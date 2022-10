Beschik je als burger of bedrijf over een fietsenhok? Laat daar dan een dakloze in slapen. Het is de oproep van Sander van der Meijs (53), hoofdredacteur van Straatnieuws in Utrecht. Hij ziet het aantal daklozen - en daarmee het aantal mensen dat buiten slaapt - groeien. 'Alles beter dan op straat.'

"Het is hier géweldig", zei een dakloze, Poolse vrouw onlangs tegen Sander van der Meijs, nadat ze een nachtje in een fietsenhok had mogen slapen.

'Géweldig?', dacht Van der Meijs. "Slapen in een bloody fietsenhok: geweldig? Ze legde me uit dat het er beschut is, dus droog en veilig.Je hoeft niet met je spullen te slepen en zolang de eigenaar toestemming geeft kan de politie je niet wegsturen. Tsja, dat is natuurlijk een stuk beter dan ergens in de bosjes of op een braakliggend terrein moeten slapen. Alles beter dan op straat."

Het bracht Van der Meijs en collega Frank Dries, die geregeld van Straatnieuws-verkopers horen dat zij buiten slapen, op een idee. "Laten we de burgers en bedrijven van Utrecht oproepen om hun fietsenhokken ter beschikking te stellen. Er wonen nu eenmaal steeds meer mensen op straat. Ze hebben het koud, ze worden nat. In een fietsenhok niet. Daarnaast kunnen mensen op die manier een band aangaan met daklozen. Breng ze koffie, leer ze kennen en zie: het zijn gewoon goede mensen."

'Beter in een fietsenhok'

Met zijn idee won Van der Meijs de maandelijkse pitch-avond van Awesome Utrecht, waarbij degene met het beste idee 1000 euro krijgt uitgereikt om dat plan te realiseren.

Hij weet zelf ook wel: zijn oproep schuurt behoorlijk. "Zie het ook een beetje als een wake-up call: het is al erg genoeg dat we zoiets moéten vragen van de mensen, dat mensen in ons mooie Utrecht überhaupt in fietsenhokken moeten slapen. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden?" Aan een concrete versie van het plan wordt nog gewerkt, maar burgers en bedrijven worden in ieder geval opgeroepen om hun fietsenhok te openen.

De oproep volgt kort na het nieuws dat de daklozenproblematiek in Utrecht groeit. Vlak bij Utrecht CS, onder een bus- en tramviaduct op het Smakkelaarsveld, slaapt een groep daklozen. Hun leefomstandigheden zijn mensonterend. Tussen bierblikken, kleding en afval zijn provisorisch slaapplekken gemaakt met dekens en kussens. Er lopen ratten rond.

"Die plek vind ik schokkend. Je wil daar niet liggen. Iedereen ligt door elkaar, één iemand gebruikt drugs, de ander is dronken, en jij ligt daar als 'normaal' persoon, of als rustige jongen. Je doet geen oog dicht, zit continu in de stress en voor je het weet zit jij ook aan bepaalde middelen. Ja, dan lig je in een fietsenhok beter", aldus de Straatnieuws-hoofdredacteur.

'Een statement'

Nóg beter dan een fietsenhok is, uiteraard, het realiseren van 'gewone' opvangplekken voor deze groep, zegt Van der Meijs. "Het zijn met name Oost-Europeanen: Bulgaren, Roemen en voornamelijk Polen die hier op straat zwerven. Het probleem is dat ze weinig rechten hebben qua opvang. Het liefst zou ik meer plekken zien, maar ik weet ook: politiek ligt dat lastig."

Volgens het Leger des Heils laat de actie van Straatnieuws 'zien dat de nood aan de man is'. "Het signaal, en de uitspraak 'een fietsenhok is beter dan de straat' is pijnlijk", aldus Merve Yikilmaz, die zich bij het Leger des Heils speciaal inzet voor EU-migranten. "We vinden dat ieder mens recht heeft op goede huisvesting en opvang om vanuit daar te werken aan herstel. We blijven ons hier dan ook voor inzetten."

Het Leger des Heils noemde de beelden van de leefomgeving van daklozen op het Smakkelaarsveld vorige week 'schokkend' en gaf aan dat er met name Oost-Europeanen, 'veiligelanders' (Marokkanen en Algerijnen) en hier en daar een 'enkele Nederlander' verbleef. Wethouder Rachel Streefland regelde in samenspraak met het Leger des Heils en de Tussenvoorziening twintig extra, tijdelijke opvangplaatsen en zei dat er vanuit daar gewerkt wordt aan 'herstel'.

De twintig nachtopvangplekken, het gaat om een pilot, worden momenteel ingericht. Er wordt nu gekeken welke meest kwetsbare EU-migranten hiervoor in aanmerking komen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het braakliggend terrein tussen Smakkelaarskade en Leidseveer ligt vol met vuil van zwervers. Het braakliggend terrein tussen Smakkelaarskade en Leidseveer ligt vol met vuil van zwervers. Foto: Ruud Voest

Oost-Europeanen

In Utrecht bestaat de grootste groep daklozen uit Oost-Europeanen, veelal Polen, die naar de stad komen om te werken. Wanneer zij hun baan verliezen belanden ze op straat. Ze hebben recht op noodopvang, maar de regels hierover zijn ingewikkeld. De Oost-Europeanen moeten hier langer dan drie maanden wonen en aantonen dat ze werk hebben, werk hebben gehad of 'over voldoende middelen van bestaan beschikken', wat vaak lastig blijkt. Wethouder Streefland zei vorige week dat er voor deze groep moet worden gekeken of ze weer aan een baan geholpen kunnen worden, of dat ze worden begeleid naar hun land van herkomst.

Barka is de stichting die zich in Utrecht over dit proces ontfermt. Ook directrice Magdalena Chwarścianek ziet dat het aantal Oost-Europeaanse arbeidsmigranten op de Utrechtse straten groeit. Volgens de stichting verblijven er op dit moment 50 dakloze Oost-Europeanen in Utrecht, met name Poolse mannen, vaak verslaafd of verslavingsgevoelig. "De meeste van deze mensen hebben wij in beeld. Het merendeel daarvan slaapt nu buiten, een aantal op 'onofficiële' plekken, zoals in een kraakpand", zegt Chwarścianek.

Zoeken

De stichting probeert deze mensen te helpen bij het 'terugkeren' in de samenleving, door het zoeken van een nieuwe baan bijvoorbeeld, of ze terug te begeleiden naar het land van herkomst. "We regelen hulp in het land van herkomst, praten met de mensen en reizen mee terug naar Polen als dat nodig is, of proberen werk en onderdak met ze te zoeken in Utrecht. In het eerste half jaar van 2022 zijn we in aanraking gekomen met 190 Oost-Europeaanse dak- of thuisloze arbeidsmigranten. Daarvan hebben we 51 mensen teruggeholpen naar hun land van herkomst, en 82 mensen naar nieuw werk begeleid. Daarvan wist de helft het werk in ieder geval een tijd te behouden. Het lukt ons zo nu dan wel, maar het is een moeilijk proces."