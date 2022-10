De beroemde Britse historicus Ian Kershaw schreef een boek over Europese leiders uit de vorige eeuw. De ergste doen denken aan Vladimir Poetin.

Nee, je mag Vladimir Poetin niet vergelijken met Adolf Hitler, zegt Ian Kershaw. De beroemde Britse historicus en geprezen Hitler-biograaf was in Nederland ter promotie van zijn boek over de invloedrijkste 20ste-eeuwse leiders van Europa. Onder hen ook Adolf Hitler en Jozef Stalin. In Poetin herkent Kershaw wel iets van de wraakzucht van de eerste en van de paranoia van de tweede. Zeker nu het Poetin allemaal tegen lijkt te zitten er er volop speculaties over zijn toekomst zijn nu hij om zich heen slaat met nucleaire dreigementen. Dictators in het nauw kunnen rare sprongen maken, dat is eerder vertoond.

Ian Kershaw (79) heeft het niet zo op, zoals hij ze noemt, 'anachronistische vergelijkingen'. Maar de vraag wat er kan spelen als Poetin voelt dat hij met de rug tegen de muur staat, is natuurlijk interessant. Hitler zat bijvoorbeeld in die situatie. In 1945, toen de oorlog verloren was, wilde hij zo'n beetje heel Duitsland opblazen. De geallieerden zouden niet van hun overwinning mogen profiteren. Ook wilde hij het Duitse volk 'straffen' omdat het de Führer niet genoeg zou hebben gegeven voor de overwinning waar hij recht op meende te hebben.

Sir Ian Kershaw (1943) studeerde aan de universiteiten van Liverpool en Oxford. Tot aan zijn pensioen doceerde hij als hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de universiteit van Sheffield. Eerder verschenen van hem Keerpunten, Tot de laatste man, Afdaling in de hel, een naoorlogse achtbaan en een veelgeprezen tweedelige biografie van Hitler.

De grote klap - gelukkig had Hitler geen kernwapens - die alles moest wegvagen werd destijds voorkomen door Albert Speer, Hitlers minister van Bewapening en Munitie. Kershaw: "Speer zag dat de oorlog dan misschien verloren was en dat Hitler mogelijk zelfmoord zou gaan plegen. Maar het Duitse volk moest daarna wel kunnen overleven. Industrie en economische infrastructuur waren dan hard nodig. De order dat allemaal te vernietigen werd nooit uitgevoerd. Je mag hopen dat er in Moskou ook een Speer rondloopt als Poetin zo zelfdestructief zou blijken - wat ik betwijfel - om het hele land mee te sleuren in een kernoorlog."

Hopen op verstandige mensen

De Russische elite zal de leider daar waarschijnlijk vanaf houden, hoopt Kershaw. "Ik heb geen inzage wie dat zijn in Moskou maar dit zijn dingen waar je mee moet rekenen. En je moet hopen dat er verstandige mensen opstaan." Speer had nauwe banden met alle leidende figuren in de Duitse zakenwereld en de industrie. Soms heb je maar één krachtige figuur met invloedrijke connecties nodig om een catastrofe te voorkomen. De Britse zanger Sting zong het al eens bij een vorige grote crisis tussen Rusland en het Westen: Russen denken ook aan hun kinderen.

Karakter

In zijn boek nieuwe boek Persoonlijkheid en macht, politieke leiders die het moderne Europa veranderden ontrafelt Kershaw de omstandigheden en ook de karakters van leiders uit onder andere Rusland, Engeland en Duitsland. Fascinerende personages als Lenin, Stalin en ook Gorbatsjov werpen in Rusland hun schaduw vooruit werpen naar de man die nu de baas is: Vladimir Poetin.

"Poetin is indirect een gevolg van Gorbatsjovs nalatenschap", zegt Kershaw. "Gorbatsjov heeft de Sovjet-Unie vernietigd. Hij heeft Rusland vernedering gebracht. Na zijn aftreden was er de chaos van de Jeltsin-jaren. Poetin werd door Jeltsin zelf binnengehaald, hoofdzakelijk om wat stabiliteit te brengen en Rusland iets van zijn trots terug te geven."

Poetin is voor alles een Russische nationalist, die opgroeide in de Sovjet-Unie en werkte bij de veiligheidsdiensten. Van Lenin die destijds instemde met de vorming van Sovjet-republieken waarvan Oekraïne er één werd, moet de huidige president weinig hebben. "Poetin beschouwt dat als een grote fout", zegt de historicus. Van de meedogenloze Stalin erfde Poetin misschien wel de paranoia om overal vijanden te zien, zo begrijp je uit Kershaws boek.

Herhaling

Een aantal personages daarin hebben Europa naar de rand van de afgrond gebracht en soms eroverheen geduwd, Hitler en Stalin voorop. Alertheid om herhaling te voorkomen is geboden, zegt de historicus. Hij vindt dat we maar beter kunnen wegblijven van populisten die voor de hand liggende oplossingen bieden voor de gecompliceerde problemen van vandaag.

Het is daarom van belang de liberale democratie waar mogelijk te versterken, benadrukt Kershaw. "Churchill heeft gezegd: democratie is de slechtste staatsvorm, op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn geprobeerd. De democratieën van nu staan weer onder druk. Positief is echter dat ze veel sterker zijn dan in de jaren dertig in de vorige eeuw. Democratie is dieper geworteld, de structuren zijn sterker en er is een Europese Unie die haar eigen waarden heeft. Die worden ook door Groot-Brittannië onderschreven ook al is het land uit de unie gestapt."

Laat gewone mensen weer meetellen

De banale les die de geschiedenis ons volgens Kershaw leert, is dat zogenaamde 'sterke mannen' en charismatische figuren altijd zullen proberen democratische structuren van binnenuit te ondermijnen. "Als je kijkt naar wat we beter kunnen doen dan moeten we wegsturen van neoliberale politiek. Het beleid moet in het belang zijn van het grootste deel van de bevolking, niet van de economische elite."

Gewone mensen moeten het gevoel hebben dat ze weer meetellen in een democratie, stelt Kershaw. "Zo beperk je de macht van populisten. Je hebt natuurlijk altijd externe factoren die een democratie kunnen schaden, zoals nu de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne. Maar er zijn ook manieren waarmee je je eigen democratie kunt ondermijnen. We moeten echt zorgen dat de kolossale kloof in onze samenleving tussen arm en rijk vermindert. In mijn eigen land (Groot-Brittannië) schrik ik van de puinhoop die deze regering ervan maakt. Dat is echt vermijdbaar, met een beetje meer verstand en ontvankelijkheid voor de zorgen van gewone mensen."