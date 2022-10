Kefah Allush (53) interviewde voor het programma De kist al meer dan 180 bekende Nederlanders over het leven en de dood. Hoe kijkt hij er zelf eigenlijk tegenaan?

Ben je door De kist anders gaan denken over de dood?

"Tot ik dit programma ging maken was de dood geen onderwerp waar ik uitgebreid bij stilstond. Ik leef heel erg in het moment en zuig op wat er om mij heen gebeurt, wat er na de dood gebeurt heeft me nooit erg beziggehouden. Ik heb de dood ook niet nodig om waarde te kunnen geven aan mijn leven. Het leven is eindig en je moet er wat van proberen te maken. Pas nu ik de 50 gepasseerd ben wordt het iets meer voorstelbaar dat het leven eindig is.''

Heb je al met de dood van dierbaren te maken gehad?

"Ik heb het geluk dat ik nog niet veel grote dramatische sterfgevallen in mijn nabije omgeving heb meegemaakt, op het overlijden van mijn schoonmoeder na. Ik heb wel veel mensen geïnterviewd voor De kist die inmiddels zijn overleden: Bibian Mentel, Bob Fosko, René Gude, de lijst is lang. Zo'n overlijden komt altijd wel op een bepaalde manier bij mij binnen, ik denk op zo'n moment terug aan wat we hebben besproken.

"Ik heb geen idee hoe ik het zelf zal beleven als de dood mijn persoonlijke leven binnenkomt. Over het algemeen ben ik een heel vrolijk en optimistisch persoon, in het uiten van verdriet ben ik wat onderkoeld. Het is alsof er een schermpje zit tussen mij en heftige emoties, ik verwerk heftige dingen liever alleen en meer druppelsgewijs.''

Zijn er gesprekken die je voor De kist voerde die extra veel indruk op je hebben gemaakt?

"Onlangs overleed Ivan Wolffers, het gesprek met hem heb ik toen teruggekeken. Toen we elkaar spraken had hij al twaalf jaar kanker, ik zag dat ik tijdens het interview steeds naar de dood wilde, maar hij gaf aan dat zolang die dood zich nog niet aandient, hij er nog gewoon is. Hij wilde niet de ziekte zijn, dat vond ik heel indrukwekkend. Toen ik bij René Gude, Denker des Vaderlands, mocht langskomen om te praten over zijn aanstaande einde, vroeg hij of ik een op maat gemaakte kist wilde meenemen; met een hap eruit omdat hij maar één been had. Hij is uiteindelijk in die kist begraven. Hij kon heel mooi woorden geven aan wat er met hem gebeurde.

"Voor de tweehonderdste aflevering ben ik teruggegaan naar Ernst Daniël Smid, die inmiddels zelf ernstig ziek was. In het eerste gesprek dat ik met hem voerde vertelde hij emotioneel over de dood van zijn vrouw. Hij liet een lampje branden dat naast haar sterfbed stond, tot het peertje na een half jaar kapotging. Het was de eerste keer dat ik mij als interviewer persoonlijk liet raken door een verhaal, maar dit kon ik mij opeens zo goed voorstellen.''

Werd er vroeger bij jou thuis over de dood gesproken?

"Het was geen onderwerp van gesprek, en nu nog spreken we er alleen in flarden over. Maar als in onze familie iemand overlijdt, gaat het er altijd vrij intens aan toe, dat heb je met mediterrane types. Ik weet nog dat ik als kind van zes in Palestina bij de begrafenis van een oudoom was; het enorme drama dat zich daar voltrok, met allemaal gillende, huilende mensen, dat vond ik toen al wat te veel van het goede. Al weet ik inmiddels dat het wel gezonder is om het eruit te gooien dan het op te kroppen; de apotheose van verdriet, het samen beleven ervan, maakt dat je het verlies beter kunt verwerken. Toch zit ik zelf niet zo in elkaar. Aan de ene kant ben ik een liefhebber van drama en verhalen, maar aan de andere kant ben ik bijna ontluisterend nuchter. Ik zie nu al op tegen de begrafenis van mijn ouders. Ervan afgezien dat ik niet uitkijk naar het enorme gemis, heb ik ook helemaal geen trek in al het sociale gedoe dat bij een Arabische begrafenis komt kijken. Misschien dat ik juist expres wat dramatischer zal moeten doen, om de enorme stoet mensen die dan langskomt op afstand te kunnen houden.

