Een bonus voor parttimers die bereid zijn om een volledige werkweek te draaien, zou een deel van de oplossing van de personeelstekorten kunnen zijn. Maar is het zo simpel? 'Ik wil geen sleutelkinderen. Als ze thuiskomen van school wil ik gewoon dat we er zijn.'

Vaak is het de komst van kinderen die ervoor zorgt dat vrouwen korter gaan werken. Met vaak ook als excuus dat de partner níet korter kan gaan werken. Maar ben je dan een deeltijdprinsesje, een term die vaak wordt gebruikt voor vrouwen die parttime werken? Nou nee, zeggen vrouwen boos. Want er is meer dan alleen betaald werk: het huishouden, de opvang van de kinderen, mantelzorg voor ouders.

Meer werken? Debbie Willems heeft juist uren ingeleverd

Meer werken? Verpleegkundige Debbie Willems, moeder van twee jonge kinderen van 7 en 3 met een derde onderweg, is juist vier uur minder gaan werken. Want 32 uur voelde wat beklemmend, zegt de 32-jarige die werkt in het Lorentzhuis, een tehuis voor dementerende ouderen in Velp. Juist omdat ze een gezin heeft. "Als ik werk, ik heb altijd dagdiensten, is mijn man thuis. Hij werkt vier dagen van tien uur als chef-kok in de horeca, een fulltimebaan."

Ze zou misschien best meer willen werken, als ze het fysiek aan kon. "Dan zou mijn man meer thuis zijn. Praktisch omdat ik meer verdien en omdat mijn kinderen ook een vader verdienen die leuke dingen met hen doet. Maar ik heb op mijn 19e een hernia gehad en heb er nu waarschijnlijk weer een. Dat is in de zorg ontstaan. Dat zijn allemaal afwegingen die je laat meespelen."

Waar is behoefte aan in een gezin? Daar hebben Willems en haar man naar gekeken. "Het gaat om de balans. Je moet echt kijken: wat werkt voor een gezin? Ja, ik maak 28 uur op papier, ook om mezelf te beschermen en de keuze te hebben om tijd aan mijn gezin te besteden. Die balans is erg belangrijk. En ik heb echt prachtige kinderen. Ik heb altijd gezegd: ik wil geen sleutelkinderen. Als ze thuiskomen van school wil ik gewoon dat we er zijn. Het is een gepuzzel, maar daar kiezen we voor."

32 uur, dat vindt Angelique Goyarts lang genoeg

Angelique Goyarts werkt ook in het Lorentzhuis. Vier dagen in de week, 32 uur. Lang genoeg, vindt ze. De 39-jarige verpleegkundige heeft thuis de zorg voor twee dochters van 7 en tien jaar. Ze verdient met vier dagen werken meer dan haar man in vijf dagen, hij werkt in de wegenbouw. "Een dag minder werken zou hij wel willen, maar dat is geen optie. Hij werkt bij een klein bedrijf, vijf mensen in totaal. Als hij elke vrijdag vrij zou zijn, is dat heel lastig, ook om opdrachten aan te nemen."

Goyarts werkt altijd in dagdiensten, dus elke avond en in het weekend is ze thuis bij man en dochtertjes. Leuke dingen doen met het gezin. Belangrijk. "Dan is het fijn om een marge te hebben, om flexibel te zijn."

Verpleegkundigen Debbie Willems (l) en Angelique Goyarts in het Lorentzhuis in Velp. Verpleegkundigen Debbie Willems (l) en Angelique Goyarts in het Lorentzhuis in Velp. Foto: Rolf Hensel

Dus meer uren draaien, dat gaat ze niet doen. "Mijn pa is fulltime oppas, dat doet hij graag en vindt hij leuk."

Maar ze heeft altijd een knagend gevoel, alsof ze haar kinderen tekortdoet. 'Wat ben ik voor een moeder?', denkt ze weleens. Maar ze sust haar gemoed. "De kinderen zijn de hele dag op school en 's avonds en in het weekend ben ik thuis."

Voltijdsbonus trekt Angelique Verlaan niet over de streep

En Angelique Verlaan is net 60 geworden. De verpleegkundige in het Radboudumc zou best meer uren kunnen maken. Ze werkt twintig uur per week in de intensieve kindzorg maar een voltijdsbonus zal haar niet over de streep trekken.

"Ik werk nu ruim veertig jaar in de zorg en zo rond mijn 38ste ben ik wat minder gaan werken om mijn ouders te ondersteunen die zorg nodig hadden. Omdat ik in de buurt woonde, werd ik mantelzorger. Vier jaar later ben ik echt parttime gaan werken, na de geboorte van onze zoon."

