Op weg naar huis na een avondje sporten werd Indy uit Goes van zijn fiets gereden. De automobilist reed door. De vijftienjarige jongen is hevig ontdaan. 'Het voelt alsof je niks waard bent.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ondanks de pijnstillers die hij slikt, heeft Indy Smid twee dagen na het ongeval nog veel pijn. Elke beweging doet zeer. Dat is niet gek, want bij de jonge Goesenaar brak een stukje van zijn schouderblad af toen hij donderdagavond in de Goese Polder, al fietsend met zijn verlichting aan, werd aangereden door een automobilist. Hij was bijna thuis toen hij rond half 10 hoorde dat er een auto achter hem reed op het punt waar de de Anthony Edenlaan en de Europalaan bij elkaar komen. "Ik ben zoveel mogelijk aan de kant gaan rijden'', herinnert hij zich. Toch raakte de auto hem, wellicht met de spiegel. Indy vloog over zijn stuur heen en kwam met een harde klap op de grond terecht.

Naar het ziekenhuis

Nog in verwarring over wat hem luttele seconden eerder was overkomen, zag hij nog net hoe de auto doorreed. Een kleine witte auto. De jongen werd aan zijn lot overgelaten. De mogelijkheid dat de bestuurder niets van de aanrijding heeft meegekregen, wuift hij weg. 'Hij of zij moet het hebben gemerkt'. Indy wist nog naar huis te komen, waar voor hem en zijn moeder snel duidelijk was dat een bezoekje aan het ziekenhuis noodzakelijk was. Daar werd die nacht de balans opgemaakt: een gebroken schouderblad en een gekneusde enkel.

Maar los van het lichamelijke letsel heeft het ongeluk de jonge Goesenaar ook mentaal geraakt. Moeder Xandra merkt dat hij nog helemaal zichzelf niet is. "Hij zegt dat hij zich totaal niks waard voelt, omdat hij daar zo is achtergelaten na de botsing. Dat doet wel iets met je, als je zoon dat zegt.'' Moeder en zoon zeggen niet boos te zijn over het ongeluk op zich. Daar zijn ze heel rationeel in: zoiets kan de beste overkomen. "Maar dat mensen doorrijden na een ongeluk lijkt wel een trend te worden'', zegt Xandra. "Waarom doe je dat?''

Indy stelt vast dat hij er misschien nog wel relatief goed vanaf is gekomen. Stel dat hij nog veel slechter terecht was gekomen. Hoe lang had hij dan op straat gelegen voor iemand hem had gevonden? Dat de automobilist niet is gestopt om te helpen, zit hem dwars. Indy en zijn moeder hopen dat de bestuurder zichzelf nog meldt of wordt gevonden. Al is de kans op dat laatste volgens de jongen klein. "Ik heb alleen kunnen zien dat het een kleine witte auto was, niet eens of er een man of vrouw in zat. Maar ja, er rijden zoveel kleine witte auto's rond.'' Moeder Xandra vult aan: "Het was donker, dus het kan misschien ook dat hij lichtgrijs was.''

'Stop gewoon!'

Het tweetal wil uit de trieste gebeurtenis toch iets positiefs halen door een dringende oproep te doen: rijd niet door als je iemand hebt aangereden! "Natuurlijk snap ik dat je schrikt'', zegt Xandra. "Of dat je bang bent dat mensen boos zijn. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Toen mijn andere zoon een keer is aangereden op zijn wielrenfiets, was ik juist blij dat de automobiliste zich om hem bekommerde, ondanks dat ze in paniek was. Ze heeft hem zelfs naar huis gebracht. Je moet maar zo denken: hoe zou je het zelf vinden als jouw kind, of iemand anders van wie je houdt, van de fiets wordt gereden en dat de bestuurder zich niet om hem of haar bekommert? Dat is toch vreselijk?!''

De jonge Goesenaar baalt nog een beetje extra, omdat hij net was begonnen met een nieuwe bijbaan bij de McDonald's. Het is niet leuk om je al meteen voor lange tijd te moeten ziekmelden. Indy is vermoedelijk weken uit de roulatie. Ook freerunnen, de sport die hij zo leuk vindt en waar hij ook vandaan kwam toen het mis ging, zit er vermoedelijk lange tijd niet in. Afhankelijk van hoe zijn schouderblad zich herstelt, volgt misschien nog een operatie. De jongen en zijn moeder hebben aangifte gedaan bij de politie.