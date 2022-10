Dat ze er met haar geld vandoor gingen, is tot daaraan toe. Maar dat inbrekers zich vergrepen aan haar zelfverdiende ridderorde maakt Hanneke Janssen-Huitema (82) uit Enschede nog altijd woedend. Ze wil hem terug. 'De gedachte dat een ander rondloopt met mijn onderscheiding is onverdraaglijk.'

Ze staat op en loopt naar de boekenkast achter in de kamer. Daar, op de tweede plank van boven, stond hij jarenlang in de kast: de ridderorde die ze in 2014 kreeg uit handen van burgemeester Peter den Oudsten. "Het doosje was altijd open. Ik wilde hem kunnen zien." Een stukje metaal en tegelijk zoveel meer dan dat.

Tientallen jaren zette Hanneke Janssen-Huitema zich als vrijwilliger in voor het maatschappelijk werk, de kerk en de bedevaart naar Lourdes voor zieken en gehandicapten. Veertig keer maar liefst bezocht ze het Franse pelgrimsoord als helpster van zieken en daarnaast ging ze nog eens tientallen keren met haar gezin.

"Je kunt natuurlijk zeggen: het is maar een onderscheiding. Maar voor mij betekent dat ding alles. Hij staat voor mijn hele leven, voor alles wat ik heb gedaan, voor de mensen die ik heb geholpen. Toen ik hem kreeg, kwam dat ook allemaal voorbij. Lourdes vooral. Dat was voor ons een tweede thuis. Die medaille was er altijd. Hij stond nota bene naast de onderscheiding van mijn man. Die was alleen geen ridder zoals ik. Die van hem hebben ze laten staan, die van mij is weg."

Wonder van Lourdes

Ze woont op de bovenste verdieping van een flat in Enschede-Noord. Samen met Peter, de man die ze zestig jaar geleden bij haar eerste bezoek aan Lourdes ontmoette. "Hij had pijn en had verzorging nodig. Op dat moment kwam ik voorbij: het wonder van Lourdes."

Samen met Peter stond ze ook op zondag 25 september voor de nog gesloten deur van haar appartement, na een vakantie van zes weken in hun stacaravan in de Dordogne. Al bij de eerste poging om binnen te komen viel het slot uit de deur en drong het tot hen door dat ze voor de tweede keer bezoek hadden gehad van inbrekers.

"De eerste keer was in de Helmerhoek. De schrik is altijd blijven hangen. We wisten ook onmiddellijk wat er aan de hand was. We hebben bij de buurvrouw de politie gebeld. Na een uur stonden we alsnog binnen."

De ravage in het appartement was groot. Hanneke schiet vol als ze de puinhoop beschrijft. Dat ze voor ruim 4000 euro aan sieraden en geld mist, weet ze dan nog niet. Het is het lege doosje in de boekenkast dat onmiddellijk haar aandacht trekt, net als de al even lege plek op een andere muur in de kamer. Ook daar hing een dierbaar object uit haar leven: de antieke klok die ze bij haar huwelijk kreeg van haar vader.

Huwelijkscadeau van haar vader

"Hij was een schipperskind uit Friesland. Zijn ouders hebben hem op tienjarige leeftijd meegegeven aan schippers. Ik heb ooit een boek over hem geschreven: De Brommer van Woudsend. Hij had een lage stem die je altijd hoorde zoemen. Toen ik met Peter trouwde, was mijn vader invalide. Hij had geen geld voor een cadeau. Het enige wat hij me kon geven, was deze klok."

De impact van de inbraak op haar leven is veel groter dan ze had verwacht. Op de plek van de klok staat nu een ander uurwerk, afkomstig van haar Enschedese schoonouders. Maar de pijn is er nog steeds, en wordt ook nog elke dag groter. Het bracht haar ertoe een oproep te schrijven aan degenen die er maar onderscheiding vandoor gingen: 'Beste dief, je hebt een aardige buit bij ons gehaald, maar breng mijn Ridderorde - die IK heb verdiend - terug.'

Al zes inbraken

De inbraak in de flat is niet de eerste. Al zes keer eerder werd er ingebroken, vaak na een voorafgaand telefoontje om te bepalen of de betrokken bewoners thuis zijn of niet. "We waren een tijd weg, dus dan is het risico extra groot. De beveiliging is helaas nog steeds niet optimaal. Toen we binnenkwamen, stond de deur van de vriezer op een kier. Er was een dikke ijslaag ontstaan. Begin augustus is een buurvrouw door onbekenden opgebeld. Ergens rond die tijd zullen ze hier binnen zijn geweest."

Schrijven doet ze nog steeds. Elke maandag om acht uur verschijnt er op haar Facebook-pagina een gedicht, onder de naam Hanneke Woudstra, een pseudoniem dat ze ontleent aan het verhaal van haar vader. Hoewel ze met haar vrijwilligerswerk is gestopt, komt ze nog steeds in Lourdes.

"Dat zal altijd blijven. In september zijn we er nog geweest. Naar Lourdes kunnen we terug, maar die onderscheiding zijn we kwijt. Het enige wat ik kan zeggen, is dit: dat geld mag je houden, maar geef me die onderscheiding en hopelijk ook mijn klok alsjeblieft weer terug."