Bedrijven hoeven niet slechts uit te zijn op winst en economische groei. Zogeheten 'B Corps', zoals Swapfiets, en sociale ondernemingen bewijzen dat. Maar ze moeten er wel meer moeite voor doen.

Het plaatje waar het achterlicht van de fiets op zit, is van metaal. Kan dat ook van gerecycled plastic zijn, vraagt Swapfiets zich af. De productie van metaal is slechter voor het klimaat dan hergebruikt plastic, vandaar. Zo kijkt het bedrijf naar ieder onderdeel van 'de fiets met de blauwe voorband'. Want Swapfiets wil een circulair bedrijf zijn en zo verantwoord mogelijk opereren.

Daarvoor kreeg het deze maand het gewilde B Corp-certificaat. B staat voor benefit for all, de Amerikaanse non-profit organisatie B Lab geeft het uit. Swapfiets biedt 'fietsen als service'; de tweewieler blijft eigendom van het bedrijf, de berijder sluit een abonnement af. Swapfiets repareert of wisselt de fiets in bij gebreken. Zo'n constructie is op zich al duurzamer dan gewoon een fiets kopen en die na gebruik afdanken, zegt Richard Burger van Swapfiets. "Wij en de klant hebben er belang bij dat de fiets zo min mogelijk kapot gaat, zo lang mogelijk meegaat", vertelt Burger in het twee jaar oude hoofdkantoor in Amsterdam Oost. "In het begin gingen de fietsen drie à vier keer per jaar stuk, nu nog één à twee keer. Zo'n 80 procent van de onderdelen hebben we inmiddels aangepast."

Een zadel is een moeilijk onderdeel

De missie van het bedrijf gaat verder dan dat. Als de fiets of onderdelen uiteindelijk de geest geven, moeten die niet alsnog op de schroothoop belanden. Swapfiets wil zoveel mogelijk recyclen. Dat is voor het ene materiaal makkelijker dan voor het andere. "Binnenbanden bijvoorbeeld kunnen normaal alleen bij het restafval. Maar omdat wij zoveel gebruikte binnenbanden hebben, 20.000 per jaar, kunnen we ze terugbrengen naar de fabriek die er weer nieuwe binnenbanden van maakt. Een zadel is een moeilijker onderdeel. Het is van complexe materialen gemaakt. Dus nu zoeken we een partner die zadels kan repareren en recyclen."

B Corp wordt een bedrijf niet zomaar. Het moet honderden vragen beantwoorden op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Daar zijn punten mee te verdienen, maximaal 200. Minimaal 80 zijn er nodig voor het label. Swapfiets haalde het net: 81,5 punten. "Wij vinden zo'n certificaat waardevol", legt Burger uit. "Aan de ene kant bewijs je dat je een duurzame onderneming bent. Aan de andere kant werkt het intern als een prikkel om te zien wat je precies doet en hoe je weer verder kunt gaan. Iedere drie jaar is er een herbeoordeling. De bedoeling is dat je dan hoger scoort."

Het kostte een hoop tijd. "We zijn er twee jaar geleden mee begonnen. Eerst ging een stagiair van alles invullen. Daarna waren drie mensen er bijna fulltime mee bezig. Alle bewijsvoering moet kloppen. Als je zegt dat fietsen bijdraagt aan gezondheid en een leefbare stad bijvoorbeeld, moet je dat aantonen met onderzoek." Ook moet zwart op wit in de statuten staan dat het bedrijf niet alleen een winstoogmerk heeft. De aandeelhouders moeten daarmee akkoord gaan.

Nu nog verlieslatend

Swapfiets is een groeiend bedrijf. Vanuit Amsterdam is de fiets met de blauwe band inmiddels over negen Europese landen uitgezwermd. "Dat betekent veel investeringen doen. We zijn nu nog verlieslatend. In nieuwe steden willen we graag als eerste fietsen als functie aanbieden. Dat is op zich namelijk niet uniek, iedereen kan dat doen. Maar wij willen dat op een duurzame, circulaire manier doen met zo min mogelijk impact op het klimaat."

