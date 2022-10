De beste seks heb je na je 50ste. Natuurlijk bekt die titel lekker voor je boek. Dat weet de Bossche uroloog Rob Schipper zelf ook. Maar is het waar? 'Ouderen geven dat zelf aan. Als je jong bent, gaat het vanzelf. Als je ouder bent, moet je er wel wat voor doen.'

Meteen maar concreet. Komt een man met zijn vrouw bij dokter Schipper. "Dokter hij doet het niet meer, zegt ze. Je weet meteen waar ze het over heeft. Wat ook duidelijk is: als je er zo over praat, is dat al reden genoeg waarom hij het niet meer doet. Dat helpt allemaal niet. Dat ga ik dan eerst maar eens uitleggen."

Wat moeten we doen dokter?

Of de dokter het nog eens uit wil leggen. Die vraag leggen ook wij voor aan de Bossche uroloog Rob Schipper (57). Aanleiding is zijn boek De beste seks heb je na je 50ste dat volgende week uitkomt. Alleen de titel al schreeuwt om nadere uitleg. De belangrijke toevoeging: maar daar moet je wel wat voor doen vereist ook toelichting. Want wat moeten we dan doen, dokter?

Al vijftien jaar runt uroloog Schipper de zogeheten mannenkliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Eens in de week richt hij zich in een van de spreekkamers van de polikliniek urologie op zijn specialisatie: seksuele problemen bij mannen. Tussen deze vier muren worden de meest intieme zaken besproken. Schipper: "En dan leg ik voor de zoveelste keer uit hoe het werkt met zo'n erectie. Hoe het eigenlijk allemaal in elkaar zit en wat er mis kan gaan."

Wat weten we eigenlijk weinig over seks, over ons lichaam en dat van onze partner. Dat stelt Schipper keer op keer vast. Hij haalt er recente onderzoekscijfers bij. "Weet je hoeveel procent van de mannen niet weet waar de clitoris zit bij de vrouw? 25 procent. Da's veel. Maar wat nog erger is: zelfs van de vrouwen weet 30 procent het niet."

Ook Schipper gaat er soms als specialist iets te makkelijk vanuit dat zijn patiënten behoorlijk op de hoogte zijn. "Mijn vrouw, die acht jaar geleden is overleden, werkte ook in het ziekenhuis, dus er gingen bij ons thuis regelmatig feiten en achtergronden over tafel. Toen ik later mijn vriendin leerde kennen, was dat anders. Die zei vaak: dat weet jij allemaal wel, maar de meeste mensen hebben echt geen idee."

Rond de vijftig jaar gebeurt er veel

Een voorlichtingsboek voor ouderen schrijven, dat idee begon voor de Bossche uroloog steeds meer vorm te krijgen. En dan is het geen toeval dat hij zich speciaal richt op iedereen vanaf vijftig. "Rond die leeftijd gebeurt er veel. De kinderen zijn al ouder. Je gaat jezelf vragen stellen over je relatie, over je werk. Mannen gaan opeens motor rijden en vrouwen raken in de overgang."

En de eerste lichamelijke ongemakken dienen zich aan. "Ook op seksueel gebied. Het gaat allemaal niet meer vanzelf. Je krijgt moeilijker een erectie. Bij een vrouw blijft de vagina droger. Als je daar niet met elkaar over spreekt, wordt het een heel gedoe."

Dus blijf over seks praten met je partner, die oproep zet hij het liefst in hoofdletters. Schipper: "Communiceren is de kernoplossing. En als je er over spreekt is het wel handig dat je weet hoe het zo'n beetje werkt. Daar wil ik met mijn boek aan bijdragen."

Dat veel ouderen daarbij wel over een drempel moeten, ziet Schipper ook. "Het idee, bij vooral jongeren, is toch dat seks en ouderen niet bij elkaar horen. Je wilt van je ouders niet weten dat ze seks hebben. Too much information papa, ik hoor het mijn dochter ook zeggen. Daarmee kan er ook een soort schaamte over die seksuele gevoelens ontstaan bij ouderen. Waarom hebben we het bijvoorbeeld over een vieze ouwe man? Terwijl een oudere vrouw net zo goed seksuele gevoelens heeft."

Hoe diepgeworteld sommige van die vooroordelen over ouderen en seks zijn, toont Schipper in zijn boek ook aan. Eeuwenlang drukten religie en later wetenschap hun stempel op seksualiteit. Seks als zonde of als ziekte. Tot een eeuw geleden gingen sommige wetenschappers er nog vanuit dat seksuele gevoelens bij ouderen een afwijking waren. Schipper: "Allemaal achterhaalde gedachtes. Maar we schudden ze maar lastig van ons af."

Bij seks gaat het moeten eraf

Dan het goede nieuws. Bij onderzoeken blijkt volgens de Bossche uroloog dat juist ouderen aangeven dat de seks op oudere leeftijd beter is. "Ze gaan er gemiddeld genomen bewuster mee om. Het moeten is er af. Mannen maken er minder een prestatie van. Vrouwen durven beter aan te geven wat ze fijn vinden. Je komt dichter bij elkaar. Misschien dat je minder seks hebt, maar wel betere."

Niet dat het altijd feest is, waarschuwt Schipper meteen. "En je moet er wel wat voor doen. Het helpt als je je lijf in shape houdt. Laat dat standje waar je rugpijn van krijgt achterwege. Zoek nieuwe mogelijkheden en probeer eens seks te hebben op een andere plaats."

Bij seks is het volgens Schipper net als bij heel veel andere zaken in het leven. Als je als oudere blijft hangen in gemopper van 'vroeger was alles beter', dan wordt het niet veel meer. En ook belangrijk, volgens de uroloog: "Als je geen seks hebt en je vindt dat geen probleem, is dat ook prima natuurlijk."