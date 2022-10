Terwijl de besmettingscijfers oplopen en de ziekenhuizen de druk weer voelen, laten we ons niet meer aan banden leggen. Al zal het virus nooit meer verdwijnen, corona is op dit moment nauwelijks een thema.

"Corona? Wat is dat?", grapt Curio-student Jeroen die samen met vijf klasgenoten deze middag geniet van een biertje op een zonovergoten terras aan de Bredase Haven. "Ik hoor er niemand meer over." Yuri vult aan: "Het is de normaalste zaak van de wereld geworden, het hoort erbij, net als een griepje."

Ook op hun school, ze volgen bij Curio een technische opleiding, is corona geen issue meer. "Ach, je ziet af en toe nog een poster met daarop de tekst dat je 1,5 meter afstand moet bewaren, maar die zijn ze dan vergeten weg te halen. Of ergens zie je nog een verdwaalde sticker op de vloer, die lastig te verwijderen is."

Coronamoeheid

Mondkapjes, lockdowns, avondklok, onderwijs op afstand, horeca potdicht, winkels gesloten. We hebben het met zijn allen flink voor de kiezen gehad sinds begin maart 2020 het coronavirus onbarmhartig toesloeg. Na vier golven sloeg de coronamoeheid wel toe. Klaar als we waren met de maatregelen die de samenleving voor een flink deel lamlegden.

Nu zijn de kroegen vol, zitten we - zónder mondkapje - opeengepakt in trein en bus en zoeken velen hun collega's weer op; al is het thuiswerken een permanent onderdeel van ons arbeidsbestaan geworden. "Corona is nauwelijks een gespreksonderwerp meer", constateert gedragspsycholoog Sabine Jansen.

"Dat is het wel als er iets totaal nieuws gebeurt, we urgentie en relevantie voelen. Dat was corona toen het virus 2,5 jaar geleden zijn intrede deed. Het bracht zoveel onzekerheid met zich mee, we wisten er nauwelijks iets van. Het voelde allemaal als een grote dreiging, zeker toen de ziekenhuizen overvol raakten. Als gevolg daarvan onderkenden we het grote belang van de maatregelen."

Maar de periode duurde zo lang dat gaandeweg de rit een coronamoeheid onmiskenbaar meester van ons werd, zegt Jansen. "En inmiddels het hele gevoel van urgentie weg. De meeste mensen praten er niet meer over. Op feestjes is het geen issue meer. We beschouwen het als een griepje dat erbij hoort. Zien dat de kans dat je er erg ziek van wordt of eraan overlijdt heel klein is. Waarom zou je dan je leven on hold willen zetten?"

"In de eerste coronaperiode was iedereen erg bereid om zich aan de maatregelen te houden. Het voelde als een collectieve poging om corona te verslaan. We wassen misschien nog steeds onze handen wat vaker, maar afstand houden, een mondkapje dragen? Waarom zou je? Corona gaat nooit meer weg is de algemene opvatting. En dat zorgt ervoor dat corona inmiddels voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow is."

Op een terras aan de Haven in Breda. Van links naar rechts: Daan (19 jaar), Stan (19), Yuri (36), Jeroen (25), Daniël (19) en Sascha (21). Op een terras aan de Haven in Breda. Van links naar rechts: Daan (19 jaar), Stan (19), Yuri (36), Jeroen (25), Daniël (19) en Sascha (21). Foto: Gerlach Hochstenbach

Toch, de coronanajaarsgolf is inmiddels begonnen. In een maand tijd is het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen opgelopen van ruim 400 naar ruim boven de 1200. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei recent dat ongeveer een op de 25 Nederlanders op dit moment besmet is met het coronavirus.

De overheid gebruikt sinds vorige maand een 'thermometer' om de lijn van de epidemie te volgen. Die heeft vier standen, en stond tot vorige week op het laagste niveau. Vanwege de nieuwe golf is de thermometer een stapje gestegen. De impact van corona op de samenleving is niet langer 'laag', maar 'verhoogd'.

Kuipers dringt er bij iedereen op aan om zeker die herhaalprik te laten zetten. De bewindsman wil het tempo van de vaccinatiecampagne opvoeren die sinds halverwege vorige maand aan de gang is. Sinds deze week kunnen mensen tussen de 40 en 60 jaar een afspraak voor een herhaalprik maken. Over een paar weken is iedereen boven de twaalf jaar aan de beurt.

"We willen als samenleving openblijven", benadrukt hij. "Ons streven is om weg te blijven van maatregelen. Voor nu is het ook niet nodig, anders dan basisadviezen en de sterke nadruk op het vaccinatieprogramma. Daar kunnen we nu mee volstaan." Maar hij waarschuwt dat er dan veel besmettingen kunnen zijn en grote uitval van personeel.

