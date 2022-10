Zeker vier Europese landen gebruiken Israëlische spionagesoftware om de oppositie dwars te zitten en de eigen onderdanen in de gaten te houden. Nederland heeft ook spionagesoftware.

Volgens D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld is vanuit Brussel 'geen enkele controle op de spionagesoftware van de lidstaten'. Tevens constateert ze dat Europol in Den Haag, dat er volgens haar 'tegen zou moeten optreden', niets doet uit angst voor diezelfde lidstaten. In 't Veld moet op 8 november verslag uitbrengen in het Europees Parlement over de van oorsprong Israëlische spionagesoftware die bekend staat als Pegasus.

Polen, Hongarije, Spanje en Griekenland zijn de vier landen die de zogenoemde Pegasus-spyware tegen hun eigen bevolking hebben ingezet, maar veel meer lidstaten zijn betrokken. "De EU heeft geen enkel instrument om dit aan te pakken", aldus de rapporteur van de speciale Pegasus-onderzoekscommissie. Het Europees Parlement besloot vorig najaar tot een onderzoek, nadat bleek dat verschillende politici, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, waren afgeluisterd.

Groter probleem dan gedacht

Afgelopen voorjaar kwam aan het licht dat ook een Eurocommissaris en diverse hoge ambtenaren zijn gehackt. "Er is sprake van een veel groter probleem dan aanvankelijk gedacht en het is een regelrechte bedreiging voor de rechten van Europese burgers", zegt In 't Veld.

"In Polen is de spyware gewoon onderdeel van een structuur om de bevolking onder de duim te houden. Hongarije luistert er de oppositie en pers mee af, Griekenland dekt er corruptiezaken mee af, Spanje zet de spyware in als wapen tegen Catalaanse nationalisten. En dit gebeurt allemaal onder onze neus. Europol zou moeten ingrijpen, maar wil de lidstaten niet tegen zich in het harnas jagen."

In 't Veld schrijft moederziel alleen aan haar rapport, zonder inzage te geven aan 'schaduwrapporteurs' van andere partijen: "Eén is de Spaanse oud-minister van Binnenlandse Zaken, die de spyware zelf heeft aangekocht. Moet ik daarmee in overleg?"

Democratie onder druk

Wat Sophie in 't Veld de afgelopen maanden te weten is gekomen over het afluisteren en hacken van mobiele telefoons in de Europese Unie, alarmeert haar zeer. "We hebben het wel steeds over dat de democratie onder druk staat in de Verenigde Staten, maar moet je hier eens kijken!"



In 't Veld legt straks in haar rapport uit hoe Israël het afluisterprogramma Pegasus aan de man brengt. Marketing en export zijn officieel aan strenge regels gebonden, maar als er een exportprobleem is werkt NSO, het bedrijf dat de software vervaardigt, simpelweg via een vestiging op Cyprus. De bedrijfsleiders die worden ingevlogen krijgen via het naburige Malta een gouden visum. En Europa kan niks. "Europol en de Europese Commissie verwijzen naar de lidstaten, en die beroepen zich weer op hun nationale soevereiniteit. Klinkt stoer, maar intussen hoor ik criminelen nooit over nationale soevereiniteit. Die pakken het echt wel wat slimmer aan."

Schade aan Europese democratieën

In 't Veld was vorig jaar een roepende in de woestijn toen ze vanuit het liberale Renew, de Europese partij van president Macron waarbij ook D66 en VVD zijn aangesloten, om een onderzoekscommissie vroeg. Een groep journalisten uit twintig landen had toen al met hun Pegasus-project een vernietigend beeld geschetst van de schade die de Israëlische afluisterapparatuur ook in Europese democratieën aanrichtte.

Tot echt grote verontwaardiging leidde dat niet. "Tot nu toe wordt het probleem steeds door het sleutelgat van de nationale politiek bekeken", zegt in 't Veld. "Wij geloven niet dat premier Rutte journalisten laat afluisteren, of dat hij zelf wordt afgeluisterd, dus het zal verder wel. In Spanje is begrip voor de strijd tegen Catalaans separatisme. In Griekenland, waar de pers volgens haar buitengewoon goed werk heeft geleverd, is alleen aandacht voor Griekse politiek. Die is al ingewikkeld genoeg."

Andere partijen in het Europees Parlement wilden er volgens haar pas aan toen bleek dat ook de Poolse regering Pegasus gebruikte. "De christendemocratische EVP zit daar in de oppositie en sprong er bovenop. Daardoor was er ineens een meerderheid."

Onklopbaar goed

Uit hoorzittingen die de onderzoekscommissie belegde - de voorzitter daarvan is trouwens ook een Nederlander, Jeroen Lenaers (CDA) - bleek hoe onklopbaar goed de spyware is. Geluid en camera zijn op grote afstand naar believen aan en uit te zetten, retroactief zijn alle gegevens - contacten, vroegere gesprekken of tekstberichten - opvraagbaar of manipuleerbaar.

Carine Kanimba, dochter van de nu al twee jaar gevangen zittende Hotel Rwanda-held Paul Rusesabagina, getuigde dat haar telefoon op 'opnemen' werd gezet toen ze vorig jaar zomer een afspraak had met de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, en weer werd afgezet toen ze een half uur later buiten stapte. Ze schafte een nieuwe telefoon aan, maar ook die kreeg weer spyware.

Taghi

En in Nederland? In 't Veld gelooft niet dat Rutte journalisten laat afluisteren, maar evenzogoed wordt de software hier wel gebruikt. "de Volkskrant onthulde afgelopen juni dat de AIVD de politie met Pegasus heeft bijgestaan om Ridouan Taghi te vinden. Ze hadden vier bronnen, het is niet tegengesproken. Dus Nederland heeft Pegasus." In 't Veld sluit trouwens niet uit dat dit naar de krant is gelekt om de spyware in het zonnetje te zetten, nadat de onthullingen van vorig jaar leverancier NSO in financiële problemen hadden gebracht.

De Europarlementariër pleit niet voor een verbod. "Natuurlijk moeten inlichtingendiensten hun werk kunnen doen. Maar wel streng gereguleerd. Het toezicht moet goed geregeld zijn. Andere landen noemen Nederland als voorbeeld. Maar het systeem dat wij hebben dateert nog uit de tijd van het ouderwetse tappen. Dan geeft de rechter toestemming om een telefoon af te luisteren. Pegasus gaat veel verder: alles kan ermee worden opgehaald, dus niet alleen berichtjes, maar ook al je documenten, foto's en video's. Het is alsof de gebruiker zelf inlogt."