Zijn vader oefende extreme terreur uit. Israel van Dorsten beschrijft die in zijn indringende boek Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold. Hij hoopt er anderen mee te helpen. Welke lessen over psychische mishandeling zijn uit zijn levensverhaal op te maken?

Israel van Dorsten is elf jaar en volgens zijn vader beïnvloed door slechte geesten en energieën. Daarom moet hij gereinigd worden. Dat betekent: onderdompeling in koude baden. Als dat niet helpt, slaat zijn vader de slechte energie letterlijk uit hem.

Ook moet Israel maandenlang in isolatie: hij zit opgesloten in een donker hokje op een koude zolder en heeft geen contact met zijn jongere broertje en zusjes. Het hokje is één vierkante meter.

'Er zijn maar twee houdingen mogelijk', schrijft hij in zijn net verschenen boek Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold. 'Staand met mijn handen gevouwen in gebed of zittend op de grond. De ruimte is te klein om mijn benen te strekken, dus ik zit met mijn armen om mijn opgetrokken knieën geslagen en in elkaar gedoken als een foetus.' Plassen durft hij amper, eten krijgt hij soms, als vader vindt dat hij er recht op heeft.

Voortdurend is Israel bang. 'Vader kan op ieder moment naar zolder komen. De reden weet ik nooit', schrijft hij. 'Als ik geluk heb, gebruikt hij zijn blote handen. Soms heeft hij een stok of een honkbalknuppel bij zich. Het duurt nooit lang. De pijn blijft.'

Verbijsterende lectuur

Ook voor wie De kinderen van Ruinerwold heeft gezien, de documentaireserie van Jessica Villerius, is dit boek verbijsterende lectuur. Dat komt door de precisie waarmee Israel zijn ervaringen, heel sec, onder woorden brengt. Hij voegt er geen oordeel achteraf aan toe, hij blijft bij het perspectief van het kind dat hij was. Kwetsbaar, overgeleverd aan een krankzinnige vader die denkt dat hij de Messias is.

In 293 pagina's roept Israel een beklemmende wereld op. Letterlijk, want hij en de vijf andere kinderen zaten gevangen, niemand wist dat ze überhaupt bestonden. Fysieke mishandeling was aan de orde van de dag. Een straf die Israel soms kreeg: drie dagen en nachten buiten rondjes lopen, zonder eten en zonder slaap. Tijdens die rondjes moest hij nadenken over hoe slecht hij was.

Maar de beklemming is vooral psychisch: vader Gerrit Jan had zich meester gemaakt van Israels brein. Hij liet de jongen van zijn elfde tot zijn twintigste fungeren als medium voor honderden geesten. Elke minuut van Israels dag werd door zijn vader gecontroleerd. Zijn vader domineerde ook zijn gedachten: Israel is er lange tijd zelf van overtuigd dat hij waardeloos is en straf verdient.

Met zijn levensverhaal wil Israel aandacht en begrip kweken voor 'deze vaak onbegrepen vorm van geweld', schrijft hij op de binnenflap van zijn boek. Daarbij werkt hij samen met stichting Het verdwenen zelf, die opkomt voor slachtoffers van psychische terreur.

Het gezin waarin Israel van Dorsten opgroeide. Foto werd gebruikt in ‘De kinderen van Ruinerwold’, de documentaireserie van Jessica Villerius uit 2021. Het gezin waarin Israel van Dorsten opgroeide. Foto werd gebruikt in ‘De kinderen van Ruinerwold’, de documentaireserie van Jessica Villerius uit 2021. Foto: BNNVARA

Zijn er uit Israels extreme ervaringen dan algemene lessen te trekken over geestelijk geweld? Zeker, zegt Iris Koops, van huis uit organisatiedeskundige. Negen jaar geleden richtte zij Het verdwenen zelf op, toen ze vastliep in haar leven als gevolg van psychische mishandeling. Dit type mishandeling belemmert de ontwikkeling van een eigen identiteit, vandaar de naam van de stichting.

