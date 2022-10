Wat is voor Marrit Steenbergen de beste techniek om zo snel mogelijk door het water te gaan? In het Eindhovense topsportbad krijgen bewegingswetenschappers steeds beter zicht op de ideale zwemslag per individu. Dankzij een, ook mondiaal gezien, ingenieuze 3D-analyse.

Buiten is het nog donker, binnen in het Eindhovense zwembad wachten de roze gelakte nagels van Marrit Steenbergen op speciale rode lampjes. Mede dankzij deze twee lampjes, aangebracht op de vingertoppen van haar middelvingers, kan de zwemslag van de viervoudig Europees kampioen tot in detail worden geanalyseerd in 3D.

Deze vroege dinsdagochtend staat de wekelijkse 3D-analyse van topzwemmers op het programma. Met behulp van zes camera's in de bodem van het topsportbad en vier onderwatercamera's aan de zijkant zijn bewegingswetenschappers in staat om te zien hoe de hand door het water beweegt. Zo kan per zwemmer heel nauwkeurig worden bekeken wat de beste techniek is om snelheid te winnen. De 3D-analyse heeft ertoe geleid dat Steenbergen haar zwemslag licht heeft aangepast, wat volgens haar heeft bijgedragen aan haar recente successen.

"We kunnen het patroon van de hand tot op twee millimeter nauwkeurig volgen", licht bewegingswetenschapper Sander Schreven toe. "Welke baan legt de hand af in het water? Met welke snelheid? Wat is de versnelling? Hoe diep gaat de hand het water in?", somt Schreven op.

Deze informatie stelt hem in staat om steeds beter te achterhalen wat de snelste manier is om door het water te bewegen. "En dat is voor iedere zwemmer weer anders", zegt Schreven. Ondertussen knipt hij een stukje tape af om de lampjes goed vast te zetten op de vingers van Steenbergen.

Van Links naar rechts: zwemcoach Patrick Pearson, Marrit Steenbergen (nog altijd met een lampje op haar vinger) en wetenschapper Sander Schreven kijken naar de uitkomst van een 3D-meting. Van Links naar rechts: zwemcoach Patrick Pearson, Marrit Steenbergen (nog altijd met een lampje op haar vinger) en wetenschapper Sander Schreven kijken naar de uitkomst van een 3D-meting. Foto: Klaas Jan van der Weij

Schreven is bewegingswetenschapper van Innosportlab De Tongelreep in Eindhoven. Hij doet sinds 2010 promotieonderzoek naar de zwemslag en heeft het ingenieuze 3D-systeem bedacht en mede ontwikkeld. Sinds begin dit jaar is Schreven samen met zijn collega's in staat om zwemmers vrijwel direct feedback te geven over hun zwemslag. "Binnen vijf à tien minuten hebben we de techniek in beeld. We kunnen nu dus heel snel terugkoppeling geven aan zwemmer en coach om te kijken wat er beter kan. Daar gaan ze dan een kwartiertje op trainen waarna we weer een meting uitvoeren. Zo kunnen we op een ochtend meerdere keren feedback geven."

Voorheen duurde de 3D-analyse meer dan een uur waardoor de zwemmer niet meer goed aanvoelde hoe hij had gezwommen en was de analyse derhalve minder effectief. De werkwijze in Eindhoven is uniek. Volgens Schreven wordt er in enkele andere landen op incidentele basis (vooral voor wetenschappelijke publicaties) gebruikgemaakt van een 3D-analyse van de zwemslag. "Maar nergens wordt het zo in de praktijk toegepast als in Eindhoven."

Vingercondoom

Inmiddels heeft Schreven de lampjes op de vingers van Steenbergen voorzien van een vingercondoom en een stukje tape zodat ze goed vastzitten. "Nee, ik heb er geen last van tijdens het zwemmen', zegt Steenbergen als ze voor de gein opzichtig haar middelvingers de lucht in steekt. Het is een koddig gezicht. 'Alleen bij het aantikken van de muur is het even uitkijken."

Voordat Steenbergen (22) aan de meting begint, volgt er eerst een nulmeting om te kijken hoe ze ervoor staat. Tevens dient deze meting als vergelijkingsmateriaal. "Als we iets veranderen aan de techniek kunnen we meteen zien of ze sneller of langzamer door het water gaat", licht Schreven toe.

Na haar grote successen op de EK in Rome in augustus, met vier gouden medailles, moest Steenbergen na een korte vakantie weer flink aan de bak. In september ging de topzwemster met de nationale ploeg ruim drie weken op hoogtestage naar het Amerikaanse Flagstaff (Arizona). Dit weekend maakt Steenbergen haar opwachting tijdens wereldbekerwedstrijden in Berlijn waar ze zich hoopt te kwalificeren voor de WK kortebaan (25 meterbad) in december in Australië.

Halverwege het zwembad wacht Steenbergen op een seintje van haar coach Patrick Pearson om te beginnen met de echte 3D-meting van haar borstcrawl. "Bij 30 seconden kun je gaan", doelt Pearson op de startklok die aan het plafond hangt. Steenbergen doet haar badmuts nog even goed en gaat van start. In de 25 meter die ze zwemt, passeert ze zes onderwatercamera's die in de dubbele bodem van het zwembad zijn gemonteerd.

Direct nadat ze heeft aangetikt verzamelt in een klein kantoortje, met uitzicht op het zwembad, een stagiaire de ruwe gegevens van de laatste 15 meter van de sprint zoals de slagfrequentie en snelheid. Ook is op donkere onderwaterbeelden het rode lampje goed te volgen in het water. Hierna voegt Schreven in rap tempo alle data samen om het 3D-bewegingspatroon in beeld te brengen.

