Nabestaanden van Nederlandse militairen die weigerden te vechten in Nederlands-Indië pleiten voor eerherstel. Ze voelen zich gesterkt door het dit jaar verschenen dekolonisatieonderzoek. Het kabinet heeft Indonesiërs excuses aangeboden, maar over de weigeraars, die in de cel belandden en werden uitgekotst als 'landverraders', wordt (nog) gezwegen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De ochtend van 28 oktober 1949 is koud en regenachtig. Aan de troosteloze kade van de Rotterdamse Merwehaven wacht het troepentransportschip Zuiderkruis voor vertrek naar Nederlands-Indië. Een colonne legertrucks met bijna tweehonderd Indië-weigeraars rijdt onder zware bewaking het terrein op. "Houdt moed!" roepen familieleden bij de poort. In een van die trucks zit de twintigjarige Amsterdammer Jan Maassen (1929). Hij wil niet naar Nederlands-Indië, waar een bloedige oorlog woedt tussen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders en het Nederlandse leger. Maassen, zoon van een communistische verzetsman, vertikt het op onschuldige burgers te schieten.

Nu staat hij onder dwang voor de loopplank. "Ik kreeg een duw in mijn rug van de aalmoezenier, die mij nogmaals te kennen gaf de boot op te gaan", schrijft hij in zijn mémoires. "'Toe Maassen, zeven jaar in het gevang is een lange tijd. Wees verstandig en ga de boot op.' Ik gooide mijn plunjezak op zijn voeten, bleef stokstijf staan en schudde alleen met mijn hoofd."

Vertrek van een infanteriebrigade van de 7 December Divisie naar Nederlands-Indië, met het schip Indrapoera vanuit Amsterdam, oktober 1946. Vertrek van een infanteriebrigade van de 7 December Divisie naar Nederlands-Indië, met het schip Indrapoera vanuit Amsterdam, oktober 1946. Foto: NIMH

Drie keer weigert Maassen een dienstbevel. De krijgsraad veroordeelt hem tot 3,5 jaar cel voor desertie en 'opzettelijke ongehoorzaamheid'. "Als ik zei dat mijn vader een dienstweigeraar was, werd hij boos", vertelt zijn dochter Petra Oskam. "Hij zei: 'Ik bén geen dienstweigeraar. Als de Duitsers wéér ons land zouden binnenvallen, zou ik vooraan staan'."

Onrechtvaardig

Maar de dekolonisatieoorlog (1945-1950) voelt voor Maassen onrechtvaardig. 'Ik wil met alle volkeren in vrede en vriendschap leven, dus ook met het Indonesische volk.' Maassen draagt zijn hele leven de gevolgen van die keus, net als duizenden andere Indië-weigeraars. Velen raken depressief of verbitterd, blijkt uit persoonlijke documenten die deze krant opdook in archieven van het Niod en het Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis. Een dienstplichtige die concentratiekamp Buchenwald overleefde, weigert op grond van 'humaan en moreel besef', schrijft zijn weduwe. "Hij wilde niet vechten tegen mensen die hun eigen land terug wilden hebben."

Jan Maassen tijdens de zitting bij de Hoge Raad in 2013 met zijn advocaat Liesbeth Zegveld. Jan Maassen tijdens de zitting bij de Hoge Raad in 2013 met zijn advocaat Liesbeth Zegveld. Foto: ANP / Ton Koene

Nederland draait niet warm voor een koloniale oorlog. Volgens een peiling is 43 procent tegen troepenzending. Er zijn protestacties van communisten, pacifisten en vrouwenorganisaties. Vijfhonderd militairen sturen hun uniform terug naar het ministerie van Oorlog. Desondanks stuurt de regering 95.000 dienstplichtigen. Het eerste contingent vertrekt op 24 september 1946 met het schip Boissevain uit Amsterdam. Daags ervoor wordt op veel plekken gestaakt en valt bij een protestmars een dode.

Stropop

Als de Boissevain vertrokken is, meldt de legerleiding dat de stemming 'zeer goed' is. Onvermeld blijft dat een op de vijf dienstplichtigen niet voor inscheping is verschenen. Een van hen is de 21-jarige Rokus Hartog (1925). De Rotterdammer krijgt gewetensbezwaren als hij bij een bajonetoefening moet insteken op een stropop. "Hij kon dat niet en wilde dat niet", vertelt zijn zoon Peter Hartog. "En hij kon zich niet indenken dat hij in een situatie zou komen waarin hij dat bij iemand anders zou moeten doen."

Generaal Hendrik Kruls waarschuwt in een radiotoespraak voor 'misleidende propaganda'. "Laat u niet de gedachte opdringen dat u naar Indië gaat om een koloniale oorlog te gaan ondernemen." Kruls zegt dat het 'dom' is onder te duiken. "De wrekende arm der gerechtigheid zal u zeker grijpen. Uw straf ontloopt u niet en naar Indië gaat gij toch."

