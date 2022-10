In de vestiging van bakkerij Aelbers in Vianen wordt vrolijk gelachen, terwijl de stemming eigenlijk bedroefd is. Want de allerlaatste broden gaan deze zaterdag over de toonbank, de zaak gaat definitief dicht. Ook de vestigingen in IJsselstein en Montfoort sluiten de deuren. Eigenaar Martin Lakerveld lacht zelf het hardst: 'Dat is misschien wel beste manier om het verdriet een beetje op afstand te houden.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zoals zoveel bakkers, doen ook hem de fors gestegen energieprijzen de das om. Dik tienduizend euro per maand extra. Dan kun je nóg zoveel broden, koekjes en taartjes verkopen, dat brengt hij gewoon niet op. "Ik kan er niet elke week een paar 1.000 euro op toeleggen.''

Zijn bakkershart huilt, zegt Martin (31). Het vak heeft hij nog van zijn opa geleerd. Die begon ermee in Lopikerkapel. Opa bezorgde de broden met de bakfiets hij de mensen thuis. Zijn zaak werd later door Martins vader voortgezet.

Laatste avond

Hij laat een foto zien: samen met zoontje Micha (2) poseert de bakker voor twee nieuwe, duurzame ovens die hij vorig jaar heeft aangeschaft. Rinske, zijn vrouw, heeft hem vrijdagavond gemaakt, het was de laatste avond waarop er vers brood uit de ovens kwam. "Dat moment kwam wel even binnen. Ik besefte ineens, dat ik Micha het vak niet meer kan leren, zoals ik het zelf heb geleerd van mijn opa en mijn vader.''

Bakker Martin Lakerveld met zoontje Micha (2) bij de twee nieuwe, duurzame ovens die zijn bedrijf mede de das om hebben gedaan. Bakker Martin Lakerveld met zoontje Micha (2) bij de twee nieuwe, duurzame ovens die zijn bedrijf mede de das om hebben gedaan. Foto: Rinske Lakerveld

Die nieuwe ovens, wrang genoeg, hebben de strop om zijn nek gelegd: "Ze hebben maar half zoveel gas nodig als mijn oude ovens. En ze kunnen gemakkelijk worden omgebouwd tot volledig elektrische ovens. Jammer alleen, dat ik vanwege die goedbedoelde duurzaamheid niet in aanmerking kom voor steun van de overheid. Daarvoor moet je namelijk minstens 12,5 procent van je omzet kwijt zijn aan energielasten. Daar kom ik niet meer aan.''

Twee halen, één betalen

In de winkel is het zaterdag een komen en gaan van klanten. Het is vandaag twee halen, één betalen. Sommigen komen al jaren. "Het doet ons pijn dit te moeten missen'', staat er voor hen op een briefje aan de deur geschreven. "Met alle liefde en veel plezier hebben wij voor u klaar gestaan.'' Ondertekend door Nicole, Lydia, Marianque en Esther.

"Wij kregen woensdag te horen dat we dichtgaan'', zegt Esther. "Voor de klanten was het ook schrikken. Net nog, kwam iemand een roosje brengen. We hebben bossen bloemen gehad. En er stond hier een oudere dame met tranen in de ogen. Zij kwam trouw voor haar brood, maar ook voor het praatje.''

Aan de Voorstraat in Vianen begon Martin Lakerveld zeven jaar geleden voor zichzelf. De winkels van Aelbers in IJsselstein en een bakkerij in Montfoort nam hij later over, want de zaken liepen gesmeerd. In IJsselstein is de naam Aelbers zo'n begrip, dat hij ook die naam heeft aangehouden. "Wat ik in zeven jaar heb opgebouwd, wordt binnen zes weken weer afgebroken. We hebben dertig man personeel in dienst. Het doet me echt wat, dat ze ook deze laatste dag er toch weer vól voor gaan.''

Lichten demonstratief uit

Veel bakkers in het land lieten deze zaterdag demonstratief de lichten uit en staken kaarsjes aan, om hun klanten duidelijk te maken dat sluiting dreigt door de hoge energieprijzen. Bij Aelbers in Vianen steunen ze die actie van harte, maar kaarsjes werden niet gebrand. Tenslotte was het licht al uit.

Er zijn klanten die een crowdfunding wilden beginnen, of die desnoods met de pet rond wilden gaan. "Maar het zou nooit genoeg zijn. Volgende maand moet ik die tienduizend euro extra wéér ophoesten. Het is niet te doen. Daarbij: de mensen kunnen ook zélf hun boodschappen steeds moeilijker betalen.''

Martin Lakerveld heeft zijn vrouw Rinske beloofd thuis te zijn met Kerstmis. "Dan sta ik voor het eerst in zeven jaar níet in de bakkerij. Hoewel ik dan liever weer een lekkere kerststol voor de mensen had gemaakt.'' Daarna moet hij ergens anders een baan zien te vinden. Want er moet thuis wel brood op de plank komen.