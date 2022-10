De Cubacrisis is precies 60 jaar geleden. Om bij deze piek van de Koude Oorlog stil te staan, worden zaterdag en zondag verschillende Koude Oorlog-evenementen georganiseerd. De ondergrondse commandobunker in Grou is bijvoorbeeld open voor publiek.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie de commandobunker onder Grou binnenstapt, waant zich terug in de jaren zestig. Bruine stoelen staan aan houten bureaus. In de kantine rusten aluminium kannen achter de bar. En op elke tafel staat een asbak, pakjes sigaretten ernaast. De inrichting is bijna volledig authentiek, het voelt alsof alle werknemers een half uur geleden zijn opgestaan om een luchtje te scheppen.

Roelof van Gelderen, locatiemanager van het museum, leidt graag mensen rond in de bunker, die tijdens Koude Oorlog werd gebruikt als commandocentrum. In het geval van nood zouden vanuit deze locatie de burgemeester van Leeuwarden, de commissaris van de Koningin, de commandanten van de brandweer en politie en de Bescherming Bevolking (BB) alles in goede banen leiden. Bij een aanval of een ramp bepaalden zij welke hulp geboden moest worden, en waar middelen het best konden worden ingezet.

Weekend van de Koude Oorlog

Dit jaar is het precies zestig jaar geleden dat de Cubacrisis de mensheid op de rand van een kernoorlog bracht. Om hier bij stil te staan organiseren in het weekend van 22 en 23 oktober allerlei musea tentoonstellingen en activiteiten. Ook locaties die normaal niet open zijn voor het publiek, zoals luchtwachttorens langs de kust, openen hun deuren. Het weekend wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog.

Ook de commandopost in Grou doet mee. Sinds 2014 is de bunker als museum te bezoeken. Bezoekers die aankomen zien in eerste instantie een klein bouwwerk, het lijkt op een elektriciteitsgebouwtje. Dat is geen toeval, maar een ontwerpkeuze. Het zou Russische soldaten moeten verwarren, als die ooit tot in Friesland zouden doordringen. Het ondergrondse stelsel beslaat 1100 vierkante meter en bood onderdak aan maximaal 150 mensen. De maximale capaciteit is nooit benut, zelfs niet bij grote trainingen.

Invasie van Oekraïne

Sinds de oorlog in Oekraïne ziet Van Gelderen een grote toename van interesse in het complex. Mensen komen om met eigen ogen te zien wat voor maatregelen toen werden getroffen. Hij begrijpt de interesse wel. "Het is alweer zestig jaar geleden dat de Koude Oorlog zijn hoogtepunt bereikte met de Cubacrisis, maar met de oorlog in Oekraïne zijn de kwesties van toen ineens weer zeer actueel. Je ziet nu hoe snel dingen kunnen ontsporen."

Van Gelderen vindt het belangrijk om kennis van toen over te dragen. "Ik wil graag bijdragen aan bewustwording, vooral onder de jeugd. Vrede is namelijk niet vanzelfsprekend en vrijheid is niet vrijblijvend. Daar moet eigenlijk elke dag voor worden geknokt," licht hij zijn persoonlijke visie toe.

- - Foto: Thijs van Dalen

Minder goed voorbereid

De locatiemanager zegt dat Nederland nu minder goed is voorbereid op rampen dan tijdens de Koude Oorlog. Hij kijkt om zich heen. De bunker is uniek voor Nederland, nergens anders zaten de burgemeester, commissaris en de commandanten van de brandweer, politie en BB bij elkaar in één gebouw. Vanaf de opening van het centrum in 1967 tot de sluiting in '86 is het vier keer daadwerkelijk gebruikt: bij twee Elfstedentochten, bij een van de Molukse treinkapingen en bij een grote sneeuwstorm in 1979.

"Er is sindsdien gigantisch bezuinigd op Defensie. De BB is in 1986 helemaal opgegeven," zegt Van Gelderen. De Bescherming Bevolking was een organisatie voor civiele bescherming. Het had een kern van ambtenaren en bestond verder uit vrijwilligers en dienstplichtigen. Zij konden worden ingezet om de overheid te ondersteunen in het geval van oorlog of bij grote rampen.

Roelof van Gelderen leidt mensen rond in de bunker. "Mensen vragen weleens of ze hier terecht kunnen als Nederland wordt aangevallen." Roelof van Gelderen leidt mensen rond in de bunker. "Mensen vragen weleens of ze hier terecht kunnen als Nederland wordt aangevallen." Foto: Sjaak Verboom

Moderne rampen

Ook vandaag de dag zou zo'n organisatie nuttig zijn, stelt Van Gelderen. De dienst had een afdeling van verpleegkundigen en ambulances. "Die diensten hadden we tijdens de coronapandemie goed kunnen gebruiken. Toen we hier het museum aan het inrichten waren hebben we nog een hele lading mondkapjes gevonden. In de jaren '60 en '70 was de bevolking sowieso veel beter voorbereid op calamiteiten dan nu. De meeste mensen hadden bijvoorbeeld een noodpakket voedsel in huis."

Aankloppen bij de bunker is er niet meer bij. "Mensen vragen bij een rondleiding wel eens of ze hier terecht kunnen als Nederland wordt aangevallen," merkt Van Gelderen grinnikend op. Hij legt uit dat de bunker niet ontworpen is om een directe inslag te kunnen weerstaan. "Als er echt een aanval op Nederland zou plaatsvinden zit je hier veiliger dan thuis, maar eigenlijk is het complex compleet gedateerd."