Koops schreef twee boeken, waarvan 20.000 exemplaren zijn verkocht: Herstellen na narcistische mishandeling (2014) en Je leven in eigen hand (2017). Nadat Israel uit zijn gevangenis in Ruinerwold ontsnapte, nam hij contact op met Koops. Zij stuurde hem haar boeken, die hij met interesse las.

Syndroom van slachtoffers

Samen met de circa dertig aan de stichting verbonden hulpverleners probeert Koops het narcissistic victim syndrome of narcistisch slachtoffersyndroom meer bekendheid te geven. Dit uit Amerika overgewaaide begrip is in Nederland niet officieel erkend als syndroom. Het staat ook niet in de DSM, het grote handboek waarin alle psychiatrische ziektes en stoornissen zijn beschreven.

Maar het bestaat wel, zegt Koops: de gevolgen van geestelijke mishandeling door een narcist of psychopaat. "Sinds de oprichting van Het verdwenen zelf hebben wij duizenden schrijnende getuigenissen ontvangen van dit type geweld." Ze vindt het gek dat de narcistische persoonlijkheidsstoornis van de daders wél in de DSM staat, maar de gevolgen van die stoornis voor hun nabije omgeving niet.

Een narcistische ouder of partner is dominant en egoïstisch, hij (of zij) wil bewonderd worden en heeft weinig tot geen empathisch vermogen. Hij beschouwt de ander als verlengstuk van zichzelf, niet als zelfstandig wezen. Vaak is hij succesvol in de buitenwereld, die dan ook niet ziet wat er achter de voordeur gebeurt. Ook hulpverleners herkennen vaak niet wat zo'n dader aanricht.

Jammer genoeg duikt het begrip narcisme tegenwoordig overal op, weet Koops. "Daardoor devalueert het. Je hoort wel: als je partner vreemdgaat, is het een narcist. Nee dus. Slachtoffers van echt narcistisch geweld worden daardoor niet geloofd, mensen denken: het zal wel meevallen. En dat is kwalijk."

Dominant, manipulatief, grootheidswaan

Het is niet zeker of Israels vader een narcist is. Hij werd wel onderzocht door het Pieter Baan Centrum, maar dat onderzoek werd bemoeilijkt door het feit dat de man als gevolg van een hersenbloeding niet meer kan spreken. Het onderzoeksrapport is niet openbaar, maar werd wel in de rechtszaken tegen hem besproken, met woorden als dominant, narcistisch, manipulatief en grootheidswaanzin.

"Maar het gaat me niet om etiketjes plakken", zegt Koops. "En ook totaal niet om het diagnosticeren van de vader van Israel. Ik wil laten zien dat er een herkenbare systematiek zit achter het geweld dat hij gebruikte. Omdat het andere slachtoffers helpt om een rode draad te zien in wat hen is overkomen."

Wat is die rode draad in het verhaal van Israel en de andere kinderen van Ruinerwold? Volgens welk patroon voltrekt zich deze vorm van psychische mishandeling, ook wel dwingende controle genoemd, waarin de slachtoffers zich moeten overgeven aan een gestoord systeem?

Isolatie is een belangrijk kenmerk, zegt Koops. Israel en vijf van zijn broers en zussen waren niet eens opgegeven bij de burgerlijke stand, hun isolement was 100 procent. Andere kinderen gaan wel naar school, maar mogen bijvoorbeeld nooit bij vriendinnetjes spelen. "De buitenwereld is slecht, het gezin is het zogenaamd veilige haventje. Het is het gezin tegenover de buitenwereld."

Verdeel en heers

Ook bekend is de verdeel-en-heersstrategie. Een oudere broer van Israel wordt op zijn veertiende uit het gezin gezet. Zelf mag Israel jarenlang nauwelijks contact maken met de zusjes en het broertje met wie hij nog wel het huis deelt. "Het doel is steeds: het kind breken en ondergeschikt maken aan de ouder en diens realiteit", zegt Koops. "Het is niet de bedoeling dat kinderen steun hebben aan elkaar."

Daarbij maakt de gestoorde ouder vaak onderscheid tussen het zwarte schaap en het gouden kind, dat extreem wordt verwend. Als Israels oudere broer, die later uit het gezin wordt gezet, ineens uit de gratie van vader is gevallen, krijgt Israel de laptop van de 'slechte' broer. "Dat vind ik hartverscheurend: zo wordt hij ook nog medeplichtig gemaakt aan de mishandeling van zijn broer."