Minister Alexander Fiévez (Oorlog) en generaal Hendrik Kruls spreken ingescheepte militairen van de 7 December Divisie op het schip 'Klipfontein', Amsterdam, 3 september 1946. Minister Alexander Fiévez (Oorlog) en generaal Hendrik Kruls spreken ingescheepte militairen van de 7 December Divisie op het schip 'Klipfontein', Amsterdam, 3 september 1946. Foto: NIMH

Er volgen razzia's op weigeraars. Sommigen duiken onder in het buitenland. De meesten worden opgepakt en belanden in het Depot Nazending Indië, een 'heropvoedingskamp' waar ze in drie maanden 'Indië-bereid' gemaakt worden. Ze krijgen een medische herkeuring en screening door een psychiater en geestelijk verzorger.

Schrikbewind

De stemming in het depot is 'voortreffelijk', schrijft J.P. van Erk, president van de krijgsraad, in de Militaire Spectator. Hij spreekt van een 'sfeer van eerlijkheid en openheid, flinkheid en zelfrespect'. In werkelijkheid voeren kolonel Sluyter en luitenant Van Kaam een schrikbewind, van fysiek geweld met een loodzware training op een stormbaan tot intimidatie tijdens verhoren.

In een enquête eind jaren tachtig getuigen weigeraars over 'bijzonder grof en bruut' optreden van de militaire autoriteiten. Er wordt gedreigd met de doodstraf of 30 jaar cel. 'Bij een van de verhoren in Schoonhoven zeiden ze: 'We hadden je ook wel dood kunnen schieten, omdat je weigert een bevel op te volgen.'

Indië-weigeraar Rokus Hartog tijdens een bloemencorso in Rotterdam (1949) toen hij illegaal in dienst was bij de Hillegersbergsche Glashandel, tijdens zijn onderduikperiode. Indië-weigeraar Rokus Hartog tijdens een bloemencorso in Rotterdam (1949) toen hij illegaal in dienst was bij de Hillegersbergsche Glashandel, tijdens zijn onderduikperiode. Foto: Privécollectie

Ook Rokus Hartog belandt na drie jaar onderduiken in Schoonhoven. Als hij weigert een uniform aan te trekken, belandt hij twee weken in een isoleercel. "Mijn vader werd vreselijk onder druk gezet tijdens verhoren", vertelt zoon Peter. "Van Kaam zag hij als het vleesgeworden kwaad'. Die zei dat hij een lafaard was en dreigde met 7,5 jaar gevangenisstraf."

Van familieleden worden uitkeringen gekort of stopgezet. Sommigen krijgen boetes of celstraffen voor hulp aan onderduikers. Hoewel minister Schokking (Oorlog) belooft dat niemand gedwongen zal inschepen, worden acht weigeraars begin september 1949 geboeid aan boord van de Groote Beer gebracht.

Indonesië-weigeraars - Aankomst militairen van de 7 December Divisie met het schip Boissevain in de haven van Tandjong Priok, Nederlands-Indië. Indonesië-weigeraars - Aankomst militairen van de 7 December Divisie met het schip Boissevain in de haven van Tandjong Priok, Nederlands-Indië. Foto: Collectie Tropenmuseum

Kort en klein

Maassen en zijn kameraden slaan hun barak kort en klein als wordt meegedeeld dat zij moeten inschepen. "Blijft u bij uw weigering, dan zal de krijgsraad de zwaarst mogelijke straf opleggen", dreigt de kampleiding. "Een weg naar een behoorlijke werkkring is voor uw gehele verdere leven afgesneden."

Sommigen sturen wanhoopsbrieven, beramen vluchtplannen en twee jongens doen een zelfmoordpoging. Uiteindelijk zwichten 161 weigeraars bij de Zuiderkruis. Volgens kolonel Sluyter is iedereen 'vrijwillig en goedgemutst' aan boord gegaan. "Ze zijn alleen bang om naar Indië te gaan, bang voor wat ze niet kennen", zegt hij badinerend. "Als u mijn hand maar vasthoudt op de loopplank, durf ik wel te gaan, zei een van de jongens tegen me."

Van de 7000 dienstplichtige militairen die weigeren, houden er 2600 voet bij stuk. Een speciale kamer van de krijgsraad buigt zich met schijnprocessen over de grootste militaire ongehoorzaamheid. Soms worden dertig zaken in vijf uur tijd behandeld, wat gemiddeld tien minuten per zaak is.

Peter Hartog. Peter Hartog. Foto: Arie Kievit

Slechts 4 procent krijgt vrijspraak. De rest wordt veroordeeld tot celstraffen van twee maanden tot vijf jaar. Ook verliezen ze drie jaar hun stemrecht. Krijgsraadpresident Van Erk is trots op de 'gedegenste en snelste strafrechtspraak' ooit in Nederland. "Toen de laatste boot met dienstplichtigen uit Indië terugkwam, waren de deserteurs praktisch tot de laatste man berecht."

Kaalgeschoren

Als Maassen en Hartog worden veroordeeld, is de soevereiniteit al aan Indonesië overgedragen. Hartog krijgt na hoger beroep twee jaar cel. "Hij wilde wel ongewapend naar Indië, bijvoorbeeld bij de geneeskundige troepen, maar er werd niet geluisterd naar zijn argumenten", vertelt zoon Peter. De veroordeelde weigeraars worden kaalgeschoren en ontluisd. Het eten in de gevangenissen is slecht en post is verboden of gecensureerd.

