Een extra brood in de klas voor het geval dat. Docenten zien het vaker gebeuren dat kinderen zonder ontbijt in het lokaal zitten. De ene na de andere gemeente belooft daarom te zorgen voor ontbijt op school. Maar niet iedereen ziet heil in zo’n noodplan. 'We moeten geen pleisters plakken op een probleem dat eigenlijk beter met antibiotica bestreden kan worden.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nadat er op een Rotterdamse basisschool een elfjarige jongetje letterlijk omviel van de honger - zijn ouders hadden geen geld meer om eten te kopen - ligt het probleem landelijk onder een vergrootglas. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) zegde de Tweede Kamer eerder toe dat er landelijke regels komen om ontbijt voor kinderen op school te regelen.

Maar niet overal wil men daarop wachten. In meerdere steden kwamen gemeenten naar buiten met een spoedplan, onder andere in Nijmegen. Daar wil de gemeente voor ontbijt gaan zorgen op scholen die aangeven dat dit nodig is. En ook op veertien Schiedamse scholen moet er als het aan de gemeente ligt nog vóór de herfstvakantie ontbijt worden aangeboden.

In Amersfoort werden er ook schriftelijke vragen gesteld, maar inmiddels is duidelijk dat de gemeente Amersfoort niet van plan is om ontbijt op school te faciliteren voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen. "Het is op de eerste plaats natuurlijk vreselijk om deze verhalen te horen. Dat moet echt voorkomen worden", aldus wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh. "Maar het probleem is veel gecompliceerder. Als gemeente ontbijt aanbieden op scholen is volgens mij niet de oplossing. Door alleen hier op in te zoomen tackel je slechts een klein deel van het probleem want hoe moet het bijvoorbeeld tijdens vakanties?"

Hoewel scholen aangeven dat er ook in Amersfoort steeds vaker kinderen zonder ontbijt naar school worden gestuurd, zien ook schoolbestuurders geen oplossing in een gratis schoolontbijt voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen. "Het probleem is niet nieuw, maar het komt wel vaker voor", zegt Yvonne Hof, bestuursvoorzitter van De Meerkring, waarin 22 openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd. "Sommige docenten hebben een brood in de klas liggen voor het geval dat nodig is."

Toch is het verzorgen van ontbijt niet de manier, denkt Hof. "Dat kinderen zonder ontbijt naar school gestuurd worden is een symptoom van een groter wordend armoedeprobleem waarvoor een structurele oplossing moet komen, in plaats van reageren vanuit een impuls."

Winfried Roelofs van de katholieke scholenkoepel KPOA sluit zich hierbij aan. "Als een soort symbolische actie zorgen voor ontbijt is symptoombestrijding. Kinderen die in armoede leven krijgen niet alleen te maken met het feit dat er geen eten is, maar zitten deze winter misschien ook wel thuis in de kou. Om kinderen die zich in zo'n situatie bevinden te helpen is een samenhangend beleid nodig, in plaats van meerdere losse initiatieven."

Nadruk op uitzonderingspositie

Maar de schoolbestuurders zien het verzorgen van ontbijt voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen om nog een andere reden niet zitten. "Je legt op die manier sterk de nadruk op het feit dat het ene kind het beter heeft dan het andere, terwijl dát juist het probleem is. Het ene kind wel ontbijt geven en het andere niet, heeft impact op kinderen", legt Hof uit.

Dat ziet ook Roelofs. Op basisschool De Kubus in het Soesterkwartier werd al geëxperimenteerd met ontbijtpakketten. "We hebben een pilot gedaan, maar bijna niemand maakte hier gebruik van. Doordat het niet voor iedereen was, kwam de nadruk te liggen op de uitzonderingspositie en dat werkt juist averechts."

Wat volgens Roelofs wel werkt, is eten aanbieden aan alle kinderen. "Dat gebeurt op een aantal scholen ook. Er is in het kader van gezonde voeding bijvoorbeeld fruit of soep beschikbaar ter aanvulling op de lunch. Daar maken kinderen graag gebruik van omdat het voor iedereen is."

Bij de wortel aanpakken

Om ervoor te zorgen dat ieder kind met een gevulde maag naar school kan moet het armoedeprobleem bij de wortel aangepakt worden, stelt de wethouder. "Daarvoor moeten we eerst alle gezinnen waarin dit speelt in beeld hebben, zodat we per situatie kunnen bekijken wat er nodig is en we tot een structurele oplossing kunnen komen." Het plan van het kabinet noemt Aboyaakoub-Akkouh een pleister op een wond die beter met antibiotica behandeld kan worden. "Het is natuurlijk goed om het te hebben over gezond voedsel op alle scholen in Nederland, maar het is geen oplossing voor het groeiende armoedeprobleem."

Maar soms is pleisters plakken toch nodig, stelt Armoede Fonds Nederland. "Wij doen niks anders dan pleisters plakken totdat er een structurele oplossing vanuit de politiek komt", zegt woordvoerder Wendy Heerkens-Brands. Ze verbaast zich over de insteek van de gemeente Amersfoort. "Het is heel goed dat de lokale politiek toe wil werken naar structurele oplossingen, maar wie zorgt ervoor dat de magen van deze kinderen in de tussentijd gevuld worden?"

"Als scholen zelf initiatief nemen, dan steunt de gemeente dat van harte", zegt wethouder Aboyaakoub-Akkouh.