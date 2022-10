Rolstoel of geen rolstoel. Koen van Strien uit Waalwijk laat zich door niemand tegenhouden. Al twaalf jaar lang kan hij niet meer lopen, nu is hij aan een nieuwe missie begonnen: opnieuw leren wandelen met een looprobot. 'Kun je je voorstellen hoe het voor mij is om rechtop te staan en dat je benen bewégen.'

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Waalwijker moet voor zijn behandeling wel naar Nijkerk, de enige plek waar je als gewone patiënt terechtkunt. Daar ontmoeten we hem op een parkeerterrein. Zo! Met zijn handdruk is niks mis... Als een bankschroef! De kracht in zijn bovenlijf komt natuurlijk van het jarenlang rondrijden in zijn rolstoel. Die oersterke torso staat in schril contrast met zijn onderlijf.

Zijn dunne benen, met twee grote orthopedische schoenen, rusten bijna nutteloos op de voetsteunen. Op zijn schoot zit een klein hondje. "Dit is Hugo", zegt Van Strien. "Hugo de hulphond. Hij helpt me niet thuis of zo, hij is een sociale hulphond, dus hij mag overal mee naar binnen."

Een robot van 4,5 ton

De 52-jarige Van Strien heeft een afspraak bij Fortius Fysiotherapie, de enige plek in Nederland waar je als eerstelijnspatiënt terechtkunt om je loopfunctie te verbeteren met de Lokomat-looprobot. Het apparaat kost ongeveer 4,5 ton (zie kader). Dat het hier staat, is vooral te danken aan Stichting Beter Lopen, die uiteindelijk hoopt in elke provincie een Lokomat te kunnen neerzetten.

Het is de vierde keer dat Van Strien hier is. Hij betaalt 45 euro eigen bijdrage, de zorgverzekering neemt de andere helft voor zijn rekening. "De spieren in zijn benen zijn grotendeels geatrofieerd", zegt Lokomat-therapeut Peter Robben als hij zijn Waalwijkse patiënt in de behandelkamer in een soort parachutistenharnas gespt. "Dat betekent eigenlijk dat ze zijn verdwenen. Spieren die je niet gebruikt, breken het lichaam af."

Even later, als de rolstoel onder hem vandaan is gereden, hangt Van Strien in zijn harnas. Zijn benen bungelen als een in een boom gestrande parachutist die nét de grond niet kan raken. Dit deel van de werking van de looprobot is makkelijk te begrijpen: hoe minder van je eigen gewicht je hoeft te dragen, hoe makkelijker je loopt.

Maar het echte wonder is het exoskelet waarin de therapeut zijn onderlijf vastzet. Aan de heupen, knieën en voeten. Doordat ze niet gebruikt worden, zwieberen zijn benen alle kanten op. "Soms gooi ik ermee, smijt ik ermee als ik boos ben", licht Van Strien toe. Met riemen zet Robben alles in de juiste stand.

Power in z'n dunne beentjes

De bewegingen van al die gewrichten worden elektronisch gemonitord en zo nodig bijgestuurd. Het mooie is dat die Lokomat ook kan meten hoeveel power hij nog wél in die dunne beentjes heeft zitten. Robben kan de belasting naar believen verhogen of verlagen. Hugo de hulphond kijkt liggend in een hoek toe.

Dat Van Strien vandaag weer hier in dat pak hangt, is dus totaal geen toeval. Ook al is deze praktijk de enige waar je als gewone, niet-revaliderende patiënt terechtkunt, hij móét en zál hier zijn. Als hij daarvoor twee keer in de week van Waalwijk naar Nijkerk moet karren in zijn aangepaste autootje, dan moet dat maar.

Wat Koen van Strien in zijn kop heeft, heeft-ie namelijk niet in zijn kont. Hij mag dan in een rolstoel zitten, toch reist hij al jaren de wereld rond. In z'n uppie. Niemand die hem op het vliegveld vertelt dat dat niet kan. Hij heeft al menige verhitte discussie gevoerd met luchtvaartpersoneel dat de regels voor rolstoelers minder goed kent dan hij.

"China, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, het Caribisch gebied, ik ben er allemaal geweest. Niet alleen dat ik graag reis, maar ook om te laten zien hoe zelfredzaam ik ben." Vorige week nog was hij op La Palma, het steilste eiland ter wereld. Was hem afgeraden door de TUI-dame. Uiteraard ging hij tóch.

Peter Robben houdt voortdurend in de gaten of Koen van Strien niet te hard van stapel loopt. Peter Robben houdt voortdurend in de gaten of Koen van Strien niet te hard van stapel loopt. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Medische fout

Voordat hij in zijn rolstoel belandde, stond hij al net zo volop in het leven. Altijd sportief geweest, een actieve baan in de horeca, een leuke vriend. Niks aan de hand. Tot hij zich in 2001 laat helpen aan zijn rug. Lang verhaal kort; "Ik was ooit behandeld aan een vetbult in mijn rug; een routineoperatie, maar daardoor waren in de loop der jaren enkele zenuwen verkleefd geraakt. Die neurochirurg zou ze vrijmaken, want ik had een klapvoet ontwikkeld."

Het pakt helaas anders uit. Hij gaat lopend het ziekenhuis in en komt er kreupel uit. "Medische fout... Binnen drie maanden kon ik al niet meer plassen." Hij raakt uiteindelijk rolstoelafhankelijk.

Drie jaar later is hij officieel voor 100 procent arbeidsongeschikt, na de martelgang langs de uitkeringsinstanties. Hij rondt met succes een rechtszaak af tegen de behandelend arts, inclusief schadevergoeding. Ook zo'n strijd, die hij - uiteraard - wint . Evengoed zit hij nog steeds in die rolstoel. Zijn partner houdt het voor gezien, er is een ander, een vrouw nota bene.

