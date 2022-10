Gitaargoden zoals Brian May en Steve Lukather kwamen ooit speciaal naar Vlissingen om te worden geëerd. In Bergen op Zoom worden deze week herinneringen opgehaald.

"Alles komt weer boven", zegt Cor de Jonge over de fototentoonstelling op de binnenplaats van stadspaleis het Markiezenhof. "Als je ziet wie er allemaal in Vlissingen zijn geweest en wat voor sfeer er was, dan denk je: dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen."

De Jonge was in 2006 initiatiefnemer van de Eddy Christiani Award. Jaarlijks werd een gitarist van naam in het Arsenaaltheater in Vlissingen onderscheiden met deze oeuvreprijs. Eddy Christiani (1918-2016), de eerste Europeaan met een elektrische gitaar, reikte deze persoonlijk uit.

Na zeven edities werd de organisatie overgenomen. De prijs werd omgedoopt tot Sena Performers European Guitar Award en streek uiteindelijk neer in Bergen op Zoom. Donderdag neemt de voormalige Genesis-gitarist Steve Hackett de prijs in ontvangst.

'Het bracht heel veel stress met zich mee'

De expositie bij het Markiezenhof blikt terug op de vijftienjarige historie, met ruime aandacht ook voor de Eddy Christiani Award. "Dat maakt me wel trots", zegt De Jonge. "Het is fijn dat ze duidelijk niet vergeten zijn waar de prijs vandaan komt." Niettemin is hij opgelucht dat hij er niet meer voor verantwoordelijk is. "Het bracht altijd heel veel stress met zich mee. Ik denk dat de organisatie toch wel een paar jaar van mijn leven heeft gekost."

Eddy Christiani reikt in 2010 de prijs uit aan Steve Lukather. Eddy Christiani reikt in 2010 de prijs uit aan Steve Lukather. Foto: Lex de Meester

Hij bedacht de prijs destijds als coördinator van Poppunt Zeeland. De popkoepel zocht manieren om grote namen naar Zeeland te halen. De Jonge ontdekte dat er nog geen gitaristenprijs was. "Terwijl de elektrische gitaar het instrument is dat de popmuziek het meest heeft beïnvloed. Ik vond dat we daar iets mee moesten."

Leendert Haaksma, destijds gitarist bij Anouk, was de eerste winnaar. Daarna volgden nationale grootheden zoals Dany Lademacher (Herman Brood), Ad Vandenberg en Jan Akkerman. De gloriejaren waren 2010 en 2011, toen het De Jonge lukte om eerst Steve Lukather (Toto) en vervolgens Brian May (Queen) te strikken.

Organisatie was vaak buitengewoon lastig

"Elke editie had haar eigen verhaal. Ze waren allemaal bijzonder", vindt De Jonge, ook al was de organisatie vaak buitengewoon lastig. "We zijn een paar keer langs de afgrond gegaan met de prijs. Dan gebeurde er weer van alles waar we geen controle over hadden. Er waren meerdere edities die niet door dreigden te gaan."

Dat was ook het geval bij Brian May. "Het is een heel lieve man. Als je hem ontmoet, heb je het idee dat je met een goede vriend zit te praten. Maar zijn entourage was niet altijd even makkelijk", zegt De Jonge met gevoel voor understatement. Meerdere keren dreigde de komst van de Queen-gitarist in het water te vallen.

Bovendien wilde hij aanvankelijk zelf niet optreden. In plaats daarvan bracht Roel van Velzen een Queen-tribute. Dankzij een fanatieke fan was in het Arsenaaltheater wel een exacte kopie van de gitaren en apparatuur van Brian May aanwezig. Die was zo aangenaam verrast, dat hij besloot toch mee te spelen. "Hij heeft drie liedjes gedaan en de zaal ontplofte. Het was uiteindelijk geweldig."

Donderdag is De Jonge bij de uitreiking van de prijs aan Steve Hackett. Hij is blij met hoe de Eddy Christiani Award is voortgezet. "Het mooiste is dat het weer bijna een kopie is van zoals we het in Vlissingen deden. Het is op zich jammer dat de prijs niet meer hier is, maar ik mis het helemaal niet. Het scheelt mij een hoop stress. Ik zit daar nu lekker rustig achter een biertje."

Steve Hackett ontvangt donderdag 27 oktober de Sena Performers European Guitar Award in Gebouw-T in Bergen op Zoom. Daar treedt hij ook op. Aanvang: 20.00 uur. De expositie over de prijs is tot en met donderdag gratis te bezoeken bij het Markiezenhof.