Het uitvak stortte in, het Goffertpark verwerd tot slagveld. Op één oktobermiddag verdween de feeststemming rond de eredivisierentree van NEC volledig. Een jaar na dato blikt directeur Wilco van Schaik terug op de derbyrellen en steekt hij de hand ook in eigen boezem.

Onverwachts gepromoveerd. Ajax, Feyenoord en PSV op bezoek. Lasse Schöne terug. De Goffert weer vol. En ook nog eens elf punten uit de eerste acht wedstrijden.



De verrassende rentree van NEC in de eredivisie bezorgde ploeg en stad in de nazomer van 2021 kriebels in de buik en kleur op de wangen. Maar toen werd het 17 oktober.

De dag die een hoogtepunt had moeten worden, kers op de taart van de comeback op het hoogste Nederlandse voetbalniveau, werd een tragisch dieptepunt. Niet eens zozeer om het matige spel van NEC en de nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.



Maar vooral om wat zich buiten het veld afspeelde. Het uitvak met feestende Arnhemse fans stortte in. En in het Goffertpark ontspon zich niet veel later een mega-gevecht.

Enkele mensen die zich Vitesse-supporter noemen en een veelvoud daarvan met NEC-sjaals en bivakmutsen belandden in een veldslag met elkaar en de ME. Er werd gescholden, geschopt en geslagen. Stenen, boomstronken en dranghekken vlogen door de lucht. Een politiebusje werd tot moes gemept.

Litteken

Twaalf maanden na dato lijkt de wond geheeld, maar zorgt het litteken nog steeds voor pijn in Nijmegen, bevestigt Wilco van Schaik als hij terugblikt op zijn eerste Gelderse derby als algemeen directeur van NEC. Dit hád een hoogtepunt uit zijn bestuurderscarrière moeten zijn. "Maar het is uiteindelijk een heel nare dag in de historie van NEC geworden. Dit zal ik nooit meer vergeten."

Een politiebusje werd totaal vernield bij de ongeregeldheden na de Gelderse derby in Nijmegen vorig jaar. Een politiebusje werd totaal vernield bij de ongeregeldheden na de Gelderse derby in Nijmegen vorig jaar. Foto: Paul Rapp

Natuurlijk, een voetbalclub organiseert geen rellen. Het zijn altijd mensen zelf die besluiten na afloop rotzooi te trappen. Toch steekt Van Schaik nu de hand ook nadrukkelijk in eigen boezem. NEC en hijzelf hebben zich teveel mee laten slepen in de euforie van de promotie en de daaropvolgende goede start in de eredivisie, stelt de directeur.

"We hebben ons vooral gefocust op het mooie van de derby die er weer aankwam en ons onvoldoende voorbereid op dat het ook mis kon gaan. Het was in het verleden natuurlijk al een paar keer niet goed gegaan. Daar hadden we nu vooraf ook scherper op moeten zijn. Maar wij zijn meegegaan in de euforie. Dat is een heel harde les voor de club en voor mij persoonlijk."

Wilco van Schaik, eerder dit jaar bij een persconferentie over het instorten van het uitvak. Wilco van Schaik, eerder dit jaar bij een persconferentie over het instorten van het uitvak. Foto: Paul Rapp

"Wij hadden vooraf meer oog moeten hebben voor de sentimenten en gevaren", vervolgt Van Schaik. "Daar hadden we ook in onze communicatie beter aandacht voor kunnen vragen in plaats van vooral te focussen op de euforie van na vier jaar eindelijk weer een derby. We hadden ons beter moeten inleven in hoe diep het uiteindelijk zat."

Van Schaik zegt dat hij al die zaken vooral zelf anders had moeten doen. Want, benadrukt hij ook, toen het uiteindelijk misging, 'stond de organisatie wel goed'. "Vanuit veiligheid, vanuit kantoor: de coderoodplannen werden uitstekend uitgevoerd. Alleen hadden we nooit verwacht na zoveel jaar die plannen weer in werking te moeten zetten. Dat hadden we beter moeten doen, dat neem ik vooral mezelf kwalijk."

Cel

Inmiddels is het stof van die ene dramatische oktoberdag wel neergedaald. Het uitvak is opgelapt. Tientallen relschoppers hebben zich bij de rechtbank moeten verantwoorden. Velen kregen werkstraffen, sommigen moesten zelfs de cel in. Daarnaast heeft NEC zelf zo'n honderd stadionverboden opgelegd en ligt er nu een plan om toekomstige supportersellende in Nijmegen te voorkomen.

"Ondertussen is iedereen wel gepakt die de openbare orde en onze club wat heeft aangedaan", zo weet Van Schaik. "Wij hebben lessen getrokken uit alles wat er rond de derby is gebeurd. We hebben samen met politie, OM en gemeente een plan opgesteld voor aanpak van supportersgeweld. Dat zorgt ervoor dat we nu heel helder in beeld hebben op welke mensen we extra moeten letten."

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. Foto: David van Haren

Uitpubliek?

Wat Van Schaik betreft is het nu ook weer tijd om vooruit te kijken. Niet in de laatste plaats naar de nieuwe clashes met Vitesse, die allebei gepland staan in het nieuwe jaar. Op 15 januari reist NEC af naar GelreDome. Op 16 april komen de Arnhemmers voor de terugwedstrijd naar De Goffert. Maar of er dan ook uitsupporters welkom zijn?

"Wij willen dat er uitpubliek mee mag en Vitesse wil dat ook. Of het zover komt moeten we de komende tijd met gemeenten en politie bespreken", stelt Van Schaik. Duidelijk is volgens hem dat fans van beide clubs hun lot grotendeels in eigen hand hebben. "Geen gezeik voor, tijdens en na wedstrijden. Als we de derby met uitsupporters willen behouden is dat een van de belangrijkste dingen waar we stappen in moeten maken."