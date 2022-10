Liesbeth Werensteijn (53) leeft haar leven in 'blokjes'. Twee uur op, twintig minuten rust. De Houtense heeft al bijna twee jaar langdurige covid. Deze week nam ze afscheid van haar werk als docent aan de Hogeschool van Utrecht, want dat gaat simpelweg niet meer. 'Luister naar ons verhaal. Want begrip kun je alleen opbrengen als je weet waarover het gaat.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze maakt cappuccino in de keuken. Terwijl ze ermee bezig is, vertelt ze hoe haar schema voor deze dag eruitziet. Althans, dat probéért ze te doen. Maar het lukt niet, want haar brein slaat weer op tilt. Ze grijpt naar haar hoofd, richt zich tot haarzelf: "Geen twee dingen tegelijk doen, Liesbeth. Eerst het één, dan pas het ander.''

Bij de koffie, even later: "Ik leef op een schema van twee uur op, twintig minuten plat. Zo gaat het de hele dag door. In de hoop dat ik op zeker moment fysiek en zeker ook mentaal wat meer ruimte in het schema aankan. Maar zoals ik er nu voor sta, kan ik eigenlijk nog helemaal niks.''

Hoop op verbetering

Liesbeth Werensteijn (53) uit Houten meldde zich op 28 oktober 2020 ziek met Covid19. Ze was docent social work aan de Hogeschool van Utrecht, haar lust en haar leven. Ze wás docent, want afgelopen donderdag nam zij afscheid van haar collega's. Met pijn in het hart, door het UWV voor 100 procent arbeidsongeschikt verklaard. Eén van tienduizenden longcovidpatiënten die, zonder veel hoop op verbetering, meedeinen op de ontslaggolf die onvermijdelijk volgt op twee jaar ziekte. Haar afscheidsreceptie duurde een uurtje. Wat ze nog wilde zeggen, las haar man Pascal hardop voor. Zelf had ze er de energie niet voor.

Liesbeth: "Boos? Nee, boos ben ik nooit geweest. Op wie zou ik dat moeten zijn? Wie kan hier wat aan doen? Niemand weet het. Nee, alleen toen ik de handtekening onder mijn eigen ontslag moest zetten, tóen voelde ik even iets van onrecht dat mij wordt aangedaan. Maar ja, dat is dan ook weer een gevoel waar je verder niks mee kunt.''

Voor vandaag staan er een paar dingen in haar agenda. Ze moet de tandarts bellen voor een afspraak en ze moet dit gesprek voeren over langdurige covid en het rouwproces waarin haar dat feitelijk onderdompelt. Ze wordt er ook aan herinnerd dat Pascal vanavond buiten de deur eet, iets waar ze stiekem blij mee is: "Dan hoef ik tenminste niet na te denken over wat we gaan eten.''

Nooit meer voor de klas

Haar HU-collega Gerian Alofs kreeg óók corona, op 25 maart 2020. Over de lange maanden van hun ziek-zijn maakten ze samen een boekje: Stilstaan, verhalen over leven met langdurige covid. Liesbeth drukte daarin haar gevoelens uit in woorden, Gerian deed hetzelfde met foto's. Inmiddels gaat het met Gerian redelijk goed. Ze kampt met vermoeidheid, maar geeft weer fulltime les. Liesbeth daarentegen, sprak in het boekje al de vrees uit misschien nooit meer voor de klas te kunnen staan.

"Ik zag vreselijk op tegen het afscheid. Heel moeilijk. Privé lever je al zó ontzettend veel in. Dan raak je ook nog eens je baan kwijt, toch je rol in het maatschappelijk leven. Maar het was een moment dat ik voor mezelf moest markeren, als ik toch weer verder wilde kunnen.''

In Stilstaan spreekt Liesbeth nog over de 'hersenmist' waarmee corona haar opzadelde. Die term gebruikt ze niet meer. Mist trekt op en dan zie je de zon weer schijnen. Maar haar brein doet nog steeds letterlijk pijn van de vele prikkels die het niet kan verwerken - en dat verandert almaar niet.

