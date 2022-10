Stel je voor dat datgene dat je het allerliefste wilt niet zelf kunt. Je mag ook niemand vragen om je te helpen. Wat doe je dan? Dat is de spagaat waarin het Sonse homostel Eric en Bart en vele andere roze wensouders zitten.

Tegen elkaar waren Eric en Bart, die liever niet met hun achternaam in de krant willen, al vrij direct duidelijk nadat de vonk oversloeg. "Al op onze derde date kwam ter sprake hoe we over kinderen dachten en wisten we dat we allebei hetzelfde erin stonden." Inmiddels zijn ze zo'n tien jaar samen en wonen ze in Son, precies tussen hun oude woonplaatsen in Limburg en Utrecht in.

Zo'n anderhalf jaar geleden besloten ze om tijd en energie te gaan steken in hun kinderwens. Dat betekende ook dat ze naar buiten moesten treden met wat voelde als een tweede coming-out. "Onze vrienden en familie wisten al sinds het begin van onze relatie dat kinderen krijgen altijd al onze grote wens was", vertelt Eric. "Dan ga je dat ook buiten je kring vertellen en opeens spreekt de slager je aan omdat die het gehoord heeft."

Verboden om oproep te doen

Op hun persoonlijke blog 2papas.nl proberen ze hun kinderwens meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Hierop vertellen ze over de weg daar naartoe en alle hobbels die ze daarbij tegenkomen.

"Voor we iets online zetten, lezen we het eerst nog drie keer over." Het is namelijk verboden te schrijven dat je op zoek bent naar een draagmoeder. "We mogen niet zeggen dat we op zoek zijn naar iemand, alleen dat we wensouders zijn en een draagmoeder als mogelijkheid zien. Dit maakt het erg lastig om met iemand in contact te komen."

'Nederland loopt achter'

Dat is een van de redenen dat Eric en Bart graag hun verhaal willen delen en vertellen waar zij allemaal tegenaan lopen. "Nederland pretendeert altijd heel vooruitstrevend te zijn", zegt Bart. "Maar op dit gebied lopen we echt achter."

Bijeenkomsten van stichtingen Meer dan Gewenst en Zwanger voor een ander, waar ze al langer als bezoeker komen en sinds kort ook als vrijwilliger, trekken vaak wel honderd bezoekers. Bijeenkomsten die overigens niet bedoeld zijn om te matchen, maar om informatie te krijgen en andere stellen te treffen.

In andere landen meer mogelijkheden

In Engeland is er wel zoiets als een matchmaker, een stichting die koppels met kinderwens samenbrengt met vrouwen die het draagmoederschap overwegen. Ook in de VS en Canada zijn er opties voor homokoppels die ook voor Nederlandse stellen kunnen werken. Alleen zijn de kosten van zo'n traject gigantisch. "En we willen liever iemand vinden uit dezelfde regio waarmee het kind later ook in contact kan blijven."

In Nederland zijn de mogelijkheden heel beperkt. "Vaak vragen mensen waarom we niet voor adoptie gaan. Het draagmoederschap heeft onze voorkeur omdat een kind dan altijd gewenst is." Buiten dat ligt adoptie sinds 2021 stil voor nieuwe trajecten vanwege misstanden en mensenhandel. Draagmoederschap kan die misstanden in de hand werken, vandaar het verbod om actief op zoek te gaan naar een draagmoeder.

Wel of geen bekende

Maar heeft het überhaupt wel zin om met die wens naar buiten te treden? Is het niet altijd iemand in de directe omgeving die het draagmoederschap op zich wil nemen?

Uit een Belgisch onderzoek blijkt dat het in negen van de tien gevallen inderdaad een familielid of goede vriendin is van het wensgezin. Maar het Sonse stel hoorde ook andere verhalen tijdens bijeenkomsten over draagmoederschap. "Sommige vrouwen willen het juist niet voor een bekende doen zodat er geen persoonlijke band is." De draagmoeders die hij sprak waren vaak vrouwen met een al vervulde kinderwens, maar die wel nog eens de bijzondere ervaring van het zwanger zijn wilden meemaken.

Voor Eric en Bart is het geen probleem als het een onbekende is. "Het belangrijkste is dat we voelen dat er echt een klik tussen ons is", zegt Bart. "Dat er niet pas na negen maanden iets ontstaat, maar je de zwangerschap echt samen aangaat."

Contact behouden

Ze willen dat er ook daarna contact blijft. "Wij weten ook wel dat ons kind later snapt dat twee mannen geen kind kunnen krijgen. Dus dat gaan we te zijner tijd ook eerlijk en helder uitleggen. Iets als: dit is je moeder, maar niet je mama."

Ze hopen dat op een dag iemand vinden die samen met hen dit bijzondere traject aan wil gaan. Ze zijn er nu wel achter dat dit niet gemakkelijk wordt. "Het voelt echt alsof je naar een speld in de hooiberg zoekt", zegt Eric. "Maar je hoeft maar één speld te vinden."