Een grote gebeurtenis is de dood van zijn moeder als Israel tien is. Even mogen de kinderen om haar rouwen, maar al gauw bestempelt zijn vader haar als slecht en verdorven. Wie affectie toont of verdriet heeft om haar dood, krijgt straf. "Dat is vergelijkbaar met ouderverstoting."

Het slachtoffer krijgt zelf de schuld van de mishandeling: ook dat hoorde Koops vaak van mensen die de stichting benaderden. 'Als jij niet zo slecht, dom en lelijk was, had ik je niet hoeven straffen.' Berouw toont dit type daders niet, volgens haar. "Dat is een groot verschil met ouders die uit onmacht handelen."

Juist die omdraaiing - 'het is je eigen schuld' - is funest. Dat blijkt ook uit Israels verhaal: hij gaat zichzelf bekijken door de ogen van zijn vader en ziet een slecht kind. Logisch dat hij uren achter elkaar moet bidden of dagelijks zestien uur achter elkaar op een bankje tegenover zijn vader moet zitten.

Israel van Dorsten, augustus 2022. Israel van Dorsten, augustus 2022. Foto: Merlijn Doomernik

Wie langdurig bloot staat aan psychisch geweld, ontwikkelt gevoelens van waardeloosheid, een vertekend zelfbeeld en extreem aanpassingsgedrag, zegt psycholoog Jelmer van Nimwegen, voorzitter van Het verdwenen zelf.

"Het is voor deze mensen ook bijna onmogelijk om keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, omdat ze bang zijn dat ze iets verkeerd doen. Ze blijven steken in afhankelijkheid, hun ontwikkeling stagneert, hun autonomie is overgenomen, stukgemaakt."

"Daar blijf je last van houden", zegt Van Nimwegen. "In je relatie, in je werk. Je eigenheid verdwijnt. Met name kinderen die zich niet verzetten, houden hier last van. Zij liggen aan de emotionele ketting. Het vergt moed, natuurlijk, om zoals Israel los te breken."

Een grote groep slachtoffers

Volgers Van Nimwegen en Koops gaat het om een grote groep. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in 2020 blijkt dat 820.000 mensen per jaar slachtoffer zijn van structureel huiselijk geweld. Daaronder vallen fysiek en seksueel geweld, maar ook dwingende controle, waarbij de één de ander sterk domineert en vrijheden ontneemt.

Israels verhaal kan deze slachtoffers helpen hun eigen levensverhaal vorm te geven. "Herkenning is de eerste stap naar bevrijding", zegt Van Nimwegen. "Je moet eerst weten dat je in de gevangenis zit, tot die tijd voelt het als normaal. Natuurlijk ga je twee keer per dag naar de kerk als je een diepgelovige, dwingende vader hebt."

Koops hoopt dat ook hulpverleners meer oog krijgen voor 'het systematische patroon' van geestelijk geweld, de continue macht en controle die plegers uitoefenen. "Ze gedragen zich buitenshuis vaak normaal en charmant, ze zijn goed gekleed of hebben het materieel mooi voor elkaar. Ze hebben twee gezichten, binnenshuis gaat het er heel anders aan toe. Daardoor worden hun kinderen vaak niet geloofd."

Kun je herstellen van psychische mishandeling? Ja, al verdwijnen sommige kwetsuren nooit, zegt Koops. En het hangt af van allerlei factoren, zoals de juiste hulp. "Die is levensreddend."

Met Israel gaat het goed. Hij studeert sociologie in Utrecht. Zijn boek kwam vorige week binnen op nummer 1 van De Bestseller 60. 'Het leed van het verleden kan ik niet vergeten', schrijft hij in het nawoord. Maar hij kreeg ook 'prachtige geschenken' sinds hij op 13 oktober 2019 wist te ontsnappen. 'Zo veel warmte, zo veel zorg, zo veel moois dat ik er een warme gloed van over mijn lichaam krijg.'