Moe na potje Memory

"Als Pascal zit te bellen en iemand vraagt me tegelijk iets, dan trek ik dat niet. Met z'n vieren aan tafel eten: heel zwaar als de gesprekken door elkaar gaan lopen. Ik heb een nichtje van vier jaar oud. Met haar heb ik één potje Memory gespeeld, daarna kon ik plat op de bank met de ogen dicht. Allemaal teveel gevraagd en zo kan ik nog wel even doorgaan.''

Haar zoons Oscar en Noël wonen op zichzelf. "Die hebben ineens een heel andere moeder. Ik kan nooit spontaan iets met ze doen. Nooit eens lekker uit eten gaan. Ze spelen korfbal, maar ik kom niet meer, zoals voorheen, bij alle wedstrijden kijken. Ik floot zelf de kleintjes bij het korfbal; gaat ook niet meer.''

"Noël is nog maar pas het huis uit. Het lukte mij pas na drie weken zijn kamer te komen bekijken. Daar moest ik dan ook weer op bed gaan liggen. En thuis, natuurlijk, is ook alles anders geworden. Puzzelen, lezen... de ene dag gaat het wel, de andere niet. We zijn een spelletjesfamilie, maar meer dan één potje klaverjassen zit er ook niet meer in. Mits de muziek uitblijft.''

Niet meer de partner die ze was

Voor alles wat ze, ondanks haar chronische vermoeidheid en gebrek aan concentratie, wél wil en kan, moet tijd worden ingeruimd in schema's en agenda's. Dan nog: "Ik kan Pascal niet eens beloven dat ik 's avonds eten voor hem kook. Dat klinkt misschien rolbevestigend, maar ik wil toch ook gewoon een vrouw voor hem zijn. En ja: dat geldt ook voor een beetje pret in bed. Hoeveel energie dat ook kost, het is wel belangrijk voor onze relatie."

Pascal heeft ook ineens een vrouw met wie hij haast niks meer kan ondernemen. We hadden een reis naar Noorwegen willen maken, maar vakantie vieren we nu maar dichtbij in vakantiehuisjes. Want lang autorijden is te belastend. Als we er zijn, is eigenlijk alles weer hetzelfde, maar dan in een andere omgeving.''

De Hogeschool van Utrecht stelde alles in het werk om Liesbeth te kunnen behouden. "Ik wilde ook héél graag. Ik ben zelfs in de zomervakantie naar school gegaan om een boekje met informatie te maken voor aankomende eerstejaars. Normaal gesproken een klusje van twee uur, nu wist ik na twintig minuten nadenken niet meer wat ik erin moest zetten. Met totale kortsluiting ben ik naar huis gegaan, het heeft me een dag gekost mijn hoofd weer rustig te krijgen.''

Studenten helpen waarbij het niet makkelijk ging

"De opleiding social work leert hoe je anderen moet helpen. Ik vond het zelf heel waardevol jonge mensen te kunnen begeleiden voor wie de studie níet van een leien dakje ging. De langstudeerders, ieder met hun eigen verhaal. Langdurige ziekte of overlijden van familie. Maar ook trauma en psychische aandoeningen, zoals depressie of angststoornissen.''

Nu ineens heeft zij ook zélf een verhaal. "Ik ervaar aan den lijve het belangrijkste wat ik mijn studenten heb willen meegeven: luister eerst goed naar iemand, voordat er gelijk van alles móet. Daarom ook hebben we dat boekje gemaakt. En daarom vertel ik mijn verhaal: luister ernaar. De ander kan alleen begrip opbrengen als hij weet waarover het gaat. Niet alleen naar mijn verhaal, zoals ik zijn er helaas velen. Wat mijzelf betreft: ik ben nu twee jaar bezig geweest met alles wat ik door langdurige covid niet meer kan. Nu wil ik ontdekken wat ik nog wél kan. Hopelijk - want je blijft altijd hopen - komt daar toch nog een beetje meer bij.''