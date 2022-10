Wie tegenwoordig nog geen podcast heeft, telt niet mee. Maar in het overweldigende aanbod was er nog geen (satirische) podcast over podcasts. Vera van Zelm maakte daarom De Pitch Studio, met zeventien cabaretiers en 32 fictieve podcastpitches.

Je hebt de truecrimepodcast. De taboedoorbrekende kletscast. De lachendemannenpodcast of de 'We leggen even uit hoe het zit'-podcast.

Er is de 'we zitten lekker wijn te drinken en we praten over het leven'-podcast, of de 'we zoeken uit hoe het zit'-podcast. Maar ook de 'ik ga lekker lang iemand diepgravend interviewen'-podcast of gewoon de nieuwspodcast.

Laat er geen misverstand over bestaan, Vera van Zelm houdt van podcasts, ze heeft er zelf krankzinnig veel geluisterd. Maar er zijn er veel. Heel veel. En waarvan er juist weer te weinig zijn, vindt zij, zijn podcasts met humor erin. Zo pitchte ze haar eigen podcast De Pitch Studio.

Zeventien cabaretiers

Van Zelm, zelf cabaretier, actrice en vaste schrijver bij televisieprogramma's als Dit Was Het Nieuws en bij satiresite De Speld, vindt het fenomeen podcasts fascinerend. "We leven in een tijd dat iedereen denkt dat hij iets interessants te melden heeft. Een podcast is dan een ideale uitlaatklep." De kiem ontstond - zoals veel nieuwe initiatieven - in coronatijd. Ze miste een comedyversie van de podcast. "Het leek me leuk om een sketch in een podcast te maken. En toen het idee er eenmaal was, werden veel mensen enthousiast om mee te doen." Zo verzamelde ze al gauw een groep van zeventien cabaretiers om zich heen, met namen als Sander van Opzeeland, Yora Rienstra en Tim Kamps, die de podcastpitches inspreken.

Collega Roel Bloemen, comedyschrijver en cabaretier, die Van Zelm kent van haar tijd bij Spijkers met koppen, werd medeschrijver en hielp monteren. Hij schuift aan voor het gesprek.

Vinkjes zetten

Het bleef niet bij sketchachtige grappen over potentiële podcasts. De rode draad in De Pitch Studio is het trio van bureaucratische ideeënbeoordelaars die in het kader van de transparantie van de omroep microfoons in hun overlegkamer hebben. De interactie tussen deze omroepbazen geven een scherpe satire op omroeppolitiek. Met Niels van der Laan (Even tot hier) en cabaretier Ruud Smulders speelt Van Zelm de podcastbeoordelingscommissie van BNNVARA.

De een is een geldbeluste marketingman, de ander een zijige politiek correcte ambtenaar, de derde (Van Zelm) een naïeve bestuurder die vooral 'de kernwaarden van de omroep' wil volgen. Van Zelm: "Ik denk niet dat ik iets wil aankaarten, of de NPO wil afvallen, maar ik moet vooral lachen om hoe het omroepbestel werkt. Het is zoals met alles: zodra management gaat beslissen of vinkjes moet zetten, is dat het einde van de creativiteit."

Bloemen benadrukt dat goede humor altijd commentaar heeft op de wereld, daarvoor hoef je niet per se een punt te maken. "Ik vind niet dat er minder podcasts gemaakt moeten worden. Er zijn er wel belachelijk veel, maar ik vind het heerlijk dat er zo veel keuze is. Vera wil soms dingen aankaarten en lekker woke zijn. Ik vind het ook heerlijk om iets te maken wat gewoon leuk is."

Doen alsof

Voor de opnames regelde Van Zelm een woonboot aan de Amstel, waar de meespelende cabaretiers (die veelal in Amsterdam wonen) makkelijk even in en uit konden lopen, in plaats van een gang naar de studio's in Hilversum te moeten ondernemen. Radio maken (al mag je podcasts zo eigenlijk niet noemen) bleek voor alle deelnemers een verademing. Geen ingewikkelde decors en televisieopstellingen, enorm veel ruimte voor doen alsof. "Bij comedy op tv moet je als je het over een bananenbrood hebt ook echt een bananenbrood bakken, maar bij een podcast kun je gewoon zeggen: hé wat leuk, je hebt je cake en je biologische sapje mee", zegt Bloemen.

In de verte staat De Pitch Studio op de schouders van satirische radioprogramma's als De Mannen van de radio, met Pieter Bouwman en Hans Teeuwen die absurdistische radiosketches maakten, en het vervolg Radio Bergeijk, de fictieve radiozender met geïmproviseerde sketches van Bouwman en George van Houts, maar verder is deze vorm nog vrij onontgonnen terrein. "We zochten naar een vorm waar ook een lijn in zat, dat het niet alleen sketches werden, dat was eigenlijk de grootste uitdaging", zegt Van Zelm. De eindeloze NPO-vergadering is nu het bouwwerk waar de podcastparodieën aan kunnen hangen.

Toen Van Zelm haar eigen idee voor het programma pitchte, ontstond vanzelf een Droste-effect. Maar ze kwam er een stuk makkelijker doorheen (het kostte slechts drie vergaderingen) dan alle potentiële pitchers in de podcast. "Ik kreeg alleen van BNNVARA de vraag of ik naast de vier voorbeelden voor pitches die ik had, nog wel andere vondsten kon bedenken", lacht ze. Dat was geen enkel probleem. Van Zelm: "We hadden nog eindeloos veel ideeën." Zo is er de 'jonge vaders praten eerlijk en kwetsbaar'-podcast, en de absurdistische podcast 'inventaris', waarbij alle spullen in een woning worden opgenoemd. Bloemen: "Sommige vind ik eigenlijk zo leuk, dat ik er echt een podcast van zou willen maken."

De Pitch Studio (BNNVARA, NPO2) is te beluisteren op Spotify en in andere podcastapps.