Hij wilde wel ongewapend naar Indië, maar er werd niet geluisterd naar zijn argumenten

In Kamp Vught zit Maassen tussen SS'ers en oorlogsmisdadigers. Die krijgen een betere behandeling. 'Zij mochten zaterdag wandelen in Vught en konden daardoor stiekem brieven posten', schrijft hij in zijn mémoires. 'Zij kregen fruit bij het eten. Zij aten van borden terwijl wij het met roestige pannetjes moesten doen. Ook kregen zij twee uur bezoek per week, wij een uur.'

Veel oorlogsmisdadigers krijgen gratie of strafvermindering. Indonesië-weigeraars krijgen die alleen als ze alsnog hun militaire dienst vervullen. Velen weigeren. In 1952 krijgen negentien weigeraars enkele maanden strafvermindering als 'beloning voor goed gedrag', onder wie Maassen. 'Ik was niet van plan me te laten afschepen met een fooi. Maar ik mocht niet langer blijven.' Na zijn vrijlating krijgt hij een heldenontvangst.

Indonesië-weigeraars - Aankomst van het schip 'Bloemfontein' in de haven van Tandjong Priok, Nederlands-Indië, met manschappen van de 7 December Divisie. (2 november 1946) Indonesië-weigeraars - Aankomst van het schip 'Bloemfontein' in de haven van Tandjong Priok, Nederlands-Indië, met manschappen van de 7 December Divisie. (2 november 1946) Foto: Nationaal Archief

Rokus Hartog overlijdt op relatief jonge leeftijd. "Hij sprak vaak over die periode. Met pijn, maar ook met trots, omdat hij zijn standpunt had verdedigd, zelfs toen hij onder druk werd gezet", vertelt zoon Peter. "Hij heeft altijd moeite gehad met autoriteit. Ik ging als kind geregeld met hem naar De Kuip. Bij interlands weigerde hij het Wilhelmus te zingen."

Emotioneel

Jan Maassen organiseert in 1988 in Dronten de eerste reünie van weigeraars. Samen met zijn dochter zoekt hij in het telefoonboek naar lotgenoten. Oskam: "De gesprekken waren emotioneel. De weigeraars voelden een verbondenheid."

Na de reünie wordt het Comité Eerherstel Indonesië-weigeraars opgericht. De initiatiefnemers pleiten voor 'erkenning van de historische waarde van deze vorm van verzet tegen koloniale politiek'. Want het imago van 'landverrader' en 'lafaard' is aan hen blijven kleven. Velen komen moeilijk aan een vaste baan en worden bij sollicitaties achtervolgd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) 'Ik werd met de nek aangekeken', antwoordt een van hen in een enquête van het comité. 'Ik had een betere baan kunnen krijgen wanneer ik niet geweigerd had.'

Bij politici krijgt het comité nul op het rekest. In 2013 stapt Maassen samen met lotgenoot Jan van Luyn naar de Hoge Raad om zijn veroordeling nietig te verklaren. Maar die oordeelt dat zo'n stap aan de politiek is. In de rechtszaal barst Maassen in tranen uit. Een jaar later, in de laatste dagen van zijn leven, roept de 84-jarige Maassen zijn dochters bij zich. Hij heeft een laatste wens. "Mochten ze ooit nog voor me langskomen, spring dan voor mij in de bres."

Na zijn vrijlating krijgt de veroordeelde Indië-weigeraar Jan Maassen een koffer terug met persoonlijke spullen, waaronder brieven die hij nooit heeft ontvangen. Na zijn vrijlating krijgt de veroordeelde Indië-weigeraar Jan Maassen een koffer terug met persoonlijke spullen, waaronder brieven die hij nooit heeft ontvangen. Foto: Privécollectie

Extreem geweld

Dat moment is er nu, zeggen nabestaanden. Ze voelen zich gesterkt door het dit jaar verschenen dekolonisatieonderzoek. Daarin wordt geconcludeerd dat Nederlandse militairen in Indonesië structureel en veelvuldig extreem geweld gebruikten, met instemming van de regering en legertop. Het kabinet heeft Indonesiërs excuses aangeboden. Over de weigeraars wordt gezwegen.

"Mijn vader wilde gewoon eerherstel", zegt Oskam. "Hij was niet haatdragend en sprak nooit kwaad over jongens die wèl naar Indië gingen. Het zat hem dwars dat drie jaar van zijn leven waren afgenomen. Het ging hem niet om geld, maar om één simpele brief met een 'sorry'."

In de slotwoorden van zijn memoires schrijft Maassen: 'Wij hadden het gelijk aan onze kant. Heel misschien komen de politieke partijen, verantwoordelijk voor de zinloze, miljoenen verslindende oorlog, nog eens tot dezelfde conclusie en wordt ons recht aangedaan. Wij waren geen helden maar ook geen meelopers.'