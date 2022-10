Twintig gasten op een avond met allemaal een andere allergie of dieetwens. Koks willen graag tegemoet komen aan de wensen, maar lopen tegen grenzen aan. 'Een ander menu betekent soms een dag extra werk.'

Geen ingewanden. Geen schaal- en schelpdieren en ook geen zeesmaak. Het zijn twee dieetwensen die Demian Parasmo afgelopen weken kreeg bij zijn veganrestaurant Konijnenvoer in Arnhem. Maar ook de wens om geen olie in eten te gebruiken of het histaminedieet te respecteren. Hij wil graag tegemoetkomen aan wensen van gasten, maar soms is het behoorlijk ingewikkeld.

400.000 duizend Nederlanders

Ruim 400.000 duizend Nederlanders hebben een voedselallergie. Als zij in aanraking komen met bepaalde voedingsstoffen, ervaren zij een abnormaal sterke reactie van het afweersysteem. Dat kan variëren van jeuk tot een snelle pols en zelfs bewusteloosheid. Om mensen te waarschuwen, moet iedereen die voedsel verkoopt melden of gerechten allergenen bevatten.

Koninklijke Horeca Nederland stelt dat mensen met een ernstige allergie in alle horecazaken moeten kunnen eten. "Voor mensen met allergieën is deze allergenenwetgeving opgesteld", aldus Vivian van der Wielen. Als het gaat om mensen die dieetwensen hebben als geen knoflook of weinig koolhydraten, zijn er geen verplichtingen.

Avondje uit

Arjan Broekman van restaurant en Wijncafé het Wijnhuis in Zwolle ziet het als zijn plicht als horecaman om in de wensen van zijn gasten te voorzien. "Wij staan voor gastvrijheid. Het is voor de mensen echt een avondje uit en het is aan ons om hen zo goed mogelijk te verzorgen. Je moet mee met de vraag van de gast, wij zijn een Wijnhuis maar hebben tegenwoordig ook een alcoholvrije wijn op de kaart staan."

"Onze ervaring is ook dat mensen zich vaak bezwaard voelen om een allergie of wens aan ons door te geven. Maar schroom alsjeblieft niet. Ik zeg ook altijd tegen de keuken, denk je in hoe het is als jij deze allergie of intolerantie zou hebben."

Wel geeft Broekman aan dat het onmogelijk is om voor iedere allergie een passend alternatief in huis te hebben. En hij merkt dat gasten steeds vaker aangeven ergens een intolerantie voor te hebben. "soms vraag ik me af hoe groot de intolerantie nou echt is, als gasten geen melkproducten willen maar vervolgens wel een toetje bestellen bijvoorbeeld."

Foto: Frans Paalman

Alles binnen de grenzen van het mogelijke

Henk Vosselman van Martins Brasserie & Wijnbar in Apeldoorn herkent de 'trend' waarbij gasten steeds vaker speciale dieetwensen hebben. "En daar probeer je in mee te gaan", geeft hij aan. "De tijd dat je het als vegetariër moest doen met wat gebakken champignons ligt achter ons, wij hebben heerlijke vegetarische gerechten op de kaart staan. Veganisme wordt al wat lastiger. Dat is nog een te kleine trend om de hele kaart op aan te passen"

Alles heeft uiteindelijk te maken met de praktijk zegt hij. "Als het rustig is, is er in overleg een hoop mogelijk, maar als ik rammetje rammetje vol zit dan wordt het een ander verhaal. Wij doen alles binnen het mogelijke. Het ligt daarin ook aan de opstelling van de gast. Die kijkt ook om zich heen."

"Al wil ik het wel opnemen voor deze gast die soms als moeilijk wordt gezien. Vaak houden zij er zelf al rekening mee door bijvoorbeeld te reserveren, of door op alvast op de kaart te kijken. Of ze laten net een plekje vrij in hun dieet voor dat avondje uit."

Uitdaging

Ook Elroy Faken, chef van bistro de Rode Kater in Deventer ziet zo nu en dan een trend in het aantal verzoekjes dat hij in de keuken krijgt. "Soms hebben we even een piek, alsof mensen elkaar aansteken." Vervelend vindt hij dat niet. "Ik heb er juist plezier in om bij een allergie of dieetwens een zo goed mogelijk alternatief te bedenken."

"Er zijn maar weinig vragen waar ik niet even snel op kan inspelen. En als het echt vreemde verzoeken zijn denk ik, dit doe je alleen maar om mij uit te dagen."

Mark Capteijn is chef-kok van Orangerie de Pol in Gaanderen. "Wij doen ons best om rekening te houden met de wensen van de gast, mits dit niet te veel van ons concept afwijkt. Ik denk altijd: kan je in een veganrestaurant een tournedos bestellen? Nee. Kan je dan bij mij een compleet vegan menu bestellen? Nee. Daarnaast moet het ook haalbaar zijn. Als een allergie of dieet dusdanig ingrijpend is, ben je zolang bezig voor één persoon, dat is best prijzig."

"Sommige mensen gaan hun hele leven bijna niet uit eten vanwege darmklachten. Als je voor deze gast kan zorgen dat ze een avond hebben om nooit te vergeten, is dat wel heel tof om te doen. Maar je hebt ook mensen die moeilijk doen over koolhydraten. In ons restaurant is de hoeveelheid koolhydraten zeer weinig. Dat is ook geen allergie. Ga dan lekker thuis sla eten in plaats van moeilijk doen over wat meel in een amuse."

Notenallergie

Hans Hubers (41) uit Doetinchem heeft een notenallergie. Hij heeft altijd een adrenalinepen bij zich. Tot nu toe heeft hij die drie keer moeten gebruiken in zijn leven. "Twee keer inderdaad in een restaurant. Ik geef aan dat ik geen noten mag eten, maar dan gaat het toch fout. Zelf heb ik het gevoel dat horeca gek wordt van alle allergieën en daarom nonchalanter lijkt te worden. Ik begrijp het ook. Misschien zou het goed zijn als horeca alleen rekening houdt met serieuze levensbedreigende allergieën en niet met ieder dieet uit de krant."

Stichting Voedselallergie

Stichting Voedselallergie beaamt dat het aantal 'diëten voor veel vage klachten' is toegenomen. Carla Groeneveld: "Eisen dat iedereen altijd overal moet kunnen eten, kan gewoon niet. Technisch gezien wel, maar in de praktijk kan het gewoon niet altijd." Wie een voedselallergie heeft en veilig uit eten wil, kan de reviews lezen op de website van Stichting Voedselallergie. "Onze leden weten waar anderen een goede ervaring hebben gehad."