Zangeres Sandra Reemer krijgt, vijf jaar na haar overlijden, een bijzonder eerbetoon. Op een nieuwe cd van de artieste uit Gemonde zijn elf niet eerder uitgebrachte liedjes te horen.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor altijd heet het album, samengesteld door Franklin van Liempt uit Den Bosch. "Ik koos niet voor liedjes die je op andere albums van Sandra kunt vinden. Ze moesten bijzonder zijn: iets toevoegen aan haar oeuvre", zegt de initiatiefnemer die de plaat uitbracht op zijn eigen label CD-licious.

De zangeres overleed op 6 juni 2017 op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Als meisje maakte ze al singles, maar Van Liempt presenteert op Voor altijd geen carrière-overzicht. De zangeres was veelzijdig en legde veel gevoel in haar performances. Juist die kwaliteiten wil Van Liempt benadrukken. "Ik vond Sandra het krachtigst als ze ballades zong, omdat ze een tekst zo mooi kon interpreteren. Die nummers hebben blijvende waarde."

Grote showprogramma's op tv

Volgens zijn moeder draaide Franklin al plaatjes voordat hij kon lopen. Toen de omroepen nog grote showprogramma's uitzonden, zat hij klaar bij de videorecorder. Wanneer een artiest live optrad met orkest drukte hij op de 'record'-knop. "Ik had videobanden vol bijzondere fragmenten." Reemer zong in de jaren tachtig regelmatig in die grote shows (en presenteerde enkele kijkcijferkanonnen zoals Wedden dat...? met Jos Brink).

Op de cd zijn opnamen uit deze tv-shows te horen, afkomstig uit het archief van de publieke omroep. Daaronder een hartverscheurende versie van evergreen A house is not a home (uit een tv-programma met Marco Bakker) en de ballade All out of love (Platen 10-Daagse gala van 1987). Ook zingt ze in de Showbizzquiz in 1984 Hopelessly devoted to you. De puberballade uit Grease wordt in de versie van Reemer een volwassen liefdeslied.

Liedjes van het Eurovisie Songfestival

Van Liempt: "Ik heb veel hulp gehad van Tom Steenbergen: hij beheert het YouTube-kanaal van Toppop en heeft toegang tot het hele muziekarchief van Avro/Tros. Dankzij hem en Beeld en Geluid in Hilversum hebben we veel opnames boven water gekregen." Ook kreeg hij bestanden van onder meer platenlabel Universal.

Elf van de negentien tracks kwamen nooit op plaat uit. Zes nummers verschenen eerder, maar debuteren nu op cd. Daaronder speciale uitvoeringen van liedjes waarmee Reemer meedeed aan het Eurovisie Songfestival: Franse versies van The party's over en Als het om de liefde gaat (van het duo Sandra & Andres). Het nummer Colorado is te horen in het Duits. "Veel mensen weten niet dat die liedjes in andere talen zijn verschenen. Ik heb ze toegevoegd voor de verzamelaars en de Songfestival-liefhebbers."

Franklin van Liempt van het label CD-licious bij de presentatie van de box set met het complete oeuvre van de Dolly Dots. Franklin van Liempt van het label CD-licious bij de presentatie van de box set met het complete oeuvre van de Dolly Dots. Foto: Kostenloos

Ook de laatste opname van Sandra, het nummer De tijd, kreeg een plek op het album. Dit liedje, dat ze enkele maanden voor haar overlijden vastlegde, verscheen tot nu toe alleen in een digitale versie.

Van Liempt bracht eerder het album Herinnering voor het eerst uit op cd (met extra dvd). Daarop zingen José Hoebee (van Luv') en Bonnie St. Claire Nederlandstalige covers van ABBA-songs. Daarna volgde een box met alle albums van de Dolly Dots. "Ik doe het niet om rijk van te worden. Er zit veel tijd, energie en liefde in. Als ik de gemaakte kosten terugverdien, ben ik al gelukkig."

Hij had geen persoonlijk contact met Sandra. "Ik vind het belangrijk dat ze niet wordt vergeten. Zoals ook overleden artiesten als Benny Neyman, Conny Vandenbos en Robert Long het verdienen in de aandacht te blijven. Het is belangrijk dat we ons realiseren hoeveel moois in Nederland is gemaakt."