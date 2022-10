Somerens burgemeester Dilia Blok heeft aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om een koolmonoxidemelder in je huis te hebben. In twee maanden tijd werd ze ongemerkt vergiftigd, totdat het alarm afging.

Blok krijgt in juli veel last van haar longen. Er wordt gedacht aan een longontsteking. Haar conditie holt achteruit, ze is snel misselijk en kan maar amper twee uur achter elkaar werken in het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein. Gedurende de dag, als ze dus niet thuis is, gaat het wel telkens iets beter.

Situatie verslechtert

Toch verslechtert haar gezondheidssituatie in die zomermaand zo zeer dat ze zelfs op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis belandt. Het zou een longembolie kunnen zijn. Artsen maken foto's, doen allerlei controles en prikken bloed. Na verloop van tijd gaat het beter met de Somerense burgemeester, na het toedienen van bloedverdunners mag ze weer naar huis.

Maar ze blijft zich beroerd voelen. Bij geringe inspanning voelt ze zich al snel niet goed. Eind augustus raadpleegt ze opnieuw haar huisarts en laat haar bloed nogmaals controleren. De huisarts analyseert de gegevens en concludeert dat het koolmonoxidegehalte in haar bloed veel te hoog is. Dat viel eerder in het ziekenhuis nog niet op.

Dan vallen er ineens wat puzzelstukjes in elkaar. Blok: "Op de ochtend van het werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de Peel ging het alarm van mijn koolmonoxidemelder af. Het was zo'n heel hard geluid. Ik heb die ochtend de ramen open gezet, heb geventileerd en ben toen toch naar het bezoek geweest. Ik voelde me niet anders dan anders."

Inlaatpijp cv-ketel zit los

Tevens belt ze een loodgieter om haar cv-ketel te controleren. Wat blijkt: de inlaatpijp naar de ketel zit los. Normaal zuigt die schone lucht aan, maar omdat die buiten dicht bij de uitlaatpijp zit, zou dit de oorzaak geweest kunnen zijn dat er toch geruime tijd mondjesmaat koolmonoxide de zolder van Blok op is gevloeid. Achteraf verklaart dit ook haar gezondheidsklachten, zegt ze.

Wake up call

"Dat alarm van die koolmonoxidemelder was echt een wake up call", zegt ze. "Het heeft dus langere tijd gespeeld. Ik heb een open verbinding met een trap tussen de zolder en de slaapkamer. Dit had zeker verkeerd kunnen aflopen. Ik realiseer me nu dus zeker het belang van zowel koolmonoxide- als rookmelders."

Binnen twee dagen na de reparatie door de loodgieter zijn haar klachten ook als sneeuw voor de zon verdwenen. Ze voelt zich inmiddels weer kerngezond. Fietsen gaat zoals normaal, werken kan ze voor de volle 100 procent.

Door haar verhaal te doen hoopt ze mensen alert te maken, zodat ze ook een melder aanschaffen. "Als ik om me heen kijk, heeft slechts een op de tien mensen zo'n melder. Dat is niet veel. Ik hoop dat mensen nu zo'n ding gaan ophangen, ze zijn echt niet duur. Ik weet in elk geval uit eigen ervaring hoe belangrijk het is."