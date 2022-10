Liegen, bedriegen, roddelen en zwartmaken: De Verraders is een vuil spelletje, en deelnemers kunnen nog lang last hebben van het meedogenloze tv-programma. Kandidaten lopen na hun deelname de deur plat bij de psycholoog!

De Verraders trekt een zware wissel op de kandidaten, die elkaar met 'mind games' kapot proberen te maken. Na het eerste seizoen maakten liefst veertien van de achttien deelnemers gebruik van psychische hulp, die producent IDTV ter beschikking stelt.

Een pion in een spel

Samantha Steenwijk liet zich bijvoorbeeld professioneel begeleiden na de opnames. "Na afloop voel je je geen mens meer, maar een pion in een spel", legt ze uit. "Je hebt echt even tijd nodig om weer terug in de realiteit te komen en je weer mens te voelen. Zelfs bij de kassa in de supermarkt denk je in het begin: wat bedoel je nou precies? Terwijl iemand gewoon een normale vraag stelt. Het voelt alsof je dan nog midden in een videogame zit. De kunst is om snel weer uit het spel te stappen." Wat niet hielp was dat Samantha behoorlijk negatieve reacties kreeg op haar deelname. De winnares werd tegen het einde zelfs bedreigd.

Rare nachtmerries

Ook Chatilla van Grinsven moest zichzelf herpakken na De Verraders. "De opnames voor ons seizoen waren in november", herinnert ze. "Toen ik wegreed bij dat kasteel en naar huis ging, was het zo'n donkere, mistige dag. Het leek net op de setting van een horrorfilm. Alsof ik van het ene donkere kasteel naar het andere ging. In de eerste weken had ik ook allerlei rare nachtmerries. Heel apart. Gelukkig werden we regelmatig gebeld door een psycholoog met de vraag: hoe gaat het met je?"

Een woordvoerder van De Verraders laat weten dat psychologische checks verplicht zijn rond het programma. "Voordat kandidaten meedoen hebben ze een screening door middel van een gesprek met de psycholoog. Hier wordt besproken wat ze kunnen verwachten en wat de mogelijke impact zou kunnen zijn. Uit dit gesprek volgt een advies over deelname. Tijdens de opnames is er een psycholoog dag en nacht aanwezig. Ook na de opnames wordt contact gehouden met de kandidaten."