Een doffe knal. Weer een vogeltje dat verkeerd navigeert en zijn eindbestemming tegen een ruit vindt. Dierenpreparateur Marjolein van Viegen geeft hen, en vele andere dieren, een tweede leven. 'Ik voel echt een band met de dieren. Ik praat met ze.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Schrijver Roald Dahl had een fascinatie voor opgezette dieren. In zijn korte verhaal The Landlady, over een jongeman die overnacht in een curieus hotel, spelen ze een hoofdrol. Op enig moment komen de beesten tot leven. Het atelier van Marjolein van Viegen in Oostburg lijkt in niets op de herberg geschetst door de Britse GVR-auteur, maar een tikkeltje angstaanjagend is het wel: die opgezette vossen, vogels en ratten die je aanstaren. Op de kamer staat wel een logeerbed, maar, lacht Marjolein: "Ik laat mijn kleinkind hier niet slapen. Dat is toch een beetje eng."

Terwijl het haar passie is het tegenovergestelde te bereiken. Als dierenpreparateur gunt ze de dieren een tweede leven. "Ik geef dieren hun persoonlijkheid terug."

Dieren opzetten is een vak

Marjolein begon er twaalf jaar geleden mee, toen haar herder thuiskwam met een egeltje. "Ik dacht: 'die heeft een leuk snoetje en staartje'. Toen zocht ik op internet hoe ik het beestje kon opzetten, maar zo werkt het niet. Dieren opzetten is echt een vak." De Oostburgse had 3,5 jaar nodig om het onder de knie te krijgen. De beesten die ze prepareert, worden vaak aangeleverd. "Veel vogels die tegen een ruit zijn gevlogen of dieren die zijn aangereden, een uil die aan de kant van de weg ligt. Als ze vers zijn, kan ik er iets mee."

Nadat de dieren zijn gearriveerd, gaan ze voor een tijdje de vriezer in. "Om ze te bewaren, maar ook omdat ze soms teken of vlooien hebben. Die zijn dan direct weg." Hoe Marjolein verder te werk gaat? Ze neemt een kerkuil als voorbeeld. "Villen, wassen, ontvetten, behandelen tegen motten en eventueel gebroken poot of vleugel repareren. Ook maak ik een kunstlichaam van isolatiemateriaal. Dat gaat dan in het dier. Voor vulling, maar ook omdat ik dier zo vorm geef."

Opgezette vos Opgezette vos Foto: Frank Peters

Niet alle klusjes zijn zomaar geklaard. "Ik kreeg eens een sperwer binnen. Die was iets te gulzig, want hij bleek een vogel te hebben ingeslikt en dat pootje stak dwars door zijn slokdarm naar buiten. Een reiger had de snavel van een eend overdwars in zijn slokdarm. De natuur lijkt lief en schattig, maar er gebeuren genoeg stommiteiten." Marjolein kan overigens niet alle beesten helpen. "Sommige zijn echt te verrot."

'Het zijn geen machines'

De meeste werken verkoopt ze, maar in haar atelier is ook genoeg te zien. Een puttertje, spechten, ijsvogel, allerlei uilen. In een vitrine staan kauwen die een frietje eten ("die frietjes maak ik ook van piepschuim"), een egel met een appel, een wezel, een rat in een val, op de grond staat zelfs een schildpad. "Dat was echt een kriem. Zijn schild is keihard. Ik moest met een ijzerzaag werken." Ook een zijdehoen was een uitdaging. "Dat is één bol veren. Het duurde even voor ik wist wat de voor- en achterkant was." Marjolein werkt niet met huisdieren. "Dat is een vak apart."

De Oostburgse, die ook het Vertelbos heeft, kan zich geen mooier beroep voorstellen. "Dichterbij de natuur kun je niet komen. Wanneer heb je nu een Vlaamse gaai in je handen? Ik mag de dieren weer mooi maken en er creatief mee omgaan. Iedere keer is het weer een puzzel." Ze heeft echt het gevoel de dieren een tweede leven te geven, doordat klanten een emotionele band met de beesten hebben opgebouwd. "Het duurt vaak even voordat ze de dieren kunnen aanleveren. Soms geven ze hem dan een naam. Dan krijg ik een mailtje: 'Hoe gaat het met Karel?'. Zelf voel ik die band ook. Ik praat met ze. Geef ze hun persoonlijkheid terug. Ze zijn geen machines die je zo in elkaar zet."