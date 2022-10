Met zijn woordgraptogram wil Wisse Beets Volkskrantlezers op een andere manier naar taal laten kijken. Maar wat moeten we eigenlijk vinden van de woordgrap: laagste vorm van humor of briljante satire? Sylvia Witteman en Micha Wertheim over spelen met taal.

De woordgrap volgens Wisse

"De woordgrap waar het allemaal mee begon is deze: Kurt Cobain Marie", vertelt Wisse Beets (38), maker en bedenker van het wekelijkse woordgraptogram in de Volkskrant. "Ik was met vrienden een cryptogram aan het oplossen en er was iets met au bain-marie smelten. Op een of andere manier vonden wij het ongekend grappig om die stoere gast te verbinden aan een keukentechniek met chocolade." Daarna werd het maken van woordgrappen voor cryptogrammen een spelletje waar de vrienden meer plezier aan beleefden dan aan de originele puzzel, waarin ze helemaal niet zo goed waren.

Toen ze een stuk of vijf grappen hadden, vond Beets het tijd dat het woordgraptogram bestaansrecht zou krijgen. Hij zette een aantal woordgraptogrammen in elkaar en benaderde kranten. Bij de Volkskrant was het raak. Inmiddels stuurt Beets vijf jaar elke vrijdag een nieuw woordgraptogram naar de krant. Op de maandag staat zijn puzzel achter op het V-katern. Deze puzzels zijn nu gebundeld in het Woordgraptogramboek, 'een bont en maf boek vol met mijn puzzels, illustraties van Merel Corduwener, taligheden en nieuwe puzzelvondsten'.

Puzzels in kranten hebben een lange traditie. "Bijna alle kranten hebben puzzels, wat best vreemd is vanwege het suffe imago van puzzelen", zegt Beets. Toch kan hij ook redenen noemen waarom een krant juist een goede plek is voor puzzels. "Door een puzzel te maken ga je een ander soort relatie aan met de krant die voor je op tafel ligt. Je mag zelf iets doen."

Bovendien contrasteren puzzels volgens Beets fijn met het nieuws. "Puzzels zijn overzichtelijk en hebben een logisch en ondubbelzinnig antwoord, dat een week later in dezelfde krant gepubliceerd wordt. Een schril contrast met de vragen des levens." Precies die tegenstelling valt op in de geschiedenis van krantenpuzzels: gedurende de Eerste Wereldoorlog gingen kranten voor het eerst puzzels plaatsen en in de Tweede Wereldoorlog werden ze echt populair. The New York Times deed er lang niet aan mee, maar de krant ging om na de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941. "Puzzelen werd als een vorm van plat vermaak gezien. Hoe ellendiger het nieuws werd, hoe meer dat beeld kantelde"

Beets ziet krantenpuzzels ook als een mogelijkheid om speels met het nieuws om te gaan. Zijn woordgrappen verwijzen vaak naar de actualiteit. In de cryptische omschrijvingen verschijnen soms subtiele en soms uitgesproken meningen. Een voorbeeld: "Een spirituele vakantie vol zelfonderzoek en yoga van de premier om bij te komen van al het wegduiken voor zijn verantwoordelijkheden." Het antwoord: Rutteraite. "Zo wordt duidelijk dat Rutte een vakantie verdient na de zoveelste opoffering van iedereen behalve hemzelf", vindt Beets.

Een aantal kritische woordgrappen in het Woordgraptogramboek laten zien dat puzzeltaal politieke taal kan zijn, zoals compotetheorie ('het idee van samenzwerende fruitmoes') en Bolscenario ('filmscript over 'Jair de president' is helaas geen fictie'). De vraag is wat dat uithaalt. Zet het de puzzelaar aan het denken of slaat het belangrijke zaken juist plat door er een grapje van te maken?

Beets wil dat de puzzelaar over dat soort vragen nadenkt. Voor het boek vroeg hij daarom cabaretier Micha Wertheim en schrijver Sylvia Witteman om te reflecteren op 'de woordgrap'. Waar Wertheim een ode aan de woordgrap schreef, zette Witteman een roast op papier. Beets: "Sommige mensen vinden woordgrappen de laagste vorm van humor, anderen zien het juist als oerhumor. Het is interessant om die perspectieven tegenover elkaar te zetten en over de taligheid van woordgrappen na te denken."