"Mijn ouders willen per se begraven worden in hun geboortegrond, maar omdat Palestina vanwege de situatie daar geen optie is, kiezen ze voor Jordanië. Maar wie zal er ooit heen gaan om hun graf bezoeken en naast wie liggen ze daar dan? Ik heb ze al vaak laten weten dat ik het een stom en onzinnig plan vind, maar zij zijn gevoelig voor die symboliek.''

Hoe vind je dat we in het Westen omgaan met de dood?

"In veel andere delen van de wereld is de dood onderdeel van het dagelijks leven en iets wat je samen beleeft. Hier beschouwen we de dood als een afwijking, iets wat niet hoort te gebeuren, Ik ben daar zelf het perfecte voorbeeld van, ik ben principieel en categorisch tégen de dood. Als ik iets op mijn kist zou moeten schrijven, zoals ik altijd aan mijn gasten vraag, zou het dat zijn.

"We besteden in het Westen de dood en alles wat erbij komt kijken uit, en dat maakt dat we het lastig vinden om ons ertoe te verhouden. Ik denk dat we allemaal wel worstelen met het balanceren tussen het individu en groepsdier zijn. Ik heb dat zelf ook, ik mis het wel eens om nadrukkelijk onderdeel van een groep te zijn, maar alles in mij heeft een groot talent voor het individualisme. Mijn partner helpt mij daar wel in, we zijn al vijfentwintig jaar samen. Zij weet wanneer ze mij met rust moet laten en wanneer ze me juist bij de groep moet betrekken.''

Heb je al nagedacht over hoe jouw eigen afscheid eruit moet gaan zien?

"Door het maken van het programma ben ik gaan nadenken over de meer praktische kanten van de dood en inmiddels heb ik dat gedeelte wel uitgedokterd; ik wil niet in een kist, maar op een draagbaar of in een mand, gewikkeld in een laken, zoals in de Arabische cultuur de gewoonte is. Ik wil niet begraven worden maar gecremeerd, tenzij ik eerder overlijd dan mijn ouders, want voor hen is cremeren echt geen optie. Ik wil mijn nabestaanden niet opzadelen met de zorg voor een graf en het schuldgevoel dat daarbij komt kijken als je niet vaak genoeg gaat. Wat mij betreft wordt mijn as na afloop gewoon in de prullenbak gegooid, ik heb geen favoriete plek waar ze het moeten uitstrooien. Hoewel, misschien kunnen mijn kinderen wel een tatoeage met mijn as laten zetten.

"Een beetje drama op mijn afscheid lijkt me stiekem ook wel leuk; dat het een zwartgallig jankfestijn wordt, waar plotseling onbekende minnaressen en onwettige kinderen opduiken. Dat gaat allemaal helemaal niet gebeuren, maar ik zie het wél voor me, zo'n scène. Ik hou van verhalen, daar heb ik mijn leven aan gewijd, en de dood levert altijd een mooi verhaal op.''

Heb je iets met rituelen rondom de dood?

"Ik heb mijn kinderen en partner gezegd dat ik het een goed idee vind als ze het wassen en inwikkelen van mijn lichaam zelf doen, het is volgens mij een goede manier om vrede te krijgen met het idee dat iemand er niet meer is. Mijn kinderen zijn nu 32, 30, 23; zij knikken alleen wat als ik zoiets zeg, ik weet niet precies wat ze ervan vinden. Verder ben ik heel krenterig als het om de dood gaat, waarom zou je veel uitgeven aan allerlei opsmuk, van een dure kist tot een plek op een begraafplaats? Dat geld kan zoveel beter besteed worden!''

Waaraan zoal?

"Aan het leven! Als er al geld uitgegeven moet worden aan mijn afscheid, dan liever aan een bijeenkomst voor de nabestaanden dan aan een dure kist of een graf. Samenkomen, verhalen uitwisselen, eten en drinken, het is allemaal goed voor de verwerking. Hoe mijn familie zo'n bijeenkomst invult moeten ze verder helemaal zelf weten. Al denk ik dat er wel veel eten zal zijn, in ons gezin draaien alle herinneringen altijd om eten. In juli praten we al over het kerstdiner. Ik ben gek op het Bijbelse principe van het brood breken, ik hoop ooit nog een programma te maken waarin ik verschillende culturen leer kennen door samen te koken. Bij mijn dood zal hoe dan ook worden gegeten."

