Bij het opsporen van bijstandsfraude gaan gemeenten verschillend en soms hardvochtig te werk. Ze gebruiken ongeoorloofde opsporingsmethoden en worden daarvoor regelmatig teruggefloten door de rechter.

Peter en zijn vriendin hebben in de herfst van 2017 het gevoel achtervolgd te worden. "In de supermarkt ging vaak iemand naast me staan om te zien wat ik in mijn boodschappenmandje deed. Die persoon stond steeds naast me opzichtig de verpakkingen van producten te lezen." Kort daarna ziet Peter aan de overkant van de straat een camera hangen, gericht op het huis van zijn vriendin.

Peter, die niet met zijn echte naam in de krant wil, is veteraan met zware PTSS-klachten. Het lukt hem in die tijd niet bij zijn vriendin en twee kinderen te wonen. Hij woont daarom alleen. "Ik liep met mijn ziel onder mijn arm. Ik stond nog met één been in het gevechtsgebied en met het andere was ik thuis." Zijn vriendin heeft een huurhuis, ontvangt bijstand en zorgt grotendeels voor hun twee kinderen. Peter is daar regelmatig om zijn gezin te zien.

Een gemeentemedewerker doet een interne melding van het vermoeden dat Peter stiekem bij zijn vriendin woont. Dat mag niet, want zij ontvangt een uitkering voor alleenstaanden. Binnen vijf dagen start de gemeente een onderzoek, valt te lezen in het rechtbankverslag van de zaak die Peter en zijn vriendin uiteindelijk zullen aanspannen.

Sociale dienst

Als je bijstand ontvangt, mag de gemeente controleren of je daar wel recht op hebt. Dat doet de sociale dienst. Zij onderzoeken of alles wat je hebt opgegeven klopt: heb je niet toch een koophuis, illegale inkomsten of spaargeld? Vindt de handhaver iets dat niet in orde is, dan wordt de uitkering stopgezet.

Maar hoe onderzoekt de handhaver dit? Investico onderzocht voor Trouw en De Groene Amsterdammer wie die handhaver is en aan welke regels die is gebonden. Wie controleert de sociale dienst?

Verantwoording Voor dit onderzoek sprak Investico met tientallen zogenoemde sociaal rechercheurs, handhavers, advocaten, bijstandsgerechtigden en juristen, en pluisde zaken uit die bij de rechtbank terechtkwamen. De namen van sociaal rechercheurs en handhavers zijn in dit verhaal op hun verzoek gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

In de twee maanden na de melding over Peter worden 143 'observaties' verricht: een gemeentelijke handhaver volgt Peter en zijn vriendin meerdere keren per dag. Naar het winkelcentrum, naar de school van hun kinderen, de supermarkt en het zwembad. De gemeente vraagt drie jaar aan bankafschriften op, evenals gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, over zijn auto en over het waterverbruik in de woning van zijn vriendin. De ambtenaar bevraagt de leerplichtambtenaar van de school van hun kinderen en buurtbewoners.

Vervolgens besluit de gemeente ook een strafrechtelijk onderzoek te starten. Daarmee wordt een nieuwe waaier aan methoden aangeboord: de ambtenaren plaatsen een gps-tracker op Peters auto om hem overal te kunnen volgen, en een camera houdt de ingang van het huis van zijn vriendin in de gaten.

Peter klopt aan bij advocaat Marcel Mes, gespecialiseerd in bijstandszaken. "Toen ik hoorde over de gps-tracker was het de druppel", vertelt Peter. "Ik had al PTSS en kreeg achtervolgingswaanzin. Ik stond te trillen bij mijn psychiater die extra medicatie voorschreef. Ik dacht, ik duw die auto nu in het water."

Mes noemt de aanpak van de gemeente ongekend. Het ging uiteindelijk om een bedrag van zo'n 7000 euro dat terugbetaald moest worden, een relatief klein bedrag in dit soort zaken.

'Het is een fingerspitzengevoel'

"Wij leveren een stukje dienstverlening", zegt een sociaal rechercheur die in het noorden van het land werkt. Ze wil net als de andere handhavers die we spreken niet met haar naam in de krant, omdat ze van de gemeente niet met journalisten mogen praten. De meeste zaken starten met een tip, zegt ze. Die tips zijn vaak anoniem gedaan, door een jaloerse buurman bijvoorbeeld. "Mensen vinden het vaak gewoon niet eerlijk", zegt ze. "Ze hebben zelf een kleine beurs en zien dan dat de overbuurman stiekem samenwoont en ook nog eens zwart werkt."

