Alex van Dusschoten (67) uit Ermelo weet het zeker: zijn Milo is vergiftigd. Het ene moment huppelde zijn drie jaar oude jack russell nog vrolijk rond en een kwartier later was het hondje dood. Milo zou hebben geknaagd aan een krentenbol die was bestrooid met gif. Van Dusschoten denkt ook te weten wie het heeft gedaan. 'Zo vies, zo minderwaardig.'

Het verdriet is groot bij Van Dusschoten, maar bovenal is de Ermeloër boos. "Wie doet nou zoiets? Dan ben je gewoon ziek", verzucht de gepensioneerde dierenvriend. "Ik maak mij ook zorgen, want blijft het hier bij? Wie in staat is om een onschuldig dier te vergiftigen, is tot nog veel meer in staat."

De driejarige Milo was volgens Van Dusschoten zondagmiddag nog gewoon vrolijk en nieuwsgierig, zoals gebruikelijk. De Ermeloër woont op bungalowpark De Veluwe, in Horst. Zijn huisdieren hebben daar volop de ruimte om rond te rennen en de boel te verkennen. En dat was dan ook precies wat Milo zondag deed. "Hij ging het erf af en liep het pad op", vertelt Van Dusschoten. "Toen hij even later terugkwam, was het meteen foute boel."

De kleine jack russell begon te schokken en zich vreemd te gedragen. "Het leek alsof hij een toeval kreeg, het ging ook allemaal heel snel. Milo kwam thuis en een kwartiertje later was-ie dood."

Krentenbollen

Van Dusschoten is ervan overtuigd dat de hond geen natuurlijke dood is gestorven. Die vermoedens zijn volgens hem bevestigd door de buurvrouw. "Zij had iets verderop krentenbollen zien liggen, waar Milo aan had zitten knagen. Ik ben wezen kijken en zag gelijk dat er iets niet klopte. De bollen waren besproeid met groen-blauw spul. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat het gif moet zijn geweest."

Daarom heeft de Ermeloër de politie ingeseind. "Die neemt het heel serieus. Toen de agenten langskwamen had ik Milo al begraven, maar hij is vervolgens weer opgegraven en naar de Universiteit van Leiden gestuurd voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak."

De politie bevestigt dit. "We hebben deze week melding gekregen van een hond die onder verdachte omstandigheden is overleden in Ermelo", reageert woordvoerder Jop Heinen. "We doen onderzoek en spreken ook met betrokkenen. Meer is daarover nu niet te melden."

Maar mocht Milo inderdaad zijn vergiftigd, wie heeft dat dan gedaan? Van Dusschoten heeft zo zijn vermoedens, maar namen noemt hij niet. "Er is vaker ruzie geweest met een van de andere parkbewoners over de honden. Ik denk dat hij de vergiftigde bollen bewust vlakbij mijn huis neer heeft gelegd. Ik vind het smerig en ziek. Stel je toch eens voor dat een kind een hap had genomen van die bollen. Daar moet je toch niet aan denken?"

Het wachten is nu op de uitkomsten van het politieonderzoek en de autopsie van Milo. "Ik hoop dat de dader wordt gepakt", zegt de Ermeloër. "Voordat hij nog meer schade aanricht."

Gisteren heeft Van Dusschoten een nieuwe jack russell in huis gehaald, waardoor hij er nu weer twee heeft. "Dat is mijn manier om m'n verdriet te verwerken", zucht de Ermeloër. Hij heeft het diertje Bobby genoemd. "Voorlopig mogen hij en Jackie - m'n andere jack russell - het erf niet af. Veel te gevaarlijk."