Maar als het aan Van Strien ligt, laat hij dus binnen afzienbare tijd die verdomde rolstoel staan. "Nee, het is niet dat er nieuwe zenuwbanen ontstaan of zo. Het is meer dat je zenuwen en spieren die al jaren stilliggen weer activeert." Of hij ooit nog als een kievit zal lopen? Peter Robben houdt een paar slagen om de arm. "Maar met krukken, of een rollator. Dat zou eventueel moeten kunnen."

Een en al gelukzaligheid

Zodra Robben het apparaat aanzet, is het gezicht van Van Strien een en al gelukzaligheid. "Ik loop, ik loop!", roept hij haast extatisch. Lopen, dat is natuurlijk een relatief begrip; in principe is de robot begonnen met lopen. "Je moet het zo zien", zegt Van Strien. "Ik kan al bijna twaalf jaar niet meer lopen. Kun je je voorstellen hoe het voor mij is om rechtop te staan en dat je benen bewégen."

Terwijl je in een soort parachuteharnas hangend helpt de Lokomat je bij het lopen. Terwijl je in een soort parachuteharnas hangend helpt de Lokomat je bij het lopen. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Die looprobot meet dus precies hoeveel kracht hij zelf levert en hoeveel er van Van Strien komt. Er is zelfs een modus waarin de Waalwijker op een scherm voor zijn neus in zijn eigen videospelletje speelt. Hij is een zwevend poppetje dat omhoog en omlaag zweeft en zo - ping, ping, ping - muntjes moet verzilveren. Van Strien kan alleen bij die muntjes komen door zélf zijn knieën omhoog te brengen.

Puffend en steunend, zijn tong verbeten in zijn mondhoek, geeft Van Strien knietjes waarbij hij in zijn enthousiasme soms zelfs hoog óver de muntjes zweeft. "Doseren is ook belangrijk", houdt Robben hem voor. Feit blijft dat Van Strien, met het zweet parelend op zijn voorhoofd, ziet en voelt dat dat beetje controle over die benen van hém is. En van niemand anders.

"Oh man, hier krijg ik me toch zo'n bak energie van. Ik was denk ik toch wel voor 30 procent zélf aan het lopen", zegt hij. "Het probleem is alleen dat je daarna weer in je rolstoel moet, dan zit je daar weer met een enorme adrenalinestoot, vol energie die je niet kwijt kunt. Ik zou wel uit die rolstoel willen springen, maar dat kan dan niet. Daar moet ik nog echt mee leren omgaan. Eigenlijk zou ik dan in een soort zen-toestand moeten gaan."

Op de parkeerplaats volgt weer zo'n handdruk met de kracht van een krokodillenbeet. Van Strien straalt nog steeds van oor tot oor; die zou alleen al op z'n gelukshormonen terug naar Waalwijk willen vliegen. Vliegen kan hij niet, laat staan lopen. Maar dát laatste gaat veranderen. Hij weet het zeker.

Stichting Beter Lopen: Een Lokomat in elke provincie

Dat een fysiopraktijk zomaar een Lokomatlooprobot van 4,5 ton in huis heeft, is te danken aan de Stichting Beter Lopen, mede opgericht door van Liesbeth Mekkering. Zij is zelf ervaringsdeskundige. "Elke provincie zou minimaal één Lokomat moeten hebben!"

De Lokomat bij Fortius Fysiotherapie in Nijkerk is het allernieuwste type. "Er zijn er drie in Nederland", weet Liebeth Mekkering (67). "Die andere twee staan in klinieken", voegt ze toe. Die twee exemplaren zijn dus alleen bestemd zijn voor patiënten van die klinieken. "Als gewone eerstelijnscliënt kun je daar niet terecht."

Die lacune in de medische zorg maakte dat zij Stichting Beter Lopen oprichtte. "Ik ben zelf ervaringsdeskundige." Veertien jaar geleden liep zij door complicaties na een val van haar paard een incomplete hoge dwarsleasie op. Ik kon alleen nog mijn linkerhand nog bewegen."

Dwarslaesie

In haar eigen genezingsproces had ze veel baat bij de Lokomat kunnen hebben. "Na een half jaar kon ik weer staan, nu kan ik lopen, weliswaar met krukken, maar toch. Ik loop zelf nu sinds twee vrijwel elke week op de Lokomat, bij wijze van onderhoud."

Het stak haar dat de Lokomat alleen voor patiënten van (revalidatie)klinieken is. "Als je daar buiten valt, moet je het zelf maar uitzoeken, jammer dan. Terwijl deze therapie voor zoveel mensen een enorme verbetering kan betekenen; mensen met een dwarslaesie, hersenbloeding, Parkinson, MS enzovoort."

Betere doorbloeding

Daarom wil zij dat er in elke provincie een Lokomat is voor 'gewone' patiënten, als fysiotherapie. "Raar dat dit uit de private sector moet komen. Bij de provincies zit heus wel geld, denk eens mee. Ik snap niet dat de zorgverzekeraars hier niet in investeren door de behandeling te vergoeden. Ook revalidatie gaat veel sneller dan mensen voetje-voor-voetje laten trainen op een loopband."

Volgens Mekkering brengt deze therapie ook mentaal veel goeds. "Zelfs voor mensen die totaal verlamd zijn. Hij zorgt voor betere doorbloeding. En stel je eens voor hoe het is om jezelf weer rechtop te zien lopen. Die positiviteit is ook veel waard." Bij Fortius maken ongeveer vijftig patiënten er gebruik van. Ze komen uit het hele land.