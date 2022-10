Wetenschappers beginnen te ontdekken hoe hulpmiddelen als smartwatches en stappentellers kunnen helpen om meer te bewegen, of daar juist niet in slagen. 'Het apparaat moet je bondgenoot worden.'

Hoe kouder en natter de dagen, des te meer lonken luie stoel en ligbank. Wie de discipline ontbeert om hart en ledematen regelmatig aan het werk te zetten, kan zich laten ondersteunen door talrijke apps, vaak in combinatie met een smartwatch of activiteitentracker. Maar welke apps werken nu het beste en hoe effectief zijn ze op de langere termijn?

Die vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. De meeste studies naar de effecten van het gebruik van eHealth-apps (gezondheidsapps) beslaan een paar maanden tot hooguit een of twee jaar, vertelt Jenny Rossen van de Sophiahemmet-universiteit in Stockholm. Daar komt nog bij dat de uitval bij zulke studies vaak hoog is: veel mensen stoppen na korte tijd met het gebruik van de apps. Bovendien trekken ze typisch deelnemers aan die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in hun gezondheid.

Kosten verlichten

Onderzoeker Florian Kaiser van de universiteit van Magdeburg bestudeert hoe je mensen hun dagelijkse gewoonten kunt laten aanpassen. Dat doen ze pas als hun motivatie groot genoeg is om de financiële, fysieke of andersoortige 'kosten' van het gedrag te compenseren. Zo kunnen we gemotiveerd zijn om onze conditie op peil te houden, maar door de regen naar de sportschool fietsen kost moeite. Vaak zijn apps vooral ontworpen om zulke extra kosten wat te verlichten, bijvoorbeeld door af en toe een herinnering te sturen ('tijd voor de 10.000 stappen!'), door schouderklopjes te geven ('gefeliciteerd met je record!') of door een spelelement toe te voegen ('zoek de Pokémon en voeg hem toe aan je collectie').

Het kan allemaal even werken, maar zodra de nieuwigheid ervanaf is, zegt Kaiser, is het gevaar groot om weer te vervallen in oude gedragspatronen. E-Health-expert Steven Vos van de TU Eindhoven en Fontys Hogeschool zegt hetzelfde. Volgens hem verwachten mensen vaak te veel van een app. "Stel, ik moet iets doen aan mijn overgewicht en ik download een app. Stiekem verwacht ik dat er een psycholoog in zit die alle barrières die ik tot nu toe ervaarde, wegneemt. Dat levert een desillusie op."

Conventionele coaches die mensen ondersteunen bij een gedragsverandering, weten dat het belangrijk is om een helder doel te formuleren, bijvoorbeeld: ik wil 5 kilometer kunnen hardlopen, of elke dag een half uur bewegen. Verder helpt het om persoonlijke feedback te geven, prestaties bij te houden en milde sociale druk uit te oefenen. Een app kan dat in theorie allemaal ook. Met sensoren houdt hij de prestaties bij, ervaringen zijn vaak te delen op een sociaal platform en door de app te synchroniseren met de agenda zijn de trainingsmomenten in te passen in het dagelijks leven. Toch is dat voor een echte gedragsverandering vaak niet genoeg, weet Vos. "Het apparaat moet je bondgenoot worden, maar de ene persoon heeft een hardere hand nodig dan de andere."

Stimulerend of bloedirritant?

Of we iets stimulerend vinden, of juist bloedirritant, hangt af van onze persoonlijkheid en de context. Als een stem zegt dat het hardlooptempo de laatste kilometer wat is vertraagd, zet de een er een tandje bij, terwijl de ander kwaad haar telefoon uitzet. Een menselijke coach kan daarmee rekening houden, een app nog niet.

"De eerste generatie hardloopapps zijn vooral opgekocht door kledingmerken, omdat ze verschrikkelijk interessante data opleverden", zegt Vos. "Die konden ze gebruiken voor marketingdoeleinden. Het hoofddoel was niet mensen meer te laten bewegen." De app geeft Nike informatie over iemands gewicht, conditie, locatie, rengewoonten: allemaal reuzehandige informatie voor een producent van sportkleding.

Om mensen ook op langere termijn meer te laten bewegen dan ze anders zouden doen, zullen de apps beter moeten inspringen op individuele behoeften. Dat is niet alleen duur, maar raakt ook snel aan de grenzen van privacy. Als we minder energie hebben door stress op het werk, moet onze app dat dan weten? Toch is er al een trend om, naast harde meetgegevens, ook individuele ervaringen te integreren in het programma van de app. Denk aan apps die 's morgens vragen hoe fit je bent op een schaal van 1 op 10. "Als mensen daardoor beter gaan samenwerken met hun apparaat, wordt de kans van slagen ook wat groter", vermoedt Vos.

Wonderen moeten we dus niet verwachten van onze eHealth-apps, maar waar kunnen we op letten om er ten minste uit te halen wat erin zit? Ruben de Freitas Gouveia, eHealth-onderzoeker van de Universiteit Twente, denkt in elk geval dat het doel van de app goed moet passen bij onze persoonlijke mogelijkheden. "Uit kortetermijnstudies blijkt dat mensen vaak stoppen met een app omdat ze de doelen niet halen. Het heeft geen zin om iemand te dwingen elke dag 10.000 stappen te zetten als dat te hoog gegrepen is. Misschien is het beter om met 2.000 te beginnen."

Met andere woorden, kies een app die het mogelijk maakt om doelen bij te stellen. En weet je niet goed wat je wilt, probeer dan eerst een paar apps uit. De Freitas Gouveia: "Blijf vooral proberen, want er zijn duizenden apps en geen enkele app is voor iedereen geschikt."