Hoewel de ziekenhuizen weer voller raken met coronapatienten, is daar in het dagelijkse leven weinig van te merken. Hoewel de ziekenhuizen weer voller raken met coronapatienten, is daar in het dagelijkse leven weinig van te merken. Foto: Pix4Profs-Ron Magielse

In West-Brabant is de GGD in vier plaatsen actief met het vaccineren: Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en op Breda International Airport. Bij die laatste loopt Rob van Nassau deze doordeweekse ochtend naar buiten. De 74-jarige nog actieve hoefsmid uit Oud Gastel heeft zojuist een prik laten zetten. "Ik moet wel, ik ben nierpatiënt", zegt hij nuchter. "Alle andere prikken heb ik ook gehad."

Al is hij vanwege zijn ziekte in de hele coronaperiode 'heel voorzichtig' geweest, angstvallig thuisblijven zitten is niet aan hem besteed. "Natuurlijk niet, je moet op mijn leeftijd actief blijven, niet inzakken. Je geest ruim houden. Elke dag zeggen: 'Fijn, de zon schijnt, kom op, we zijn er weer.' Ik ben al vijftig jaar hoefsmid en ik ga gewoon door."

Niet onderschatten

Ook Van Nassau merkt dat corona geen thema meer is. "Het lijkt alsof het wordt doodgezwegen. Ik vind dat typisch Nederlands. Men is er aan gewend geraakt en denkt: het kan mij niet gebeuren dat ik er heel erg ziek van word. Maar ik vind, je moet corona nog steeds niet onderschatten. Kijk naar de ziekenhuizen, die lopen weer vol. Ik heb nog geen corona gehad, dat wil ik graag zo houden. Want als ik het krijg, ga ik naar de haaien."

Corona onderschatten? Immunoloog Ger Rijkers aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg wil ervoor waken. "De huidige omikronvariant, die al een tijd leidend is, maakt mensen over het algemeen minder ziek. Maar dan nog, niemand weet van tevoren hoe ziek hij wordt als hij besmet raakt met het virus."

Ook Rijkers constateert dat corona nauwelijks nog een gespreksonderwerp is. "Klopt, althans, dat geldt voor de meeste mensen die niet tot een risicogroep behoren. Ik zie dat bij ouderen en kwetsbare mensen het virus nog wel degelijk een rol speelt." Hij vindt dat de overheid de druk mag opvoeren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een herhaalprik halen. "We moeten met zijn allen veel meer over de streep worden getrokken."

'We passen op'

Terug op Breda International Airport waar de 71-jarige Yvonne Vis en haar twee jaar oudere man Teun zich hebben laten vaccineren. "Je wilt absoluut niet ziek worden", zegt Yvonne. "We zijn niet angstig, zeker niet. Het is anders dan het in begin van de pandemie. Maar we passen nog wel steeds wel op." Teun: "Ik vind dat corona er een beetje bij is gaan horen in het leven. Toch laten we ons uit voorzorg even vaccineren."

Lang niet iedereen denkt erover zoals het echtpaar Vis. In een onderzoek van BN DeStem, een maand geleden, zegt slechts iets meer dan de helft van de Nederlanders zeker of waarschijnlijk mee te doen met de najaarsronde. In de categorie 65-plussers ligt dat percentage hoger. Het verschil met de 18- tot 34-jarigen is het grootst; van die groep wil niet meer dan 29 procent zeker een vaccinatie.

Het RIVM ziet dat naarmate de pandemie langer duurt, de bereidheid om nog een prik te halen daalt. Bij de eerste prikken vorig jaar liet ongeveer 83 procent van de 18-plussers zich vaccineren. Voor de booster kwam zo'n 64 procent opdagen. "Je kunt tv-spotjes maken tot je een ons weegt", zegt immunoloog Ger Rijkers, "ik denk niet dat het veel zal helpen. Helaas is het zo dat er pas een belletje bij veel mensen gaat rinkelen als de ziekenhuizen weer overstromen, veertigers en vijftigers op de ic belanden, de wachtlijsten oplopen. Terwijl vaccineren vooruitzien is. Ik zeg maar zo: 'Je moet het dak repareren als de zon schijnt en niet wachten tot het regent'."

"Dat geldt ook voor vaccineren. Ik vind dat de overheid daar meer de nadruk op zou mogen leggen. We moeten met zijn allen veel meer over de streep worden getrokken. Je hoort mensen zeggen: 'Ik heb me toch al drie keer laten vaccineren, moet het nu nog een keer?' Ja, het moet opnieuw."

De zes Curio-studenten op de Haven in Breda nemen de adviezen voor kennisgeving aan. Een herhaalprik scoren? Nee, dat zijn ze eigenlijk niet van plan. "Tenzij het echt, echt absoluut noodzakelijk is. Of als er weer dingen verboden worden als je die extra vaccinatie niet hebt. Dan wil ik 'm wel halen. Maar ik schat de kans daarop heel laag."