Een droom die voor de Utrechtse Vicky Trouerbach (31) werkelijkheid is geworden. Met haar eerste spelidee genaamd Click! The Great Wall overtuigde ze een spelletjesbedrijf dat háár spel gemaakt moest worden. Zo wist ze uiteindelijk niet alleen een prijs binnen te slepen, maar ook een nieuwe baan.

Jaarlijks organiseert bordspellenuitgever Jolly Dutch uit Veenendaal de '110 wedstrijd', waaraan iedereen kan meedoen. Het insturen van een spelidee dat bestaat uit 110 kaarten is het enige dat daarvoor nodig is. De prijs: een spelletjespakket en de uitvoering van het bedachte spel in samenwerking met het bedrijf.

Daar hoefde Vicky Trouerbach - tot dan student communicatie- en mediadesign - geen twee keer over na te denken: "Ik vind het zelf altijd al heel leuk om over spelideeën na te denken. Voor verjaardagen en voor vrienden maakte ik dan ook vaak zelf iets. Een vriend van mij ging bijvoorbeeld bij ProRail werken en toen maakte ik speciaal voor hem een treinspelletje.''

Chinese Muur

In twee A4'tjes legde ze haar nieuwste idee uit aan het spellenbedrijf. Maar waar haar hobby uiteindelijk toe zou leiden, was niettemin een verrassing. Haar idee resulteerde in de prijs voor het Familiespel 2022 (voor kinderen vanaf tien jaar). Kort uitgelegd: tijdens het spel staan spelers zogenaamd op de Chinese Muur, waar ze foto's maken. Wie de meeste composities van bezienswaardigheden weet te maken, wint. Binnen een half uurtje wordt het kaartspel gespeeld.

Bij het maken van Click! The Great Wall is ook goed gelet op de table presence. Foto: Vicky Trouerbach

Óveral werd op gelet. "We werden beoordeeld op interactie tussen spelers, ook als je niet aan de beurt bent. En of je het opnieuw zou willen spelen. Ook werden we beoordeeld op table presence: of het mooi op tafel ligt en of je je handen niet te vol hebt bijvoorbeeld", vertelt Vicky. "Ik kreeg terug dat het origineel was en niet vergelijkbaar was met een spel dat al in de winkel lag.''

In je hoofd

Samen met het spelletjesbedrijf werkte Vicky haar idee verder uit. Om er vervolgens ook nog eens aan de slag te gaan als art director. "Ik had gewonnen, waardoor ze me kenden. Toen het spel helemaal uitkwam in augustus werden de winnaars bekendgemaakt en toen ben ik al in september daar gaan werken'', vertelt ze. "Het spel moest nog gemaakt worden. Hierdoor kon ik me heel erg bemoeien met mijn eigen spel, wat normaal eigenlijk helemaal niet kan. Het was heel leuk en tof om te zien dat je iets in je hoofd hebt en dat je bij elk stapje ziet dat het echter wordt."

Uiteindelijk bleef het niet bij het winnen van een prijs en het binnenslepen van een baan. Het spel werd door haar nieuwe werkgever ook nog eens opgestuurd naar de organisatie van Speelgoed van het Jaar. Dat predicaat wordt jaarlijks toegekend in een aantal categorieën en wordt zichtbaar gemaakt op alle speelgoedplatforms én de verpakking van een spel of speelgoedje.

Speelgoed van het Jaar

Een grote jury waarin onder meer speelgoedondernemers, marketingmensen, kinder- en jeugdpsychologen, inkopers, spellenexperts en de leraren van het jaar zitting hebben, bogen zich over de inzendingen. Ook daar viel Vicky's spelidee in de smaak.

Het verlossende telefoontje zal ze nooit vergeten: "Mijn baas werd gebeld. Ik dacht dat het over een ander spel zou gaan maar dat was niet zo. Dat was echt supertof." Vier maanden lang moest ze het stil houden, maar nu de sinterklaas- en kersttijd aanbreekt mag iedereen het weten: Click! The Great Wall is volgens de jury Familiespel 2022, vanaf tien jaar. De publieksprijs - stemmen kan nog tot 28 oktober - ligt nog in het verschiet.