Beets erkent dat woordgrappen vaak flauw zijn, maar ziet dat net als Wertheim als kracht. "In de podcast van De Kleine Komedie hoorde ik Wertheim zeggen dat woordgrappen de taal te grazen nemen. Als je de draak steekt met de taal, dan steek je eigenlijk de draak met hoe serieus we onszelf nemen."

Met het Woordgraptogramboek hoopt Beets mensen anders te laten kijken naar woorden. Het leukst aan zijn woordgraptogrammen vindt hij dat ze twee onverwachte werelden met elkaar verbinden, namelijk de serieuze puzzelwereld en de humor. "Bij een cryptogram moet je nooit lachen, hier best af en toe. Het boek is daarmee ook een manier om samen een gezellige tijd te hebben. Van mijn vrienden hoor ik dat ze mijn woordgraptogrammen gezamenlijk maken in een WhatsApp-groep."

Sylvia Witteman over 'een akelig spelletje'

Ik herinner mij nog mijn eerste bewuste, pijnlijke confrontatie met het verschijnsel 'woordspeling'. De boosdoener was mijn oma. Ik zat bij haar aan tafel en we aten tuinbonen. Ze pakte één tuinboontje tussen de andere uit en legde het op de rand van haar bord. 'Kijk', zei ze met een schalks lachje. 'Napoleon!' Vragend keek ik haar aan. 'Boon apart!', joelde ze. 'Een woordspeling. Leuk hè?'

In mijn hoofd begon het te knetteren en vonken. Leuk? Niks leuk! Hier werd de taal, dat heilige vervoermiddel van de menselijke geest, misbruikt voor een akelig spelletje. Bonaparte, boon apart; dat was niet leuk, dat was 'verschrikkeleuk' een door Kees van Kooten gemunte term, óók een woordspeling trouwens, dus fout, fout, fout, al dekte de vlag wél de lading.

Al gauw begon het me te dagen: de wereld was vol van die verwerpelijke woordspelingen. Zelfs mijn geliefde stripboeken bleken ervan vergeven. Mijn ouders hadden het eens over een 'idee-fixe' (we bevonden ons in de overvloedig gepsychologiseerde jaren zeventig) en ik riep verbaasd: 'Hee, zo heet het hondje van Asterix.'

Mijn ouders lachten, natuurlijk. Wisten zij veel? Ik pakte de albums erbij om mijn gelijk te bewijzen. Nu moesten mijn ouders nog harder lachen. 'Kijk', zeiden ze. 'Alle namen zijn woordspelingen'. Ze legden me uit wat een asterisk was, een obelisk en een idee-fixe.

Hun Frans was niet zo goed, dus aan de verklaring van 'Assurancetourix' en 'Abraracourcix' kwamen ze niet toe. Die hoorde ik pas jaren later, van een nichtje dat Frans studeerde. In de nieuwe vertaling heten dat stamhoofd en die bard trouwens respectievelijk 'Heroix' en 'Kakafonix', wat een stuk lulliger klinkt, maar wél makkelijker uit te spreken is. (Van de naam van het dorpje 'Babaorum' doorgrondde ik trouwens pas een paar jaar geleden de betekenis, toen ik bij een Franse bakker een 'baba au rhum' in de etalage zag liggen.)

De rest van de wereld vindt woordspelingen wél leuk, gezien de overstelpende hoeveelheid in het straatbeeld. Een 'Nootzaak', een 'Pablo's IJscobar', een poffertjeskraam 'Pofferdory', de groentekraam 'All you need is lof ', snackbar 'Fritureluur' of 'Hans z'n Frietje' en een cementwagen met 'C'est le beton qui fait la musique' erop.

Zo vervelend allemaal! En dan al die lollige krantenkoppen in het genre 'KLM in duikvlucht', pffffff...(hoewel, als zo'n kop per óngeluk grappig is, is het natuurlijk wél leuk, want per ongeleuk (ook weer Kees van Kooten)). 'Paus op non actief ', is bijvoorbeeld geniaal en ook 'Dood tweejarig meisje knaagt aan Chinezen' mag er beslist wezen. Zolang er maar geen opzet in het spel is, hè? En dat is helaas maar al te vaak het geval.

