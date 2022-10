De tuin sproeien, de auto wassen, de wc doorspoelen, we doen het allemaal. Maar vooral, en dat is het gekke, vaak met drinkwater. Niet meer dan 4 procent van al het drinkwater wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor consumptie. Het Delftse FieldFactors wil daar verandering in brengen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Delft. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Waterschaarste is een steeds groter wordend probleem en het tekort dwingt ons tot het anders waarderen van drinkwater. In de eigen achtertuin hebben sommige mensen al een oplossing. Een regenton die in natte periodes water opvangt en beschikbaar maakt voor tijden dat het hemelwater schaarser is. Waarom gebeurt dat niet op grote schaal, dachten de oprichters van FieldFactors. "Ons huidige watersysteem is met name gericht op afvoer", legt Kieran Dartée uit. "Daardoor gaat deze waardevolle grondstof nu nog vaak verloren. Dat is zonde. En dat moet dus anders kunnen, vinden wij."

"Wat FieldFactors in essentie doet, is het regenwater dat valt, lokaal vasthouden, zuiveren en vervolgens hergebruiken. Daarmee kunnen we de natte periodes, die we in dit land toch genoeg kennen, gebruiken om de droge maanden, die er de laatste jaren ook steeds vaker en heftiger zijn, te overbruggen. We maken geen drinkwater, maar we ontzien met onze technologie wel het huidige drinkwatersysteem. Het water dat wij beschikbaar maken is na zuivering heel goed te gebruiken voor het bewateren van stedelijk groen, sportvelden, maar ook voor het doorspoelen van wc's, als schoonmaakwater of voor het verkoelen van zware machines."

In Nederland gebruikt een gemiddeld huishouden 130 liter drinkwater per persoon per dag, dat is in totaal 818 miljard liter. Bedrijven gebruiken gemiddeld 386 miljard liter leidingwater per dag. "FieldFactors is niet gericht op een individuele particulier. Wij mikken op oppervlakten vanaf een hectare", zegt Dartée. "Dat kan een blok huizen zijn van een woningbouwvereniging, een heel nieuwbouwproject of een groot pand als dat van bijvoorbeeld Ahoy, waarmee we overigens in verregaande onderhandelingen zijn. Het eerste systeem dat we hebben geplaatst was op Het Kasteel, het stadion van voetbalclub Sparta Rotterdam. Daar gaat het om ongeveer 5 hectare die we hebben afgekoppeld. Dat betekent dat ze nu op jaarbasis 15.000 kuub water besparen, dat is dus 15 miljoen liter."

Kieran Dartée. Kieran Dartée. Foto: Fred Leeflang

Maar hoe werkt het systeem van FieldFactors dan? In eerste instantie is het natuurlijk van belang om het water op te vangen en tijdelijk op te slaan. Dat laatste kan in een al dan niet reeds bestaande waterkelder. Maar in een stedelijk gebied, waar ruimte schaars is, kan dat lastig zijn. In dat geval gebeurt het opslaan van water in de diepe ondergrond met behulp van infiltratieputten. Het gefilterde zoete water vormt een bel in het brakke grondwater en wordt zo relatief op zichzelf staand opgeslagen.

"Hiervoor hebben we BlueBloqs ontworpen, ons uniek circulair watersysteem", legt Dartée uit. "BlueBloqs is een reeks van producten voor regenwaterzuivering, -controle en -monitoring die naadloos samenwerken en daardoor de opslag en het hergebruik van grote hoeveelheden regenwater mogelijk maakt. Alles is maatwerk, dus voor elke situatie is wel een oplossing denkbaar. Allereerst hebben we de BlueBiofilter. Deze zuivert afvloeiend regenwater, oppervlaktewater of grondwater zodat het voldoet aan de Europese waterkwaliteitsnormen voor ondergrondse waterberging en hergebruik. Vervolgens is er de BlueHub die een set sensoren combineert met een op maat gemaakt, speciaal besturingssysteem die de bediening en bewaking van het watersysteem op afstand mogelijk maakt. Tot slot is er de BlueWell, die bestaat uit verticale buizen die het gezuiverde water naar de ondergrond transporteren voor opslag en zuivering en de onttrekking van het geïnfiltreerde water regelen."

Momenteel zijn er zeven systemen van FieldFactors operationeel, onder meer in Diergaarde Blijdorp en het Cromvlietpark in Den Haag. "Daarnaast zijn er nog een paar in aanbouw. Al onze projecten zijn op dit moment nog pilotprojecten. We zitten in de laatste fase van de validatie en alle praktijkkennis die we van deze projecten krijgen, wordt nog dankbaar verwerkt. Het gaat nu om optimaliseren, standaardiseren en het beheer en onderhoud van de systemen verder ontwikkelen."

De kosten voor een BlueBloqs-systeem hangen volgens Dartée sterk af van de locatie, de wateropgave, de reeds aanwezige voorzieningen en de wensen van de klant. Anderhalf tot twee ton moet je er toch wel voor uittrekken. "Daar zit dan wel alles bij in. Zoals het ontwerp, het advies en alle hardware zoals sensoren en filters. De uitdaging voor ons is dat wij een integrale oplossing bieden. Iedereen snapt het principe en de waarde ervan. Maar vaak zijn waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere instanties ieder voor een klein deel van de keten verantwoordelijk. Dat maakt het implementeren van integrale oplossingen wat complexer."

Kieran Dartée van FieldFactors bij een BlueBiofilter. Kieran Dartée van FieldFactors bij een BlueBiofilter. Foto: Fred Leeflang

"Gelukkig zijn we bij FieldFactors goed in het zoeken naar gezamenlijk belang en het samenbrengen van verschillende partijen, zodat iedereen er baat bij heeft. Zo zorgen we ervoor dat gemeenten klimaatbestendig worden, dat drinkwaterbedrijven de druk op hun drinkwatersysteem verminderen en dat bedrijven besparen op hun drinkwatergebruik. Bij private partijen is dat proces makkelijker. De noodzaak wordt voor hen steeds voelbaarder: ondanks dat drinkwater in Nederland relatief goedkoop is, is de voorraad niet oneindig. Op dit moment kan drinkwaterbedrijf Vitens bijvoorbeeld al niet aan alle bedrijfsaanvragen voldoen. Dit zal alleen maar verergeren, nu de waterschaarste en het tekort blijven toenemen. Ik verwacht dat partijen met een langetermijnvisie hier op zullen inhaken en dat overheden projectontwikkelaars en bedrijven zullen gaan stimuleren om dit soort oplossingen te implementeren. Na de afgelopen hete en droge zomer is maar eens te meer duidelijk geworden dat de stabiliteit van onze watervoorziening, zowel voor wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit, helemaal niet zo vanzelfsprekend is."