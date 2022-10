Verslaggever Bert van den Hoogen en fotograaf Peter Franken spreken met een wetenschapper over werk, passie en actualiteit. Dit keer Jered Vroon van de TU Delft over zijn robots.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Amazons en bol.coms zien het al voor zich: pakketjes worden met autonome drones en rijdende robots bij de klant bezorgd. Maar hoe reageren we op die dingen als we ze op straat tegenkomen? En hoe vinden we dat de robots moeten reageren? Jered Croon onderzoekt aan de TU Delft hoe we in de toekomst die 'streetdance' met de robots maken.

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

"Ik kijk hoe mensen reageren op robots in de publieke ruimte en hoe de robots op onze reactie zou moeten reageren. Hoe reageren mensen op een raar ding dat hun ruimte in komt waar ze niet om hebben gevraagd, maar wel mee worden geconfronteerd? Vinden we dat de mens zich dan moet aanpassen aan de robot of de robot aan de mens?"

Moet die doos met een paar gaten zo'n robot voorstellen die u dan door de straat laat rijden?

"Hier op de faculteit Industrial Design hebben we de neiging om iets zo mooi mogelijk te maken. Maar voor mijn onderzoek kies ik er bewust voor om het object juist niet aantrekkelijk te maken. Dat zou namelijk verwachtingen scheppen, want iedereen maakt wel een inschatting hoe een robot zich zal gedragen. Ik heb een zo onnozel mogelijk ding gemaakt en dat over een op afstand bedienbaar autootje gezet."

Hoe reageerden mensen op dat rare rijdende ding?

"Dat was heel wisselend. Dat is ook afhankelijk van de locatie. Hier op de faculteit zijn ze wel wat gewend. In het centrum van Delft zetten mensen hun voet ervoor om te kijken of de doos zou stoppen of zou omrijden. Een enkeling sprong er overheen. Oudere mensen gingen pas op het laatste moment aan de kant. Uitdagen kwam ook voor. Studenten van mij hebben er ook 's nachts in een donker straatje mee gereden, waar dronken studenten langskwamen. Die schopten ertegen, waardoor die nu zo beschadigd is."

Wat zijn de eerste conclusies?

"Over het algemeen reageerden de mensen eerst met fascinatie en daarna afstemming: wat gaat de robot doen en wat ga ik doen? Er was vrijwel meteen interactie. Het was nooit kwaadaardig. Het uitdagen en schoppen kwam denk ik voort uit nieuwsgierigheid. We hebben een aantal mensen ook gevraagd hoe ze over de confrontatie dachten: vond je dat de doos zijn gedrag moet aanpassen aan de mensen? Twee derde vond van wel. Termen die daarbij werden gebruikt waren 'onbeleefd' en 'onprettig'."

Waar zou dat door kunnen komen?

"Veel menselijke interactie verloopt onbewust en heel subtiel. Als iemand op jouw looproute komt aanlopen, op welk moment ga je dan aan de kant? Ga je wel aan de kant of vind je dat die ander een stap opzij moet doen? Bij het passeren geef je vervolgens signalen af. Als je geïrriteerd bent, schuur je bijna langs elkaar. Bij een hond reageren we ook weer anders. Als het baasje de hond niet helemaal onder controle heeft, vinden we het niet heel erg, want ach het blijft een hond. Bij een robot accepteren we dat niet, omdat we vinden dat de maker de volle verantwoordelijkheid heeft en in staat moet zijn om een perfecte robot te maken."

Geeft het ook inzichten over hoe de robot moet reageren?

"Een robot ergens op laten reageren is zeer complex. De robot moet waarnemen, informatie verwerken, keuzes maken en dan bewegen door allerlei berekeningen te doen. Bij het ontwerpen van een robot is het daarom beter om de robot zo min mogelijk taken te laten uitvoeren. De robotstofzuiger en de robotmaaier doen het zo goed omdat ze maar één taak hebben. Van daaruit kun je de taken wel uitbreiden, maar reageren op menselijk gedrag blijft te complex. Een robot kan geen grenzen aangeven welk negatief gedrag hij accepteert, hij kan niet reageren op straf of beloning en kan niet anticiperen zoals een mens dat wel kan."

Waar ligt uw interesse: in het menselijk gedrag of de robottechniek?

"Ik vind de menselijke interactie fascinerend. Het is een prachtige complexe dans hoe we met elkaar omgaan. Die complexiteit probeer ik uit elkaar te trekken, zodat ieder aspect apart te onderzoeken en te verklaren is. Dat doe ik het liefst door die aparte menselijke aspecten na te maken en dat kan met robots."

Wat wilt u verder met uw onderzoeken bereiken?

"Het onderzoeksonderwerp is ook complex. De reactie van de mens op het gedrag van robots is van veel omstandigheden afhankelijk, zoals het moment van de confrontatie, of we alleen of in een groep zijn en hoe we gewend zijn aan de robot. Ook de verschijningsvorm. Zo hebben we een keer een hoofd op een robot gezet. Mensen gingen ertegen praten. De veranderingen op het gebied van robotica zijn niet te voorspellen en niet bij te houden. Er zijn daardoor ook nog maar weinig gestandaardiseerde ontwerpmethoden. Ik wil met mijn onderzoek helpen methodes te ontwikkelen waarmee ook anderen die 'streetdance' kunnen ontwerpen."

Danst u zelf?

"Ja, dans en theater maken zijn mijn hobby's. Ik gebruik het ook voor mijn onderzoeken. In theater en film zijn er nog te vaak stereotype robots. Maar methodes van theater maken kunnen ons veel leren over het vormgeven van interactie, ook als dat tussen mensen en robots is."

Wanneer rijden er robots van Amazon en bol.com door onze straten?

"Volgens die bedrijven op korte termijn, maar de robots maken nog best veel fouten. Er zijn misschien robots die nog maar in 10 procent van de gevallen fouten maken, maar zelfs bij 1 procent moeten we ons afvragen of we het wel willen. Die ene fout kan voor iemand desastreus zijn. En zo'n robot vervangt dan een tiener die als bezorger een bijbaantje mist."

Wat is voor u de heilige graal?

"Dat is het fenomeen van de side walk shuffle. Dat twee mensen elkaar naderen en telkens dezelfde reactie geven waardoor ze tegenover elkaar telkens iets heen en weer gaan en elkaar maar niet kunnen passeren. Mijn ideale resultaat uit mijn onderzoeken is als ik die status kan bereiken tussen een mens en een robot. Of eigenlijk als een robot precies dezelfde fouten maakt als een mens."