Inmiddels is haar zoon bijna 18, haar ouders zijn overleden. "Ik vind mijn werk nu nog steeds uitdagend en heb het er goed naar mijn zin. Maar ik heb niet de behoefte om meer te gaan werken."

Omdat het fysiek zwaar is en om de grote woon-werkafstand: ze woont in de buurt van Apeldoorn. "Misschien verandert het nog of er komt iets anders op mijn pad. Maar voor nu ben ik erg tevreden over mijn baan en het parttime werken."

Els Weber solliciteert al drie jaar: 'Ik kom niet meer aan de bak'

Fulltime werken? Els Weber-van Dreuten uit Arnhem komt niet eens bij een bedrijf binnen. Ze solliciteert al drie jaar, maar nul kans. "Ik krijg vaak niet eens meer een reactie als ik heb gesolliciteerd."

Bijna haar hele arbeidzame leven, 42 jaar, werkte ze op het kantoor van de Kamer van Koophandel in Arnhem, eerst in de boekhouding, later op de postkamer. Is het de leeftijd? De Arnhemse die net 65 jaar is geworden, denkt van wel. Haar tip aan werkgevers: kijk eens naar mensen die wat ouder zijn, want die komen nu niet aan de bak. Weber is echt niet de enige, de Arnhemse kent meer voorbeelden van 60-plussers die tevergeefs solliciteren.

Zijn werkgevers huiverig om mensen van boven de 55 jaar in dienst te nemen? Dat is niet de ervaring van Herma de Jong van uitzendbureau Betuwe 65 plus. "Ongelooflijk hoe druk het is. Bizar. Werkgevers in midden- en kleinbedrijf hebben handjes tekort. Het is schrijnend."

Maar werkgevers komen niet zelf op het idee om ouderen in dienst te nemen, merkt De Jong. "Ik moet de bedrijven wel zelf bellen en ze attenderen op de voordelen zoals geen ziekteverzuim, AOW'ers zijn relatief goedkoop, hebben een positief arbeidsethos en zagen niet aan de poten van vast personeel. Als werkgevers eenmaal ervaring met oudere werknemers hebben, ben ik de eerste die ze benaderen als ze mensen nodig hebben."

Inmiddels bemiddelt het uitzendbureau van De Jong ook 50-plussers. De Jong noemt het 'sneu als ouderen niet worden uitgenodigd voor een gesprek'.

Arbeidsmarktexpert: 'Werkgevers moeten flexibeler worden'

De 'voltijdsbonus' voor wie vijf dagen gaat werken, is geen goed idee, vindt Fred Zijlstra, hoogleraar arbeid- en organisatiepsychologie aan de universiteit van Maastricht. Want zo simpel is het niet. Soms kiezen mensen voor een parttimebaan omdat ze vinden dat er meer is in het leven - 'heel legitiem'. Maar vaak is het geen keuze omdat het niet kán, zegt Zijlstra. Neem de zorg en de schoonmaak.

"Werkgevers in deze sectoren bieden vaak deeltijdcontracten omdat het roostertechnisch goedkoper is om arbeidscontracten van 20 of 24 uur te bieden, de werknemers zijn nodig op piekmomenten." Er zijn ook genoeg mensen die meer zouden willen werken, maar verplichtingen hebben zoals de zorg voor ouders of voor kinderen.

Werkgevers roepen: als iedere parttimer vier of vijf uur meer gaat werken, is het personeelstekort opgelost. Dat is te makkelijk, vervolgt de arbeidsmarktexpert. Hij noemt het zelfs 'pervers'. "Werkgevers gooien het over de schutting, maar zetten zelf geen stap. Want ze zouden meer ouderen in dienst kunnen nemen. En mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, want als iemand een beperking heeft, betekent dat niet dat hij niet kan werken. Maar dat vraagt flexibiliteit van de werkgevers om het werk op een bepaalde manier in te richten."

Werkgevers vissen allemaal in dezelfde vijver en willen de grootste en de sterkste vis, zegt Zijlstra. "Maar de vijver raakt leeg. Dan kan een werkgever kijken: kan ik met kleinere vissen het werkproces runnen? Maar ze zijn zeer aarzelend om een stap te zetten."

Vooroordelen blijken hardnekkig, zegt hij, zoals het idee dat ouderen vaker ziek zijn. "Er is geen bewijs dat dat zo is. Met een 50-plusser is niets mis."