Mijn kinderen heb ik dan ook al héél jong uitgelegd: woordspelingen zijn een soort boeren en scheten. Je moet ze af en toe laten, daar is niets aan te doen, maar probeer het zo te doen dat een ander er geen last van heeft. Doe het dus bij voorkeur in je eentje, in een verder lege kamer, op de wc of op het balkon.

Maar ja, u weet hoe kinderen zijn. Hun boeren en scheten laten ze hardop (anders is het 'zonde'), en hun woordspelingen ook. Wij troffen onlangs aan de oever van een beekje een meerkoetje aan met kuikens. 'Ach kijk', zei mijn dochter. 'Meerkalfjes'. 'Nee', antwoordde mijn oudste zoon. 'Minderkoetjes'. Mijn jongste zoon opende zijn mond, maar ik stopte mijn vingers in mijn oren en rende weg.

Dat is toch geen leven? Ik voel me zo eenzaam tussen al die mensen die woordspelingen wél leuk vinden. Ik ben een boon apart.

Taal zit Micha Wertheim vaak in de weg

Tot ver na mijn puberteit dacht ik dat met de puberteit de tijd bedoeld werd die je nodig hebt om te puberen: de pubertijd. De periode die je als jonge volwassene gebruikt om je af te zetten tegen het feit dat de wereld niet blijkt te lijken op de wereld zoals die ons als kind werd voorgesteld.

Voor mij zou die tijd er inmiddels wel op moeten zitten, maar toch kan ik mij er nog steeds maar moeilijk bij neerleggen dat als het over de puberteit gaat, niemand beseft dat het eigenlijk over de pubertijd zou moeten gaan.

De opvatting dat taal ons helpt om de wereld beter te begrijpen heb ik nooit gedeeld. Taal zit mij juist in de weg. Een merel die fluit vergist zich niet, een danser die mooi beweegt hoeft niet uit te leggen wat er wordt bedoeld. Maar een mens die wat onder woorden probeert te brengen loopt vast voor de eerste zin goed en wel diens lippen heeft verlaten.

Dat ik zwaar tegen het advies van mijn leraren in een beroep gekozen heb waarin taal belangrijk is, komt niet voort uit mijn liefde voor taal, maar uit mijn gevecht ermee. Dat u deze tekst kunt lezen komt doordat de tekstverwerker en een redacteur hard hebben gewerkt om mijn gedachten leesbaar te maken. Als gediplomeerd dyslecticus zie ik taal niet als een bal waarmee je elegant kunt spelen, maar als een tegenstander.

Gelukkig zijn er veel momenten dat ik iets verkeerd lees. Zoals die keer dat de Opzij die mijn moeder op het station had gekocht, groot uitpakte met een cover waarop stond dat iedere moderne vrouw een werkster moest hebben. Toen ik het artikel las bleek het om werkstress te gaan. Iets wat voor die hoogopgeleide Opzij-lezeressen te verhelpen zou zijn door een werkster te nemen, maar aan dat soort praktische oplossingen wilde het vrouwenblad zich blijkbaar niet branden. Een andere keer pakte ik een flyer op voor 'circus faalangst'. Ik verheugde mij enorm op alle acrobaten die niet durfden. Bij nadere beschouwing bleek het helaas niet om een circus, maar om een cursus te gaan.

Cabaretiers doen altijd een beetje neerbuigend over woordgrapjes. En als ze het zelf niet doen, dan zijn de recensenten er wel om te zeggen dat dergelijke humor wel heel makkelijk is. Zelf denk ik daar anders over. Als taal een schil is die om de werkelijkheid heen zit, dan zijn woordgrapjes een manier om een stukje van die schil los te pellen. Zodat we even herinnerd worden aan hoe onhandig die schil is, en een glimp kunnen opvangen van wat er zich achter die schil bevindt.

Zoals we er bij slapstick aan herinnerd worden dat wij mensen het altijd zullen verliezen van de zwaartekracht, zo leren woordgrapjes ons dat we al verloren hebben nog voor we onze mond goed en wel open hebben gedaan.

De komiek die struikelt over zijn schoenen of woorden lijkt te vallen, maar in die val zit een kort moment van gewichtsloosheid. Dat is waarom het gaat bij kunst, om maar eens een woord te nemen dat de lading zelden dekt.

De Woordgraptogrammen zijn daarom niets minder dan een circus gewichtsloosheid.