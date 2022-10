Lydia's dochter herstelde vijf jaar geleden van een chronische ontsteking, dankzij een behandeling met bacteriofagen in Georgië. Het was zo'n opzienbarend verhaal, dat Lydia Roelofs regelmatig wanhopige mensen aan de deur kreeg, die smeekten om hulp.

Een behandeling met fagen is in Europa namelijk nog niet mogelijk, ondanks de succesverhalen uit Georgië. De Vroomshoopse heeft nu al naar schatting achthonderd mensen begeleid die zo'n Georgische behandeling hebben ondergaan. Ze heeft er zelfs haar werk van gemaakt. Ze is het Nederlandse loket geworden van de Eliavakliniek in Georgië, die ook haar dochter hielp. In veel gevallen is een reis naar Georgië niet eens meer nodig.

Bacteriofagen zouden voor mensen met chronische ontstekingen een veilig alternatief kunnen zijn voor het gebruik van antibiotica. Mensen met een chronische ontsteking kunnen resistent worden voor antibiotica. Dan helpt dat niet meer. Dat kan betekenen dat ledematen soms geamputeerd moeten worden. En er is een hogere kans op vroegtijdig overlijden aan een ontsteking.

'Ten dode opgeschreven'

Bij Marit speelde dat in 2017, ze was toen elf jaar. Ze leed eigenlijk al vanaf haar geboorte aan heel pijnlijke chronische blaas- en nierbekkenontstekingen. Ze kreeg zoveel antibiotica in de loop der jaren dat ze er resistent voor was geworden. "Artsen zeiden in feite dat ze niets meer voor haar konden doen. Eigenlijk was ze ten dode opgeschreven. Elke nieuwe ontsteking zou haar dood kunnen worden."

Toen zag de Twentse het programma Artsen van morgen. Daarin behandelde journalist en programmamaker Antoinette Hertsenberg spraakmakende zorginnovaties. In één van die afleveringen volgde ze patiënten die zo'n bacteriofagenbehandeling met succes hadden ondergaan.

Niets te verliezen

"We hadden niets te verliezen", besefte Lydia. Ze gingen er voor. Maar omdat behandeling met bacteriofagen in ons land niet erkend is werd het door de verzekering niet vergoed. Zelf konden ze de de onderzoeken en behandeling in Georgië niet bekostigen. Daarom startte haar moeder een crowdfunding. Het trieste verhaal van Marit raakte zoveel mensen dat het benodigde geld (circa 8500 euro) er snel was.

Een bacteriofaag is een lichaamseigen stof die een antibioticabehandeling tegen een ontsteking kan vervangen. Denk aan longontstekingen, wondinfecties of een bacterie op een kunstheup of -knie. In tegenstelling tot antibiotica, dat alle bacteriën doodt, pakken de fagen volgens de Georgische artsen alleen de bacterie aan die verantwoordelijk is voor de infectie.

In Georgië wordt zo'n behandeling al sinds jaar en dag gedaan. In Nederland dus niet. Er is er intussen wel wetenschappelijk onderzoek naar gestart, maar dat lijkt dat door corona wat vertraagd. En in België wordt de therapie - onder strikte voorwaarden - inmiddels toegepast bij een klein aantal patiënten. Maar uitsluitend aan Belgen.

Voor Lydia Roelofs nog steeds onbegrijpelijk. "Het groot aantal succesvolle verhalen van patiënten zegt toch genoeg. Ik heb begeleid waarbij amputaties zijn voorkomen. Maar belangrijker: ik heb het bij mijn eigen dochter gezien. Het heeft haar leven veranderd, ze heeft weer een toekomst." Marit heeft sinds de behandeling amper nog klachten gehad. Ze is nu bezig met een opleiding tot onderwijsassistent.

"Nadat het positieve verhaal van Marit in de publiciteit was geweest stonden er echt wanhopige mensen bij mij voor de deur. Mensen die me smeekten om hulp, omdat ze er zelf niet meer uitkwamen met hun behandelend arts. Sommigen nog schrijnender dat Marit. Die mensen ben ik gaan helpen. Op een gegeven moment waren het er zoveel dat de kliniek in Georgië vroeg: Kan je niet officieel ons aanspreekpunt in Nederland worden? Nu is het mijn werk."

Verkeerd gebruik

Op 18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Want door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica aan het worden. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden.

Roelofs hoopt dat de therapie ook snel in Nederland beschikbaar komt. Tot die tijd promoot ze de behandeling in Georgië. In veel gevallen kan de behandeling thuis, zegt ze. Roelofs zorgt bijvoorbeeld voor het opsturen van monsters met bijvoorbeeld sputum, urine of wondvocht. De artsen daar kunnen zo bepalen welke fagen nodig zijn. Consulten kunnen via beeldverbinding. De fagen komen in een drankje naar de patiënt. Maar soms blijft onderzoek in Georgië nodig. Een thuisbehandeling kost ongeveer 3200 euro, inclusief Lydia's begeleiding. Onderzoek in het land zelf is, afhankelijk van de complexiteit, ongeveer het dubbele.