Er zitten te veel giftige PFAS in onze rivieren en kanalen, blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM. Dat is slecht voor het milieu en voor het drinkwater. Een groot deel van deze giftige chemische stoffen komen ons land binnen via de Rijn.

"We zitten in een chemische crisis", concludeert milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht. PFAS, een verzamelnaam voor zo'n zesduizend giftige stoffen, verdwijnen maar moeizaam uit het milieu. Ze zitten in heel veel consumentenproducten, zijn nauwelijks afbreekbaar en kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. "Het is een heel complex verhaal. De politiek moet er wat mee, maar consumenten zijn net zo goed verantwoordelijk."

In 2020 kwam er via de grote rivieren ruim 3000 kilo PFAS vanuit het buitenland binnen, heeft Jonker berekend. Koploper is de Rijn met bijna 2000 kilo. In ons land komt daar nog van alles bij door lozingen van bedrijven en via de lucht, maar hoeveel is lastig te achterhalen.

Drinkwater

Dat lijkt weinig voor zulke grote rivieren, maar het is te veel om onder een nieuwe norm voor drinkwater te blijven, blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het westen van Nederland wordt het drinkwater gewonnen uit rivierwater. De hoeveelheden PFAS moeten daarom omlaag.

Dit drinkwater is nu veilig, benadrukt het RIVM. Maar een lager gehalte aan PFAS is nodig, omdat mensen deze stoffen ook op andere manieren binnenkrijgen. Een te grote ophoping in het lichaam kan op de lange termijn tot gezondheidsklachten leiden.

Minister Mark Harbers (Waterstaat) wil daarom dat bedrijven in Nederland minder PFAS lozen op het oppervlaktewater. Hun vergunningen zullen worden aangescherpt.

Europees verbod

Uit onderzoek van Jonker bleek eerder dat de concentraties PFAS het hoogst zijn in de Westerschelde. Ook vissen in dit Zeeuwse water bleken relatief veel van deze stoffen in zich te hebben.

Om de PFAS goed aan te pakken is volgens minister Harbers een Europees verbod nodig. Dit vergt echter een lange adem.

Foto ter illustratie. Veel regenjassen bevatten pfas. Foto: Jan de Groen

Zeven vragen over PFAS

Er zitten te veel giftige PFAS-stoffen in onze rivieren en kanalen. Een totaalverbod van deze niet afbreekbare stoffen lijkt echter nog ver weg. Kunnen we nog wel veilig zwemmen in onze rivieren?

Welke stoffen vallen onder de term PFAS?

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor enkele duizenden door de mens gemaakte stoffen die vuil- en waterafstotend zijn. Ze worden sinds 1940 breed gebruikt: voor regenjassen, de binnenkant van pizzadozen en kartonnen koffiebekertjes, make-up, blusschuim, impregnatie om je bank makkelijk schoon te houden, anti-aanbaklaag in pannen, smeermiddelen, noem maar op.



Nadeel van deze wonderstoffen: ze zijn nauwelijks afbreekbaar. Omdat ze zoveel gebruikt worden, duiken ze overal op in de bodem en het water. Drie jaar geleden kwamen PFAS volop in het nieuws, toen de impact ervan voor het eerst goed doordrong: er mocht toen bijna geen grond verplaatst worden, bouwprojecten kwamen stil te liggen. Door een nieuwe, ruimere norm voor PFAS in grond is dat probleem grotendeels verholpen.

Wat is er nu dan aan de hand?

De normen voor giftige PFAS in onze rivieren en kanalen moeten omlaag om gezondheidsredenen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dit oppervlaktewater wordt in het Westen gebruikt als drinkwater. Minister Harbers (Waterstaat) wil daarom dat fabrieken minder van deze chemische stoffen lozen op het oppervlaktewater. Hun vergunningen worden aangescherpt.

Is ons water nog wel veilig?

Zo'n vijf miljoen Nederlanders in het westen van het land krijgen drinkwater uit de kraan dat afkomstig is uit de grote rivieren. Dit water is veilig om te drinken, benadrukt het RIVM. Maar omdat we ook op andere manieren PFAS binnenkrijgen, via voedsel en de lucht, is het beter om het gehalte te verlagen. Daarom moet er minder geloosd worden.



In Gelderland wordt grondwater gebruikt voor drinkwater, daar liggen de PFAS-gehaltes een stuk lager. Rivierzwemmers hoeven zich geen zorgen te maken, zegt milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht: "PFAS gaan hoogstwaarschijnlijk erg lastig door je huid naar binnen en als je wat water inslikt is dat ook geen probleem. Ik zou alleen niet te veel vis uit de rivieren eten, afhankelijk van waar die wordt gevangen."

Hoe schadelijk zijn PFAS voor de gezondheid?

Mensen krijgen ze binnen via drinkwater, voedsel en de lucht. Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreken, hopen ze op in het lichaam. Ze kunnen uiteindelijk het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. Dat hangt af van hoeveel PFAS je binnenkrijgt.

Hoe zit het met onze rivieren?

Jaarlijks komt er in de Rijn vanuit Duitsland bijna 2000 kilo aan PFAS ons land binnen stromen, heeft milieuchemicus Jonker berekend. Tel je daar de gehaltes in de Maas en Schelde bij op, dan kom je op ruim 3000 kilo per jaar. Het jaar daarvoor lag dat nog een fractie lager. Dat lijkt weinig, maar ter vergelijking: in een liter drinkwater mag maximaal 0,0000005 gram (0,5 microgram) PFAS zitten.

Lozen bedrijven in Gelderland ook PFAS op het water?

In Oost-Nederland zijn er geen fabrieken die een vergunning hebben om PFAS te mogen lozen op de grote rivieren, zegt Rijkswaterstaat. Maar er is wel sprake van indirecte lozing, zegt de omgevingsdienst Odra. Dan gaat het om bedrijven die PFAS gebruiken in hun productieproces, bijvoorbeeld om textiel waterdicht te maken. Of om consumenten met pannen waar de beschermlaag van teflon afbrokkelt. Dan komen PFAS ook in de lucht, bodem of water terecht.

Hoe ernstig is de situatie met PFAS?

"We zitten in een chemische crisis", zegt milieuchemicus Chiel Jonker. "Het is een complexe situatie, waar iedereen schuld aan heeft, ook consumenten die nog steeds producten met PFAS kopen."



Zo zijn er voor de bekende teflonpannen alternatieven zonder PFAS te koop. Op regenjassen wordt soms ook vermeld dat er geen PFOS of PFOA in zit. "Maar soms wordt dan een ander type PFAS gebruikt, waarvan we nog niet weten hoe schadelijk die zijn."



Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden om PFAS uit grond en water te halen. Zo gaat drinkwaterbedrijf Vitens in Overijssel een proef doen om PFAS uit het water van de IJssel te filteren. Ondertussen werkt Nederland samen met andere landen aan een Europees verbod voor alle PFAS. Maar dat is een kwestie van een lange adem, mede omdat niet voor alle PFAS-typen al alternatieven zijn gevonden.