Nog lang niet alles is perfect, constateert Burger. "We rijden bijvoorbeeld voor reparaties nog rond met brandstofauto's. Die elektrificeren scheelt 10 procent van onze CO2-uitstoot. Daar zijn we mee bezig."

In 2025 moet Swapfiets winst maken, is de planning. "Het bedrijf groeit, maar wel zonder de impact op het klimaat te vergroten. Met dit model hoeven we niet in te leveren op welvaart. We maken nog steeds gebruik van de fiets zoals we die kennen, maar dan op een duurzame manier."

Label is niet waterdicht

Er is een afdeling Benelux van B Lab die flink groeit en inmiddels rond de tweehonderd ondernemingen telt met het certificaat, wereldwijd zijn er circa vijfduizend. In theorie zou de hele economie uit B Corps kunnen bestaan, denkt hoogleraar Karen Maas, wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus. "Maar het is een utopie dat dat echt gaat gebeuren. Er zijn altijd wel aandeelhouders of investeerders die niet zo gecharmeerd zijn van duurzame doelen, die in de oude economie denken van groei, productie, werkgelegenheid op de korte termijn."

Een label als B Corp is bovendien niet waterdicht. "Er is veel discussie over. Bij veel van zulke keurmerken zie je de neiging na verloop van tijd de voorwaarden te verzwakken om groter te worden. Dan neemt de kracht van het label juist af."

Maas verwijst naar kritiek op B Lab, de organisatie achter het label, deze zomer. Een grote onderneming als Nespresso kreeg dit voorjaar het felbegeerde certificaat. Daarop schreven dertig bedrijven, waaronder andere koffieverkopers, een brandbrief aan B Lab. Nespresso zou niet vrij van kinderarbeid werken en de arbeidsomstandigheden op verschillende plantages niet op orde hebben. Een klein bedrijf dat wel alles goed heeft geregeld, kan zich zo niet meer onderscheiden.

De ondernemers willen een strengere toets. Nespresso meldde daarop dat het steeds duurzamer wil worden en het certificaat ook duidelijk maakt wat er nog te verbeteren valt. Ook het Nederlandse Dopper, maker van waterflessen en B Corp, klaagde bij B Lab. Producenten van water in plastic flesjes zoals Evian en Spadel hebben het label ook gekregen. De missie van Dopper is nu juist om water in wegwerpflesjes de wereld uit te helpen.

B Lab gaat, in reactie op de kritiek, nu bekijken of er voortaan minimumscores gehaald moeten worden in elke categorie. Zodat bijvoorbeeld een slechte score op mensenrechten niet kan worden gecompenseerd door een goede op CO2-uitstoot. Ook moeten bedrijven voortaan iedere drie jaar meer punten halen, zich verbeteren.

Beprijzing van vervuiling helpt

Als systemen als B Corp de eisen streng genoeg houden, kan het best werken om bedrijven de duurzame en meer sociale kant op te sturen. Maar er is meer nodig dan zo'n privaat initiatief voor een algeheel duurzame economie, stelt Maas. "Een groot deel van de fossiele activiteiten bijvoorbeeld moet de economie uit. Daar moet de overheid een rol in spelen door regels en normen te stellen, zoals dat ook kan voor zaken als kinderarbeid. Beprijzing van vervuiling helpt. Maar dan niet aan het eind van de productie de uitstoot belasten. Dan kan een bedrijf denken: als ik maar genoeg produceer kan ik dat betalen. Heffingen op materialen, aan het begin van de keten, zijn veel effectiever."

Ook investeerders kunnen veel nadrukkelijker bedrijven prikkelen duurzamer te worden. "Investeerders doen wel aan maatschappelijk verantwoord beleggen, maar het gaat nog te veel over 'niet te slecht'. Ze zouden zich meer kunnen richten op bedrijven die het juist goed doen, die het verschil maken."