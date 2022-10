Ze werkten jarenlang in oorlogsgebieden als Zuid-Soedan en Irak, tussen de verwoestingen. Dat helpt Annegreet en Bouke Pieter Ottow-Boekeloo uit Culemborg een béétje om hun situatie te relativeren, nu hun droomhuis volledig in vlammen is opgegaan. Vrienden, familie, buren en werkgever zijn een inzamelingsactie gestart.

Ze willen het jonge stel er bovenop helpen, nu blijkt dat iets gruwelijk mis is met hun verzekering en ze met lege handen staan na het afbranden van hun huis.

Uitvalsbasis

Annegreet en Bouke Pieter, allebei 33 jaar, wonen normaal in een pipowagen, pal naast de plek waar hun droomhuis werd gebouwd. Sinds zes weken vormen ze een heus gezin, dankzij zoontje Nour. Nu hebben ze tijdelijk hun uitvalsbasis in Woerden, bij de ouders van Bouke Pieter. "Fysiek zijn we oké", vertellen ze kort na de brand. "Maar echt nadenken lukt nog niet. We droomden van dit huis, daar zit zo veel handwerk in. Dat krijgen we niet terug."

De 'Alpenhut' noemden ze dit eigen ontwerp waarvan een gevelde, rechtopstaande eik het middelpunt vormde. Een duurzaam tiny house, te midden van - op termijn - negen andere, bijzondere creaties op het Pioniersveld in de wijk Parijsch aan de westkant van Culemborg.

Terugkeren

"Hier vonden we de locatie om het huis te bouwen waarin we telkens terug konden keren", licht Annegreet toe. "We werken allebei in de internationale noodhulp en helpen vluchtelingen in oorlogsgebied. We woonden een jaar in Irak. Eerder woonden we twee jaar in Zuid-Soedan. En dit jaar was Bouke Pieter nog in Oekraïne." Bouke Pieter vult aan: "De mensen daar hebben meestal geen droom die ze kunnen realiseren."

Het jonge stel had die droom wel. Deze week zou het huis, waar ze sinds anderhalf jaar aan bouwen, volledig wind- en waterdicht zijn en kon de afbouw eindelijk beginnen. Maar alle planningen kunnen de prullenbak in, sinds ze in de nacht van dinsdag op woensdag in hun pipowagen wakker schrokken van de brand op de bouwplaats.

Ze konden niets anders dan lijdzaam toezien hoe hun levenswerk door nog onopgehelderde oorzaak in vlammen opging. De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat ook naastgelegen panden helemaal ten prooi vielen aan de vlammen. En toen volgde nóg een domper: hun verzekering bleek niet verlengd. Annegreet wil er niet te veel woorden aan kwijt: "Het is niet goed gelopen en we laten het er niet bij zitten. Maar het zal een heel juridisch verhaal worden."

Uitwendig

De schade aan de naastgelegen huizen is wel gedekt. Buurman én kartrekker van het Pioniersveld Jorn Mols, wiens lemen zelfbouwhuis alleen wat uitwendige schade heeft opgelopen, wordt geholpen door de aansprakelijkheidsverzekering van het stel. En Paul Janssen, de andere buur wiens aangrenzende paalwoning een flinke knauw heeft gekregen, kan terugvallen op zijn eigen verzekering.

Aan de Guus Toonenstraat in Culemborg is een bijzondere nieuwbouwwoning vlak voor oplevering volledig uitgebrand. Aan de Guus Toonenstraat in Culemborg is een bijzondere nieuwbouwwoning vlak voor oplevering volledig uitgebrand. Foto: Persbureau Heitink

Toch staan Annegreet en Bouke Pieter er niet alleen voor. Toen duidelijk werd dat ze voorlopig met lege handen dreigen komen te staan, zagen ze met eigen ogen hoe het spreekwoord 'wie goed doet, goed ontmoet' in de praktijk wordt gebracht. Eén buurvrouw nam het initiatief een crowdfunding te starten, anderen haakten snel aan. Bouke Pieter: "We vinden het zelf nogal moeilijk om dingen te vragen, maar het is fijn om te merken dat mensen meeleven." Ook Annegreet is overweldigd. "Bizar hoeveel mensen hier op aanslaan."

Licht

Hoe ze de komende tijd invullen met hun kleine man, is voor het stel nog een vraag. Annegreet heeft wel iets om zich aan vast te klampen: " Nour, de naam van onze zoon, is Arabisch voor 'licht'. Hij geeft ons licht in deze periode. En een huis? Als mensen op de vlucht voor oorlog baby's kunnen krijgen, is liefde het enige wat ze nodig hebben. En liefde krijgt Nour genoeg."