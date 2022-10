Wie geluk heeft, ziet nooit de binnenkant van een ambulance. Voor wie daar wel nieuwsgierig naar is, begon Sabine Nolten (26) uit Bergen op Zoom een TikTok-account. Daar laat de ambulanceverpleegkundige zien hoe het er achter de schermen aan toegaat.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat gebeurt er als de pieper afgaat en de ambulance ergens naartoe moet? Dat filmpje werd bijna een miljoen keer bekeken op het socialemediakanaal TikTok. En wat zit er eigenlijk allemaal in die wagen? Wat moet er onderweg naar een patiënt gebeuren? Sabine Nolten laat het allemaal zien.

De filmpjes maakte de Bergse in eerste instantie als aanvulling op de website van haar werkgever. "Ik wilde er wat tekst bijzetten, dus ik uploadde de video op TikTok. Binnen no time had ik een miljoen views. Ik had nooit verwacht dat het viraal zou gaan. Er werd duidelijk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar ons mooie vak."

In scène gezet

In overleg met haar werkgever, Ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord, begon ze het TikTok-account @kijkje.in.de.ambulance. In haar best bekeken video tot nu toe is te zien hoe de Bergse en de chauffeur worden opgepiept en naar de ambulance snellen. Daar krijgen ze een 'A1-melding', wat betekent dat ze met spoed naar een patiënt moeten en met zwaailichten en sirenes vertrekken. "Dat soort momenten zetten we natuurlijk in scène, zodat het ons werk niet in de weg zit", legt ze uit.

Niet alleen nieuwsgierige mensen, maar ook ex-patiënten vinden het fijn om de ambulance vanbinnen te zien. "Ze kunnen zo rustig kijken naar een video van de ambulance waarmee ze ooit naar het ziekenhuis zijn gebracht. Zo'n rit kan als traumatisch worden ervaren; de filmpjes helpen sommige mensen bij het verwerken daarvan."

Haar video's beantwoorden veel vragen over de wereld van ambulances. "Veel mensen denken bijvoorbeeld dat de ambulance altijd vanaf het ziekenhuis vertrekt, maar we hebben overal posten. We werken wel samen met het ziekenhuis, maar we zijn een zelfstandige organisatie. Als we de patiënt hebben overgedragen aan het ziekenhuis, gaan we terug naar onze eigen post."

Nolten is werkzaam in de regio Bergen op Zoom. In haar woonplaats zit een post, evenals in Dinteloord en Hoogerheide.

Sabine Nolten begon ‘kijkje.in.de.ambulance’ in overleg met haar werkgever, Ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord. Sabine Nolten begon ‘kijkje.in.de.ambulance’ in overleg met haar werkgever, Ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord. Foto: Privéfoto

Grote ongevallen

Hoewel ze soms heftige situaties meemaakt, zou de Bergse zich geen ander beroep kunnen voorstellen. "Op de ambulance werken is het mooiste dat er is. Je bent de eerste schakel in nood en je kunt echt het verschil maken voor iemand. Alle mensen die 112 bellen, hebben een zorgvraag. Ongeacht de ernst. De een heeft een gebroken arm, maar helaas vinden er natuurlijk ook weleens grote ongevallen plaats, of tref je leeftijdsgenoten en kleine kinderen die erg ziek zijn. Je weet nooit wat je te wachten staat, maar het hoort er allemaal bij."

Ze staat dus stevig in haar schoenen. "We worden er goed voor opgeleid. Tijdens de sollicitatieprocedure vindt er een talentenanalyse plaats, waarbij je praat met iemand met psychologische kennis om te kijken of de baan bij je past en of je het emotioneel aankan. En als er iets heftigs gebeurt op de werkvloer, dan hebben we altijd het team collegiale opvang voor als je je ei kwijt wilt."

De acute zorg heeft haar altijd getrokken. Haar vader, Frank Nolten, is al meer dan haar hele leven politieagent. Momenteel is hij wijkagent in Ossendrecht. "Op sommige oproepen komen de ambulance, politie en brandweer af. Zo nu en dan kom ik mijn vader tegen tijdens een hulpverlening en moeten we samenwerken. Dat vind ik erg bijzonder."

"Ik vond het vroeger superstoer als hij in zijn uniform thuiskwam. Dat liet ik trots aan vriendjes en vriendinnetjes zien. Zelf heb ik ooit een open dag op de politieschool gevolgd, maar dat was het toch niet helemaal voor mij. Bij de open dag voor de opleiding verpleegkunde, wist ik zeker dat daar mijn hart lag."

Haar vader, Frank Nolten, is al meer dan haar hele leven politieagent. Haar vader, Frank Nolten, is al meer dan haar hele leven politieagent. Foto: Privéfoto

Geen 9 tot 5

Voordat ze als ambulanceverpleegkundige aan de slag ging, heeft ze drie jaar werkervaring opgedaan in het ziekenhuis, onder andere bij Bravis in Bergen op Zoom. "Ik heb ook een jaar in het ziekenhuis op Aruba gewerkt. Terug in Nederland moest ik weer solliciteren. Toen kwam de interne opleiding tot ambulanceverpleegkundige op mijn pad."

Na een traject van achttien maanden was ze klaar voor de verantwoordelijkheid. "Samen met de ambulancechauffeur vorm ik een team. Chauffeurs worden ook medisch assisterend opgeleid, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij mij. Dat vond ik wel spannend, maar daar word je goed voor opgeleid."

Dagdiensten, avonddiensten, nachtdiensten, weekenddiensten en dienst tijdens de feestdagen; een regelmatig schema heeft ze niet. "Dat vind ik juist fijn. Ik moet niet denken aan een kantoorbaan van 9 tot 5."