Als oud-marinier commando was Ronald van Leeuwen wel gewend aan ontberingen. Maar de gestaalde militair wist niet wat hij aan moest met een huilend kindje van vijf jaar, dat hij later als beginnend politieman aantrof in de Schilderswijk.

Hij moest het kind, als stagiair-politieagent, weghalen bij haar aan drugs verslaafde moeder. 'Ga jij maar naar een burenruzie', zei zijn ploegchef van het politiebureau in de Schilderswijk toen hij de gestaalde oud-militair zag tobben met deze situatie. 'Dat was voor mij een welkome afwisseling', schrijft Ronald van Leeuwen jaren later in zijn boek Overleven in Kosovo.

Na ruim achttien jaar bij het Korps Mariniers te hebben gezeten, maakte Ronald van Leeuwen begin deze eeuw de overstap naar de Nationale Politie, waar hij veelvuldig is ingezet in verschillende (oud-)conflictgebieden in voormalig Joegoslavië. Overleven in Kosovo is het tweede bijzondere relaas van een 58-jarige Hagenaar die eerder al uitgebreid schreef over een ander onstuimig avontuur in zijn leven. In zijn vorige boek Complot in Venezuela beschreef hij hoe hij als jonge marinier, blind door liefde op stedentrip in Caracas, in een Venezolaanse gevangenis belandde en zichzelf weer bevrijdde, na een levensgevaarlijke tocht door de sloppenwijken.

Korps Haaglanden

Hoewel de door ijzeren discipline gedreven Van Leeuwen een succesvolle carrière tegemoet leek te gaan bij het korps mariniers, maakte hij op 35-jarige leeftijd de overstap naar de politie. Hij moest eerst een versnelde algemene opleiding van achttien maanden volgen bij het korps Haaglanden voordat hij kon beginnen in zijn nieuwe functie bij de Nationale Politie. Na zijn stage in de Schilderswijk en een korte periode in de noodhulp belandde hij in Kosovo, de autonome republiek in voormalig Joegoslavië die bij aankomst nog smeulde op de resten van een bloedig conflict met buurland Servië.

Ronald van Leeuwen heeft een boek over zijn tijd in Kosovo geschreven. Ronald van Leeuwen heeft een boek over zijn tijd in Kosovo geschreven. Foto: Fred Leeflang

De parallellen met de huidige situatie in Oekraïne duiken overal op in het boek wanneer Van Leeuwen schrijft hoe hij bij zijn eerste kennismaking een ontredderd en kapotgeschoten land vol landmijnen aantreft. In de hoofdstad Pristina regeerde chaos, geen enkele partij had zich gehouden aan het oorlogsrecht. Aan de internationale politiemacht de taak om weer een beetje structuur in het leven te brengen.

Schietpartij of handgranaat

'Elk weekend was er wel ergens in de stad een schietpartij of werd er met een handgranaat gegooid, met alle gevolgen van dien', schrijft hij over zijn eerste kennismaking in 2002. In Pristina kreeg hij de taak lokale collega's te trainen in praktische politievaardigheden.

'De aspiranten hadden veel ervaring, maar opereren als politiefunctionaris voor iedereen, tussen de bevolking, was nieuw voor ze', schrijft hij. 'Preventief een praatje met burgers maken, dat kenden ze niet. De burgers waren bang voor de politie. Wij hadden de opdracht om vooral het goede voorbeeld te geven in alles wat we deden. Van netjes autorijden in het chaotische verkeer tot omgangsvormen met elkaar.'

Hoewel het altijd oppassen geblazen bleef, vond de Hollandse politieman met de nodige voorzichtigheid zijn draai in het onrustige Kosovo. Regelmatig waren er rellen tussen Serviërs en Albanezen - de twee bevolkingsgroepen die elkaar in het land naar het leven staan - met soms dodelijke afloop.

Zwerfhonden

'Elk weekend liep ik mijn duurloop van ongeveer 10 kilometer', schrijft de oud-marinier. 'Hardlopen was niet gebruikelijk in die tijd in Kosovo en het was goed uitkijken met het gevaarlijke verkeer en de slechte infrastructuur. Ook had ik altijd een flinke steen in mijn hand om me te kunnen verdedigen tegen zwerfhonden. Zeker in de koude winter, als die beesten hongerig waren, konden ze gevaarlijk zijn.'

Toen zich op een dag het gevaar aandiende, kwam dat echter niet van zwerfhonden, maar van een autobom die op een paar 100 meter van hem vandaan ontplofte. Er waren 28 burgerdoden. Van Leeuwen bleef ongedeerd. 'Sommige mensen verklaarden mij voor gek dat ik in dit land ging hardlopen, maar ik had het nodig en het was voor mij een vorm van ontspanning naast mijn intensieve werk.'

