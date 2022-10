Geen pintjes in het stadion, geen selfie-sticks en vooral: kleren aanhouden. Op het WK voetbal in Qatar zullen de supporters zich aan strenge regels moeten houden. Alleen buiten de stadions zal alcohol verkocht worden. En ondanks de warmte moeten de fans niet te zot doen. Zelfs een T-shirt uittrekken, wordt beschouwd als een inbreuk op de regels.

Die informatie kregen de supporters van de Rode Duivels - zowat 600 trekken er naar Qatar - gisteren op een webinar van de voetbalbond. Ze werden meteen gerust gesteld door Jeremy Lübbert, de veiligheidsofficier die ook in Qatar zal zijn. "Het is een van de veiligste landen ter wereld. De criminaliteit is zeer laag. De politie van Qatar zal worden bijgestaan door Turkse en Keniaanse politie. Van elk land is een vertegenwoordiger aanwezig. Ons land stuurt 3 spotters en 2 agenten die dienen als contactpunt en verbinding met de Qatarese politie."

Alcohol drinken kan leiden tot zes maanden gevangenis

Maar voorzichtigheid is aangewezen, omdat op sommige vlakken de regels streng zijn. Zeker in de stadions moeten de supporters op hun tellen passen. "Het is verboden kledingstukken uit te trekken of in ontklede toestand te te blijven. T-shirt uit? Niet doen. In de stadions zal ook geen alcohol te koop zijn. Wel buiten de stadions en in het FIFA-fandorp. In het algemeen is het verboden alcohol te drinken als je nog geen 21 jaar bent. Op openbare plaatsen dronken zijn of alcohol drinken kan leiden tot een gevangenisstraf van zes maanden."

Reisverantwoordelijke Carolien Van Hoecke roept de supporters op om zeker geen pintjes mee te brengen in hun bagage. "Het is absoluut verboden alcohol binnen te brengen. Wat de dresscode betreft, worden bezoekers aangeraden bescheiden kleding te dragen. We raden ook aan op alle publieke plaatsen, zoals winkels en musea, de knieën en de schouders te bedekken. Op het strand of in het hotel zijn korte broeken natuurlijk wel toegelaten. Nog iets: het openbaar tonen van affectie is geen deel van de cultuur en we vragen ook iedereen dat te respecteren." In de stadions zijn selfie-sticks niet toegelaten en mogen supporters één powerbank bij zich hebben. Qatar heeft gemeld gastvrij te zullen zijn, maar homoseksuele supporters worden toch aangeraden "zeer voorzichtig te zijn". De officiële fanclub 1895 zal rond 10 november een fangids bezorgen aan haar leden.

Fandorp The Desert

Fans die in België blijven, kunnen de wedstrijden bijwonen in het fandorp The Desert in Vilvoorde. Een ticket voor het buitengedeelte zal 10 euro kosten, wie binnen wil zitten betaalt 15 euro en voor een VIP-ticket ben je 195 euro kwijt, maar daar zit wel eten en drinken in.

Sylvie Marissal, HR-directeur bij de bond, kaartte ook het standpunt inzake de mensenrechten aan. "Zijn wij tevreden? Absoluut niet. Maar we merken wel dat Qatar sinds 2017 enorme veranderingen heeft doorgevoerd. Een boycot van het tornooi zou contraproductief zijn. We zijn in gesprek gegaan met het hotel waar de Rode Duivels verblijven, om na te gaan hoe zij de mensenrechten doen naleven."

Hedeli Sassi voegde namens de voetbalbond nog toe dat er vooruitgang is geboekt. "Er is de introductie van het minimumsalaris, er zijn klachten mogelijk tegen werkgevers - intussen zijn er al 30.000 ingediend. Er is ook de mogelijkheid ingevoerd om van werkgever te veranderen. Al 250.000 mensen hebben daar gebruik van gemaakt". Tenslotte hebben de Rode Duivels en de stafleden al twee sessies gekregen over wat er gebeurt in Qatar, waarvan er eentje werd gemodereerd door Amnesty International.

Het WK gaat op 20 november van start.