Gekleurde lijnen

"Qua doorhaal ziet de techniek er goed uit; smal en redelijk recht", zegt Pearson als hij met een goedkeurende blik naar een grafiek op de computer van Schreven kijkt. "Alleen de snelheid is ietsje lager dan vorige week."

De grafiek met veel gekleurde lijnen geeft het bewegingspatroon van één (borstcrawl)zwemslag van Steenbergen weer ten opzichte van tests eerder dit jaar. Het verschil met begin dit jaar is overduidelijk; toen zette ze de doorhaal met haar arm naar achteren veel breder in wat resulteerde in een grotere boog. Nu heeft Steenbergen van een smallere doorhaal - waarbij ze haar armen dichter bij het lichaam houdt - meer en meer een automatisme gemaakt.

Op de vingers van Marrit Steenbergen worden twee lampjes worden aangebracht op de vingertoppen van beide middelvingers. Dankzij die lampjes kunnen de onderwatercamera's de bewegingen van Steenbergen op de vrije slag tot op 2 millimeter nauwkeurig volgen. Op de vingers van Marrit Steenbergen worden twee lampjes worden aangebracht op de vingertoppen van beide middelvingers. Dankzij die lampjes kunnen de onderwatercamera's de bewegingen van Steenbergen op de vrije slag tot op 2 millimeter nauwkeurig volgen. Foto: Klaas Jan van der Weij

"Ik heb dit jaar heel veel geïnvesteerd in mijn techniek", zegt Steenbergen terwijl ze met een schuin oog naar het beeldscherm kijkt met slowmotiononderwaterbeelden van zichzelf. "Ik zwom altijd best wel breed waarbij mijn hand bij de doorhaal naar achteren ongeveer naast mijn schouder kwam te liggen. Ik heb van Sander geleerd dat het effectiever is om mijn armen iets rechter door te halen, dan kan ik meer kracht zetten. Ook kreeg ik van de bredere doorhaal wat spanning op mijn schouders dus ik sla nu twee vliegen in één klap."

Schreven: "Bij diverse borstcrawlzwemmers zie je dat ze iets te veel een S-patroon maken; de hand gaat naar buiten, naar binnen, naar buiten. Vroeger werd gezegd dat je zo moest zwemmen, maar daar komt men steeds meer van terug." Volgens de bewegingswetenschapper komt uit wetenschappelijke literatuur steeds meer naar voren dat een rechtere doorhaal meer snelheid genereert.

Als coach Pearson op een groot beeldscherm de camerabeelden van Steenbergen onder de loep neemt, wijst hij haar op een minuscule buiging van haar rechter elleboog. "Hij gaat ietsje naar buiten staan waardoor je wat minder lengte in je slag hebt. Dat is een klein puntje om aan te werken. Zwem nog een keer op dezelfde slagfrequentie en dan kunnen we het goed vergelijken." Steenbergen blijkt even later de aanwijzing van haar coach goed te hebben opgepikt. Schreven: "Marrit is een zwemster die een aanpassing in techniek snel kan toepassen in de praktijk. Dat is heel knap."

EK-titels

In hoeverre de uitmuntende prestaties van Steenbergen afgelopen zomer - met individuele EK-titels op de 100 en 200 meter vrije slag in persoonlijke records - een direct gevolg zijn van haar vernieuwde techniek durft de zwemster niet met volle overtuiging uit te spreken. "Maar ik denk het zeker wel. Techniek speelt een heel belangrijke rol in het zwemmen, al spelen andere factoren ook mee zoals uithoudingsvermogen en fysieke en mentale kracht."

Schreven: "Dankzij de 3D-techniek zijn we nu in staat om echt te staven wat effect heeft voor een individuele zwemmer. Wij geven advies op basis van metingen. Vroeger keken coaches naar videobeelden en trokken ze op basis van hun onderbuikgevoel conclusies maar dan was een goede uitkomst veel onzekerder."

Schreven weet als geen ander hoe moeilijk het is om het geheim van de zwemslag te ontrafelen. Hij is al twaalf jaar bezig met zijn promotieonderzoek naar de weerstand en voorstuwing bij zwemmen. Begin volgend jaar hoopt hij te promoveren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Eigenlijk weet nog niemand in de wereld hoe stromingsleer bij zwemmen precies werkt: hoe moet je je hand door het water bewegen om zoveel mogelijk kracht op te wekken om vooruit te gaan? Dat is superingewikkelde natuurkunde."

"Daarom werken wij met een omgekeerde aanpak. We veranderen eerst de techniek en kijken dan naar de uitkomst; dus of het invloed heeft op de zwemsnelheid. In het algemeen zijn er wel wetenschappelijke inzichten over hoe die techniek eruit moet zien, maar aan algemeenheden heb je in topsport niet genoeg. Daar draait het om het individu en je hebt ook te maken met bijvoorbeeld lichaamsbouw en spieren. Met de 3D-analyse zijn we nu in staat om per persoon uit te zoeken wat de beste techniek is."

Buitenlandse toppers

Buitenlandse topzwemmers weten ook al de weg naar Eindhoven te vinden voor een gedetailleerde analyse van hun zwemslag. Schreven - die geen namen wil noemen - is niet bang om informatie weg te geven aan concurrenten. "Het werkt twee kanten op. Wij krijgen de beschikking over waardevolle informatie door buitenlandse topzwemmers te meten en zij zijn blij met hun 3D-analyse. Maar eerlijk gezegd heb je vooral profijt van deze metingen als je ze regelmatig uitvoert. In Eindhoven gebeurt dat structureel eenmaal per week."

Inmiddels zit de ruim twee uur durende ochtendtraining van Steenbergen erop. Schreven helpt haar met het verwijderen van de strak getapete rode lampjes op haar middelvingers. Ongeschonden komt haar roze nagellak tevoorschijn.