Om handhaver te worden heb je geen opleiding nodig. "Je leert het vooral in de praktijk", zegt ze. Een andere handhaver, die ruim twintig jaar in het vak zat, probeerde jonge onervaren collega's de kneepjes van het vak te leren, vertelt hij. Dit was niet altijd makkelijk. "Met een aantal viel geen land te bezeilen. Ze hadden hun mening al klaar."

Het vaakst onderzoekt de gemeente of iemand samenwoont, vertellen handhavers. Ambtenaren vragen dan gegevens op bij bijvoorbeeld het water- en elektriciteitsbedrijf en leggen een onaangekondigd huisbezoek af. Allemaal bedoeld om te verifiëren hoeveel mensen er op één adres wonen. De handhaver noemt het Fin­ger­spit­zen­ge­fühl. "Je denkt constant: wat voel ik hierbij. Gaat iemand bijvoorbeeld nerveus doen?"

Verplicht iedereen beboeten

De invoering van de nieuwe Fraudewet, bijna tien jaar geleden, was een keerpunt in de opsporing van bijstandsfraude. Het was de tijd van hard en efficiënt optreden tegen fraudeurs die "geld in hun zak steken waarvoor anderen heel hard moeten werken", zei VVD-staatssecretaris Paul de Krom in september 2012, kort voor de invoering van de wet. Dus moesten gemeenten voortaan verplicht iedereen beboeten die in de bijstand een fout maakt - bewust of onbewust.

Op de achtergrond vond nog een belangrijke verschuiving plaats: de ondergrens om een bijstandsfraudezaak te behandelen in het strafrecht werd stapsgewijs verhoogd van 6000 euro naar 50.000 euro aan vermeende fraude. Dat betekent dat fraude onder de 50.000 euro niet langer als strafbaar feit wordt vervolgd, maar als overtreding wordt gezien waar de gemeente zelf op mag handhaven.

Alleen gemeenteambtenaren met een boa-opleiding mogen zaken voor de strafrechter brengen. Zij worden doorgaans sociaal rechercheur genoemd. De rest werkt als handhaver en heeft geen opleiding nodig. Het grootste deel van de onderzoeken naar bijstandsgerechtigden wordt sinds het verhogen van het fraudeplafond afgehandeld in het bestuursrecht. Volgens de wet mogen gemeenten 'spontaan' en op elk moment controleren of iemand wel recht heeft op bijstand. Daarvoor mogen ze naar eigen opsporingsmethoden toepassen. Handhavers mogen water- en elektriciteitsverbruik opvragen, onaangekondigd op de stoep staan, en een kijkje nemen in de wasmand en de koelkast.

Te lang op het werk gebleven

Gemeenten gaan verschillend te werk bij de opsporing. Sommige doen slordig onderzoek en gebruiken ongeoorloofde methoden. Zo stopten zowel de gemeente Borne als Amsterdam een uitkering omdat de bijstandsontvangers langer op hun werk waren dan opgegeven, en de gemeente ervan uitging dat ze meer werkten, en dus meer verdienden. In de rechtszaal werden vorig jaar beide besluiten vernietigd. Beide mannen bleken namelijk goede redenen te hebben om meer op hun werk aanwezig te zijn.

In de rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt dat een gemeente selectief is omgegaan met het bewijs. De gemeente concludeerde dat een huis onbewoond was omdat er bijvoorbeeld geen versproducten in de koelkast lagen, terwijl de rechter dat soort producten op de foto's in het onderzoeksverslag wél zag. De gemeente Den Haag begon een grootschalig onderzoek naar álle alleenstaande mannen van 55 jaar en ouder. De hoogste bestuursrechter bestempelde het onderzoek als 'discriminatoir'.

"Ik zie een patroon", zegt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Gemeenten zijn voortdurend bezig geweest de grenzen op te zoeken en blijken daar veelvuldig overheen te gaan."

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in een reactie dat iedere gemeente vrij is om de controle op de bijstand zo in te richten op de manier die hen het meest passend lijkt. "Deze beleidsvrijheid leidt tot verschillen per gemeente." Hoe zo'n beleid tot stand komt onderzoekt de VNG niet, maar ze geven wel aan dat bijvoorbeeld "de politieke samenstelling van een college kan leiden tot een ander inzicht over hoe je met die beleidsvrijheid omgaat."