Hoe zou je herinnerd willen worden?

"Stiekem zou ik wel bij mijn eigen uitvaart aanwezig willen zijn. Ik vrees dat mijn kinderen me zich zullen herinneren als de vleesgeworden 'mansplainer', haha. Ze gaan vast grappen maken over dat je papa geen vragen moest stellen, omdat ik graag altijd als een schoolmeester alles uitvoerig wil uitleggen. Ik pauzeer een film nog om de etymologie van een grap uit te leggen.

"Ik denk dat mensen me zich verder zullen herinneren als eigenwijs en betweterig, als iemand die dingen met overgave deed, die weleens een boek las en met wie je ook kon lachen. Een praatjesmaker, maar daaronder was 'ie best oké, dat idee. Ik hoop ook dat mensen wel zullen herkennen dat ik altijd bereid was om te leren en een nieuwe, betere versie van mezelf te worden. In de loop van de jaren heb ik ingezien dat het goed is om ook het perspectief van de ander te bekijken, en niet elk winbaar gevecht te willen winnen. Zelfs al heb je gelijk, dan hoef je het nog niet af te dwingen.''

Ben je gelovig opgevoed?

"Ik ben opgegroeid in een seculier islamitisch gezin. Ik kwam nooit in de moskee, maar we vierden wel de traditionele feesten, zoals mensen hier ook Kerstmis vieren. Ik had eigenlijk niks met het geloof, maar daar ben ik al enige tijd geleden op teruggekomen. Ik ontdekte rond mijn dertigste dat ik Jezus wel een coole gast vind. Hij koos radicaal voor liefde, wilde de ander zien en horen en maakte ruimte voor anderen. Alleen op die manier kom je als mens dichterbij de kern van je bestemming.''

Wat is jouw idee over leven na de dood?

"Ik geloof niet in een hemel en hel na je dood, maar wel als concept; de hel is dat je jezelf tijdens je leven afsnijdt van wat een hemel voor je zou kunnen zijn. Ik heb de neiging om me terug te trekken, als een kluizenaar, terwijl ik me veel gelukkiger voel met mensen om mij heen. Als er leven na de dood bestaat zou ik in een hiernamaals willen belanden waar ik dit leven opnieuw kan meemaken en ik weer op avontuur kan. Ik wil eigenlijk door kunnen met leven en niet hoeven stoppen. Het enige lied dat ze moeten draaien op mijn afscheid heet I'm Not Dead Yet, waarin Lord Huron zingt over hoe hij niet doodgaat, zelfs niet als hij door haaien wordt aangevallen of met granaten wordt bekogeld. Ik hoorde het ooit en de tekst sprak me meteen aan. Met die instelling wil ik leven.''

Als je een eeuwige leeftijd zou mogen kiezen, welke zou het dan zijn?

"Ik ben 53 en dat vind ik een prima leeftijd, ik ben nog nieuwsgierig genoeg om van alles te willen, maar niet meer zo opgefokt als vroeger. Ik vind ook weinig dingen echt eng meer. Fysiek zou ik nog wel 35 jaar willen zijn trouwens. Geef mij dat lijf van toen, maar dan graag met de levenservaring en de rust van nu.''

En als je nu zou sterven, hoe kijk je dan op je leven terug?

"Ik heb hard gewerkt, ik ben gezond, ik heb te eten en een dak boven mijn hoofd en ik heb veel liefde en bevestiging gekregen, onder andere van mijn kinderen en mijn partner. Een bucketlist heb ik niet, het enige waar ik van baal is dat het op mijn leeftijd waarschijnlijk niet meer zal gaan lukken om nog tv-programma's te maken over onderwerpen waar ik, naast reizen en geschiedenis, ook hartstochtelijk over ben, zoals muziek, theater en wetenschap. Een groot entertainmentprogramma, zo eentje met een showbizztrap, is denk ik ook geen optie meer. Maar als dat het ergste is… ik heb een prima leven geleid, ik heb er alles uitgehaald.''

Het nieuwe seizoen van 'De kist', te zien op NPO2 bij de EO, is te zien vanaf januari 2023.