeken. "Ik wist nu wel dat het mogelijk was. Dat mensen die je verder niet kent, toch bereid zijn om je te helpen." Via sociale media werd een oproep gedaan: 'Urgent! Ik heb een nieuwe nier nodig om mijn leven te redden'. Veertien personen gaven aan een nier te willen geven, onder wie elf personen die Kitty nog nooit heeft ontmoet.

Het grote aantal verbaasde de Haagse een beetje. "Ik vroeg nog aan ze of ze me eerst willen ontmoeten voordat ze ermee doorgaan. Daar bleek echter geen behoefte aan te zijn. De vrijwilligers vertelden me dat ze graag helpen, ongeacht wie het is. 'Wanneer krijg je nou de kans om iemands leven te redden', reageerde iemand. Er waren er zelfs een aantal die anoniem wilden blijven."

Harde kritiek

De vrijwilligers reageerden enthousiast. Kitty kreeg echter ook harde kritiek na haar openbare oproep. "Ik merkte veel weerstand. Er werd mij verteld dat ik dit niet mag vragen. Dat je beter dood kunt gaan dan zoiets impactvol te vragen." Deze opmerkingen komen hard aan, maar de Haagse blijft bij haar besluit. "Als je iets vraagt en iemand anders wil dat geven, heeft geen andere persoon daar iets over te zeggen."

Niet alleen Kitty, ook een vrouw die zich beschikbaar stelde als orgaandonor werd bekritiseerd door iemand uit haar omgeving. "Ze werd egoïstisch genoemd omdat ze een risicovolle operatie wilde ondergaan terwijl ze kinderen heeft. Ook dat soort opmerkingen krijgen we te verduren. Het is een klap in het gezicht. Zoiets zet een vriendschap op scherp."

Leven met een of twee nieren

De meeste donoren die zich meldden voor Kitty waren tussen de dertig en veertig jaar. Alle veertien deden een bloedtest. Dat is de eerste stap in het vinden van een match. Daar strandde het traject ook. Ze hadden niet de passende bloedtypes of vielen om een andere reden af. De meeste mensen kunnen kerngezond doorleven met één nier, maar er zijn uitzonderingen. "Mensen met overgewicht en jonge vrouwen die nog een kinderwens hebben vielen bij voorbaat af. Die hebben de twee nieren hard nodig."

Ook een aantal potentiele donoren uit het buitenland viel direct af. Een verzekeringskwestie, zo legt Kitty uit. "Mijn verzekering dekt alle kosten voor een donor. En betaalt daarnaast drie maanden lang het inkomen door. De Amerikanen die zich hebben aangemeld hebben deze zekerheid echter niet en lopen een groot risico. Buitenlanders worden doorgaans direct uitgesloten om deze reden."

En dus gaat de zoektocht naar de nier verder. Kitty blijft haar oproep delen via sociale media. "Ik heb voorbeelden gezien van nierpatiënten die op deze manier aan een donor kwamen. Zelfs dat het in één keer lukte. Bij mij is het wat lastiger. Misschien heb ik na tachtig keer een match."

In de tussentijd blijft de moeder van twee opgewekt en positief. "Een paar jaar geleden ging het zeer slecht. Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter. Ik fiets nog met gemak 10 kilometer en trek nog regelmatig mijn wetsuit aan om de zee in te duiken. Maar vanaf het moment dat ik aan de dialyse moet, is dat voorbij. Dan is het vooruitzicht dat ik nog vijf of zes jaar te leven heb."

Nierteam

Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, verbaast zich over de negatieve reacties die Kitty heeft gekregen. "Het is niet makkelijk om te vragen. Maar voor wie de donorlijst te lang is, is er vaak geen andere optie. En in het verleden is vaker gebleken dat donoren buiten de familie- of vriendenkring komen."

Volgens Oostrom is het wel een pittige opgave voor een nierpatiënt om potentiele donoren te informeren en begeleiden. "Er komt veel bij kijken en er moet een hoop geregeld worden. Gelukkig helpen ziekenhuizen in Nederland daar goed bij." Ook krijgen nierpatiënten begeleiding bij het stellen van die moeilijke vraag: Of iemand kan helpen door een nier te geven.

Sinds een aantal jaren bestaat ook het Nierteam. "Een groep deskundigen van het ziekenhuis gaat bij de patiënt langs om vrienden en familie in te lichten over de ziekte. Tijdens zo'n avond wordt nooit aan het eind gevraagd wie donor wil worden. Bewust niet. Daar hoort geen druk achter te zitten. In sommige gevallen meldt iemand zich later zelf na zo'n avond."