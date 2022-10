Arjen Lubach sabelde dinsdag de 'koeienindustrie-boer' neer. Ze zijn te aanwezig in Nederland, zetten koeien te veel op stal en gebruiken het biodiversiteit-verstikkende raaigras. YouTube-beelden van natuurboer André de Groot werden ongevraagd gebruikt als inleiding: 'Droevig, omdat ik het juist anders doe.'

"Er zijn veel stomme dingen waar we vanaf moeten", houdt Arjen Lubach dinsdag de kijker voor in zijn avondshow. Iets later: een YouTube-fragment van koeien die de stal uit huppelen, met een boer erachter. "Dit is leuk toch mensen? Leuk toch? Nee, dit is niet leuk." Dan: "Vandaag is het afgelopen met koeienromantiek... We moeten af van deze onzin."

Als inleidend voorbeeld van die ondeugdelijke koeienromantiek en koeienindustrie gebruikte Lubach beelden van de Larense boer André de Groot. De Groot: "Ongevraagd, niemand van het programma belde. Waarom we van die koeienromantiek af moeten, zoals klaarblijkelijk mijn bedrijfsvoering in het filmpje, beargumenteert hij in de tien minuten die volgen."

André de Groot in zijn kruidenrijke grasweide met zijn koeien. André de Groot in zijn kruidenrijke grasweide met zijn koeien. Foto: Ruben Meijerink

Niet romantisch

Het gras dat de gemiddelde 'koeienindustrie-boer' gebruikt is bijvoorbeeld geen natuur te noemen, klinkt het. Dat bestaat uit het zogenoemde monomane raaigras. 'Woestijngras', killing voor de biodiversiteit, schetst Lubach. Lubach: "En we praten nu over koeien die buiten staan, maar het gros van de tijd staan die beesten binnen. Al helemaal niet romantisch." Tussendoor haalt hij ook de soja uit Brazilië aan, waarmee 'wij' Nederlandse koeien voeren. Slecht voor de bossen daar en zorgend voor een nog grotere voetafdruk van onze beesten.

'Moet je zien wat die Lubach over je beweert', kreeg De Groot geappt. "Hè, ik op tv, ik keek het maar terug." Wie weet doen enkele boeren het zoals Lubach stelt, denkt hij, maar hij probeert het juist anders te doen. "Ik werd er gewoon heel droevig van, bam: weggezet als industrieboer, terwijl ik een natuurboer ben. Ik strijd met mijn bedrijfsvoering tegen de dingen waartegen hij in het item ook strijdt."

De Groot valt zijn koppeling aan het item aan. "Ik word nu als voorbeeld genomen van een bedrijf met alleen maar raaigras. Terwijl ik dat percentage zo laag mogelijk houd. Mijn grootste percentage gras is kruidenrijk (tevens vlinderbloemigen en andere kruiden op, red.) en grasklaver (goed voor functionele biodiversiteit volgens landbouwprofessoren, red.). Nog maar circa 20 procent van mijn graslanden is raaigras." Dus is hij een boer 'die alleen maar groene woestijnen aanlegt van raaigras?' "Verre van!"

De Groot gaat door: "Dan zijn verhaal dat koeien, ook die bij mij uit de wei huppelden in het filmpje, het gros van de tijd op stal staan. Nou, nee dus. Ik weid nota bene twee- tot driehonderd dagen per jaar. Zie: evengoed op een herfstdag als vandaag." En wat betreft soja-gebruik... "Ik tracht alternatieven als sorghum en voederbieten te hanteren."

Excuses alsjeblieft

Een civiele rechtszaak starten, voor onrechtmatig gebruik en het schaden van zijn goede naam? "Te veel negatieve energie. Een excuus zou ik waarderen, onze beelden zijn misbruikt. Ik vind dit super onzorgvuldig. Mijn loonwerker Beltman nam dit op, bedrijfsnaam en vestigingsplaats stonden erbij. Even een belletje en je wist beter... Gewoon onachtzaam. Terwijl: Lubach neemt anderen scherp de maat en is er als eerste bij als iets onheus geframed wordt. Nu doet-ie het zelf."

Twee mediarechtadvocaten geven aan dat binnen 'aantasting van de eer en goede naam' De Groot een aardige kans maakt om rectificatie en genoegdoening af te dwingen bij de rechter. Zover hoeft het niet te komen...

Lubach-producent Pieter Klok reageert schriftelijk namens de redactie. Een mea culpa: 'Sorry boer André, dit was onzorgvuldig van ons. Gemeende excuses zijn hier zeker op hun plaats. We zullen de beelden zo spoedig mogelijk vervangen, op zowel YouTube als NPO Start. Het is ongelukkig toeval dat deze beelden nou net gemaakt zijn bij een boer die zegt er alles aan te doen om niet binnen de intensieve veehouderij te vallen. Dat er boeren zijn die zich wel degelijk hard maken voor dierenwelzijn, natuurbehoud en milieu, juichen wij als redactie natuurlijk alleen maar toe.'