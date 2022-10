Milieubewuste koffieleuten opgelet; sinds kort is er 'koffie zonder koffie' te koop. Deze wereldprimeur bestaat uit niet-tropische ingrediënten. Om het te maken, hoeven er dus geen regenwouden gekapt te worden.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Koffievervangers zijn er wel meer. Maar Coffee Free Coffee van Northern Wonder uit Ede is de eerste koffie zonder koffie die te zetten is als gewone koffie en ook nog eens cafeïne bevat. "Bovendien is hij lekker", zegt bedenker David Klingen. "Hij smaakt verdomd koffie-achtig."

In de koffievervangers van Northern Wonder zit lupine, maar ook gerst, rogge, kikkererwt, cichorei en paardenbloemwortel. Het zijn exact afgemeten combinaties van ingrediënten die het gevoel, de smaak en de geur van koffie zo goed mogelijk nabootsen. Klingen: "Vooral mensen die hun koffie drinken met melk en suiker zullen amper verschil proeven. Daar zijn we wel echt trots op."

Tropische oorden

De koffieplant doet het goed in tropische oorden. Precies daar waar het laatste regenwoud groeit, floreren koffieplantages. "En dan kunnen koffiefabrikanten wel mooie verhalen over eerlijke prijzen en duurzaam geteelde koffie op hun verpakking zetten, maar Coffee Free Coffee is de enige koffie die gegarandeerd níet bijdraagt aan ontbossing", zegt Klingen.

De wereldwijd groeiende vraag naar koffie, vooral in landen als India en China, vraagt volgens Klingen om een oplossing en daar werkt hij hard aan. Ook klimaatverandering, die koffietelers naar andere gebieden dwingt en daardoor het kappen van regenwoud nog verder in de hand werkt, is een belangrijke reden voor de Amsterdammer om een goede koffievervanger te ontwikkelen. "Eentje met dezelfde smaak, dezelfde geur en dezelfde beleving als normale koffie."

Verkleinen van ecologische voetafdruk

Zodat mensen kunnen genieten van hun vertrouwde bakje en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk verkleinen. Klingen: "We zijn namelijk niet tegen koffie, maar wel tegen door koffie veroorzaakte ontbossing."

Het namaken van de authentieke koffiesmaak is geen simpel klusje. "Wat koffie koffie maakt, is eindeloos onderzocht", legt Klingen uit.

Een kopje koffie zonder koffie van Northern Wonder. Een kopje koffie zonder koffie van Northern Wonder. Foto: Elly Molenaar

Dat wiel hoefde het Edese bedrijf dus niet opnieuw uit te vinden. "Als je het googelt, krijg je al snel 25 componenten met gekke chemische namen voorgeschoteld. Samen met Wageningen Research & Development hebben we gekeken welke niet-tropische ingrediënten dezelfde stoffen bevatten. Er is er helaas niet een die alle componenten bevat. De een draagt bij aan dit, de ander aan dat. Vervolgens zijn we heel veel gaan proeven en proberen. Met behulp van grafieken en software hebben we een combinatie gemaakt en uiteindelijk deze koffie zonder koffie ontwikkeld."

Nuances aanbrengen

Niet alleen de eigen smaakpapillen worden ingezet, zijn bedrijf vraag ook klanten naar hun mening. "Smaken verschillen. We willen daarom in de toekomst allerlei nuances gaan aanbrengen. De ene blend wordt fruitiger of bloemiger, terwijl de ander bijvoorbeeld wat donkerder wordt. We doen het stap voor stap en we zijn nu net bij stap 1."

Coffee Free Coffee is momenteel via de webshop van Northern Wonder te krijgen als filter blend en in capsules. "Maar we blijven ontwikkelen, het is een proces. Het idee is dat er steeds meer bijkomt. Niet alleen qua smaken, maar ook qua manieren van zetten. We zijn bijvoorbeeld al druk bezig met het ontwikkelen van espresso-maling en hele bonen."

In de toekomst hoopt het bedrijf de koffievervanger aan supermarkten, horeca en bedrijven in binnen- en buitenland te verkopen.

Met de trein naar Ede

Klingen woont zelf in Amsterdam, maar pakt een paar keer per week de trein naar Ede, naar de broedplaats van Northern Wonder op het World Food Center. Hij piekert er niet over zijn bedrijf te verhuizen. "De Foodvalley-vibe past bij ons. Bovendien gebruiken we de kennis van de dichtbij gelegen Wageningen University & Research volop. Het afgelopen jaar is ons team uitgebreid naar acht medewerkers. De meeste wonen in de buurt en komen op de fiets."

Northern Wonder is een commercieel bedrijf, maar Klingen is zijn zoektocht naar een goede koffievervanger gestart uit ideologisch oogpunt. "Ik heb mezelf de vraag gesteld welke bijdrage ik wil leveren aan de wereld van morgen. Dit past bij mij. Ik voel passie bij dit project en sta er helemaal achter. Het liefst roep ik van alle daken dat mensen deze koffie zonder koffie eens moeten proberen."