Zijn boek Overleven in Kosovo is niet alleen bedoeld om zijn persoonlijke ervaringen te delen, maar ook om aandacht te genereren voor buitenlandse vredesmissies van de Nederlandse politie. Die gebeuren altijd onder internationale vlag en mandaat van organisaties als de VN, Navo of EU. Ronald van Leeuwen: "Dat Defensie daaraan meedoet is algemeen bekend. Van de politie weten veel minder mensen dat, zelfs binnen het eigen korps."

Verboden liefde

Tal van buitenlandse missies naar conflictgebieden in de West Balkan-regio zouden nog volgen, maar Kosovo heeft altijd een speciale plek in zijn hart gehouden. Opnieuw was het de aantrekkingskracht van een vrouw die voor een wending in zijn leven zou zorgen. Ditmaal in positieve zin, want op zijn eerste missie in Kosovo leerde hij zijn huidige vrouw Hannah kennen. Hannah werkte er als vertaalster op de Police Service School. Een relatie aangaan met plaatselijke collega's was eigenlijk uit den boze, maar Van Leeuwen meldde het keurig aan zijn leidinggevenden en kreeg toestemming.

Met Hannah kreeg hij twee kinderen die in Den Haag opgroeiden. Zijn oudste zoon gaat volgend jaar studeren aan de Amerikaanse Universiteit (RIT) in de Kosovaarse hoofdstad Pristina. De familie beschikt in die stad inmiddels ook over een eigen appartement en zet zich in voor de opbouw van het land.

"Er is nog steeds veel mis in het land, de relatie met Servië is gespannen, maar toch zie ik veel verbeteringen", zegt hij. "Het is een mooi land met een prachtige natuur. Stiekem denk ik erover om er na mijn pensioen toeristen of andere belangstellenden te gaan rondleiden."

Oud-Indiëganger

Ondanks zijn 58 jaar hoeft dat pensioen niet eens zo ver meer weg te zijn, want hij heeft er al heel wat dienstjaren op zitten. Al op zeventienjarige leeftijd meldde Van Leeuwen zich aan bij het korps mariniers. "Mijn vader moest toestemming geven omdat ik nog minderjarig was", zegt hij. "Ik was vastberaden in mijn keuze. Dat mijn vader zelf aan een posttraumatische stressstoornis leed als oud-Indiëganger deed daar op dat moment niets aan af."

Ronald van Leeuwen herinnert zich hoe zijn vader vaak midden in de nacht angstaanvallen kreeg en het uitschreeuwde in zijn slaap. "Als er vriendjes bleven slapen, keken ze heel raar op als zoiets gebeurde, maar ik wist niet anders", zegt hij. "Mijn vader is van de generatie die de verschrikkingen van de oorlog en hongerwinter amper te boven was of hij werd als jonge dienstplichtige uitgezonden naar Indië. Hij moet daar verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, maar erover spreken deed hij nooit."

Kinderen op blote voeten

Van Leeuwen wordt emotioneel wanneer hij vertelt over de keer dat hij een wandeling maakte in de Noord-Kosovaarse stad Mitrovica, waar de ouders van zijn vrouw vandaan komen. "De armoede is nog steeds ontzettend groot, vooral in de dorpjes op het platteland", zegt hij. "Ik zag kinderen op hun blote voeten spelen. Een vrouw die daar bij hoorde heb ik een briefje van 50 euro in de handen gestopt en gewezen naar de voetjes van de kinderen. Zo heb ik altijd wat geld op zak om de mensen daar te helpen."

Met hulpacties in Nederland zoals het inzamelen van televisies is het echtpaar gestopt, omdat de hulp niet altijd op de juiste plekken terechtkwam. "We proberen op kleine schaal iets te betekenen voor de mensen daar", zegt Van Leeuwen. "In de afgelopen twintig jaar heb ik Kosovo zien veranderen van chaos en wetteloosheid naar een redelijk georganiseerd land. Dat ik daar met mijn werk een kleine bijdrage aan heb mogen leveren, maakt mij een heel dankbaar mens. Ik voel mij daar thuis zonder er echt bij te horen."

Dat de dagelijkse gebeurtenissen in de Schilderswijk hem soms meer aangrepen dan oorlogsellende op buitenlandse missies, heeft volgens Van Leeuwen te maken met de aard van het werk van de politie. "Op internationale missies werk je in grote, goed getrainde groepen", zegt hij. "Als politieman moet je vaak met één collega op een melding af en raak je in situaties verzeild als steekpartijen en zelfdodingen. Ik heb een enorm respect voor de mensen die dit kunnen en al helemaal in de huidige tijd met filmende omstanders en ongenuanceerde berichten op sociale media."

Het boek Overleven in Kosovo is in eigen beheer uitgegeven, kost euro24,50 en is te bestellen via de site lenndia.nl