Sociale advocatuur is zo ongeveer wegbezuinigd

Hoe vaak gemeenten de regels overtreden is niet duidelijk. Landelijke cijfers over klachten of problemen over de handhaving zijn er niet. Ook komen vermoedelijk lang niet alle zaken waarin de gemeente over de schreef gaat voor de rechter. Advocaatkosten worden in het bestuursrecht niet altijd vergoed. Bovendien zijn advocaten uit sociale advocatuur "ongeveer wegbezuinigd", zegt hoogleraar sanctierecht Henny Sackers. "In de praktijk kun je eigenlijk geen advocaat meer vinden. Het is hierdoor heel lastig voor burgers een rechtszaak te beginnen."

In de gevallen waarin dat wel lukt, blijkt dat dit gebrek aan toezicht kan leiden tot excessen. Peter kreeg zijn zaak vorig jaar voor de rechter, die korte metten maakt met het onderzoek van de gemeente. De 143 observaties in 45 dagen waren er te veel. De gemeente beweerde ook toestemming te hebben voor het opvragen van de bankgegevens, maar dat bleek niet waar. Het waterverbruik was weliswaar hoog, maar dat was een fout van het waterbedrijf. Ook oordeelt de rechtbank dat de gemeente selectief is geweest in het verzamelen en gebruiken van bewijs.

Kortom, het onderzoek van de gemeente was slecht onderbouwd, selectief en buiten proportie, oordeelt de rechtbank. Peter is blij met oordeel van de rechter, maar kijkt geëmotioneerd terug op die periode. "Ik had zorg nodig, geen repressie." De gemeente waar Peter woont kan en wil niet ingaan op individuele casussen.

Geen consequenties

Voor gemeenten die de regels overtreden, gelden geen consequenties. De rechter buigt zich alleen over individuele zaken. "Is er niemand die de gemeente op de vingers kan tikken?", vraagt Peter zich nog steeds af. "Het is vechten tegen de bierkaai."

De Participatiewet, waarin de bijstand geregeld is, biedt geen beperkingen aan de controle op de bijstand, legt hoogleraar sociale zekerheidsrecht Willemijn Roozendaal uit. "De grenzen die de wet biedt zijn voor interpretatie vatbaar en kun je dus oprekken. Pas in de rechtszaal wordt in specifieke gevallen duidelijk of het mag of niet."

De verschillen tussen gemeenten zijn groot, ziet ook Paulien de Winter. Zij deed promotieonderzoek naar de controle op uitkeringsfraude, en zag dat zelfs de werkwijze tussen medewerkers onderling ver uiteen ligt. "Hoe handhavers hun werk doen hangt af van hoe ze zelf in het leven staan. Zijn ze wantrouwend of vertrouwend?" Het gaat dan ook op veel plekken goed, zegt De Winter. "Maar er zijn ook medewerkers die die ruimte gebruiken om hun werk makkelijker te maken."

'De knop moet om'

De Gelderse gemeente Oude IJsselstreek besloot in 2019 het roer volledig om te gooien. Samen met twee buurgemeenten had Oude IJsselstreek de sociale dienst uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie. Maar die bleek haar werk niet goed te doen. Dossiers waren niet op orde en bijstandsontvangers voelden zich 'kleinerend' behandeld, aldus een rapport van onderzoeksbureau Berenschot. De gemeente stapte uit de samenwerking. Oude IJsselstreek besloot niet meer te controleren. In plaats van sociaal rechercheurs werden loopbaanbegeleiders aangenomen en vertrouwen werd het uitgangspunt. Controleren op fraude, bijvoorbeeld op waar iemand woont, doen ze niet meer. De gemeente blijft liever in gesprek.

Wethouder John Haverdil is kritisch op de werkwijze van andere gemeenten. "Handhavers zijn zo ingesteld dat de hele wereld fout is, en dat gaan zij aantonen. De knop moet om. Je hebt er niks aan om vast te stellen dat iemand 100 euro niet opgegeven heeft. We zijn dan heel druk met de verkeerde dingen: strafkorting, formulieren, betalingsregeling. Niemand is er uiteindelijk gelukkig mee."